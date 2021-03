Hokejisté Zlína zakončili ročník vítězstvím nad Litvínovem 3:0

Zlín - Hokejisté předposledního Zlína se rozloučili s extraligovým ročníkem domácí výhrou v 52. kole nad Litvínovem 3:0. Berani si tak připsali první úspěch po sedmi zápasech. Severočeši promarnili šanci na posun z 11. až na 8. místo a neuspěli poprvé po sérii šesti vítězství. Ve středu tak začnou předkolo play off na ledě Hradce Králové.

Litvínovský trenér Vladimír Országh nechal před play off odpočívat celý elitní útok Pospíšil, Hübl, Lukeš a bylo to znát. V sedmé minutě hráli hosté půl minuty přesilovku pět na tři, větší šanci si ale nevytvořili. Podobná možnost se naskytla i Beranům, ti pro změnu měli k dispozici 96 sekund hry čtyř proti třem. A skóre otevřeli v samém závěru této výhody: Gazda nabil na kruh Karafiátovi, který se ranou z první nemýlil.

Berani šli navíc hned v úvodní minutě prostředního dějství do dvougólového trháku. Honejsek vyslal do úniku Václavka, který prostřelil Godlu. Snížit mohli hosté vzápětí při trestném střílení, Hanzl ale Hufa nepřekonal. Obdobně si vedl v souboji tváří v tvář také Jarůšek.

Zlín toužil zakončit sezonu vítězstvím a mohl v druhé části přidat třetí trefu, Sebera ale v úniku nedokázal svou kličku dotáhnout. Těsně před přestávkou pak ještě obohatili zápas pěstním soubojem Novotný s Havelkou.

Tým Vervy už se ve třetí třetině na odpor nezmohl. Proti Svobodově ráně byla připravena lapačka Hufa a v 50. minutě dal razítko na zlínskou výhru obránce Ferenc, který uspěl nahozením od mantinelu. Litvínov sice ke konci zatlačil, Berany donutil i k oddechovému času, ani hra hostujícího celku bez gólmana ale výsledek 3:0 nezměnila.

Hlasy po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Hodnotí se to dobře, před zápasem jsme si řekli, že chceme mít z posledního zápasu dobrý pocit. To se podařilo. Výsledek i hra dobré. Po té sezoně, která pro nás nedopadla tak, jak bychom si představovali, je to taková malá náplast na závěr."

Vladimír Országh (Litvínov): "Těžko se to hodnotí, tahali jsme za kratší konec celý zápas. Domácí byli agresivnější, šli si za výhrou víc než my. Je to škoda, mohli jsme se posunout, měli jsme šest výher v zádech, mrzí nás to. Dnešek jsme nezvládli a domácí zaslouženě vyhráli. Co se soupeře do předkola týče, extraliga je vyrovnaná, takže ať dostanete kohokoli, tak každý soupeř je náročný a rozdíly se mažou. Nejde si moc vybírat."

PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Karafiát (Gazda, Fořt), 21. Václavek (Honejsek), 50. Ferenc (Okál). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Kis, Lučan. Vyloučení: 8:7, navíc Havelka (Litvínov) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Huf - Žižka, Řezníček, Ferenc, M. Novotný, Suhrada, Gazda, Matyáš Hamrlík - Vopelka, Fořt, Kubiš - Václavek, Honejsek, Okál - Luža, P. Sedláček, Sebera - J. Ondráček, Karafiát, Frömel. Trenér: R. Svoboda.

Litvínov: Godla - Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Irving, Ščotka, Kudla - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - P. Svoboda, Gerhát, M. Látal - L. Stehlík, Slavík, Žejdl - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.