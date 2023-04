Hokejisté Zlína vyhráli ve Vsetíně a vyrovnali finále první ligy

Vsetín - Hokejisté Zlína zvítězili ve druhém utkání finále první ligy ve Vsetíně 2:1 a vyrovnali stav série hrané na čtyři vítězné zápasy na 1:1. Rozhodl o tom v 28. minutě útočník Darek Hejcman. Třetí a čtvrtý duel hraje ve středu a ve čtvrtek ve Zlíně.

Vsetín nastoupil oproti sobotnímu úvodnímu duelu bez obránce Ondřeje Smetany a lotyšského útočníka Daniele Berzinše a do sestavy se zařadil forvarda Tomáše Vávru. Ve zlínské sestavě nahradil Šimona Frömela další útočník Jakub Čechmánek. Osmnáctiletý syn gólmana Romana Čechmánka, který získal pět titulů se Vsetínem a v sobotu vhodil čestné buly, si odbyl premiéru v play off.

Domácí, povzbuzení sobotním obratem a výhrou 4:3 v prodloužení, byli v úvodní třetině výrazně aktivnější a přestříleli soupeře 19:6. Největší šanci měl v 17. minutě Miroslav Holec, ale brankář Daniel Huf jeho střelu z pozice mezi kruhy ukryl v lapačce.

Z vedení se radoval v čase 17:38 ve vlastním oslabení při vyloučení Jakuba Husy Zlín. Střelu Petra Kratochvíla z pravého kruhu vyrazil Tomáš Vošvrda před sebe a Pavel Sedláček doklepl puk do odkryté branky.

V úvodu druhé části byli aktivnější hosté, ale Vošvrda odolal. Ve 26. minutě překonal Hufa dorážkou vlastní střely Vávra a vyrovnal na 1:1. Na střídavý start z druholigového Valašského Meziříčí nastoupil za Vsetín teprve potřetí v sezoně a poprvé se prosadil.

Za 164 sekund ale opět vedli Berani. Tomáš Pospíšil po individuální akci předložil puk bekhendem před odkrytou branku Darku Hejcmanovi, který snadno skóroval. V 32. minutě Holec trefil konstrukci branky, možnost na vyrovnání nevyužil ani Jonák a potom Huf kryl i další Holcovu možnost.

Ve třetí části se snažili vyrovnat opět Holec a také Roman Půček. Vsetín se ubránil při Klhůfkově trestu a v 50. minutě v přečíslení po přihrávce Martina Langa odmítl pojistku náskoku Petr Mrázek, který přestřelil. Zlín ale těsný náskok udržel při power play soupeře umocněné na závěrečných 53 sekund vyloučením Mikuláše Zbořila.

Radim Kucharczyk (Vsetín): "Byl to takový typický zápas play off. My jsme měli tlak tak na pět až šest gólů, ale Zlínu zachytal Huf. Takže to asi bude souboj my a on."

Oldřich Horák (Zlín): "Dnes náš výkon nebyl, jaký jsme si představovali. Kluci se ale semkli, bojovali jsme jako jeden tým. Podpořil to výborný gólman Huf, takže je to hlavně jeho výhra."

Finále play off první hokejové Chance ligy - 2. zápas: Vsetín - Zlín 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky a nahrávky: 26. Vávra (Berger) - 18. P. Sedláček (Kratochvíl), 28. Hejcman (T. Pospíšil). Rozhodčí: Petružálek, Pilný - Zídek, J. Dědek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 1:1. Vsetín: Vošvrda - J. Říha, Hryciow, O. Němec, Krajčík, Š. Jenáček, Česánek - Rob, Š. Bláha, Jonák - R. Půček, Klhůfek, Holec - Berger, Vávra, Hořanský - Číp, Lichanec, Jenyš. Trenér: Weintritt. Zlín: Huf - Husa, Gazda, M. Zbořil, Suhrada, Talafa, M. Novotný, Riedl - Z. Sedlák ml., D. Kindl, Kratochvíl - P. Mrázek, P. Sedláček, M. Lang - T. Pospíšil, Hejcman, J. Čechmánek - Köhler, Sadovikov, Apolenář. Trenér: M. Říha ml.