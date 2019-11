Hokejisté Zlína uhlídali Gulaše, ale prohráli s Plzní 1:2

Zlín - Hokejisté Plzně vyhráli v 17. kole extraligy ve Zlíně 2:1 a potřetí za sebou naplno bodovali. Západočeši sice po první třetině prohrávali, ale ve druhém dějství otočili výsledek. Vítěznou branku vstřelil v 36. minutě ve vlastním oslabení Matyáš Kantner. Berani sice uhlídali plzeňského kapitána Milana Gulaše, který v 16. utkání v sezoně poprvé nebodoval, ale připsali si třetí prohru z posledních čtyř utkání.

Hosté začali lépe a blízko gólu byl Eberle, ale Čiliak puk v krkolomné pozici udržel před brankovou čárou. Následně hráli Berani přesilovou hru při vyloučení Eberleho, ale větší šance si kromě ostré Gazdovy střely nevytvořili.

V 17. minutě se už domácí radovali. Dufkovu střelu Frodl vyrazil jen vedle sebe a puk dorazil obránce Freibergs. Vedení Zlín udržel až do pauzy, když odolal tlaku Indiánů v přesilové hře.

Na začátku prostředního dějství přišli Západočeši o elitního centra Mertla, který kvůli zranění duel nedokončil. Zlínští byli po další minuty aktivnější, jenže velké šance si nevypracovali. A tak se vyrovnání dočkali hosté. Jakub Pour projel hřiště, z úhlu vletěl do brankoviště a překonal Čiliaka.

Berani mohli odpovědět při přesilovce, dopadlo to však opačně. Kantner využil chybné rozehrávky zlínského gólmana a poslal Plzeň do vedení.

Ve třetí části byli sice zlínští hokejisté aktivnější, ale hosté je do šancí nepouštěli. Naopak Plzeň čekala na chyby Beranů a ty přicházely. Roman Vlach však při přečíslení neuspěl a Čiliak držel naději domácích na bodový zisk. Plzeň však těsný náskok uhájila.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Chystali jsme se na Plzeň s tím, že jsme věděli, jakou mají ofenzivní sílu a jak mají dobré přesilovky. To jsme svým způsobem zvládli. Těžko se to hodnotí, rozhodl takový gól, který jsme si zavinili sami. Co se hry týče, asi se přikláním k tomu, že to nebylo moc pohledné. Bylo tam dost bojovnosti, snahy, celkově to bylo upracované, ale druhý inkasovaný gól nám zůstal v hlavě a pak už jsme si nevytvořili tlak takový, že by z toho mohlo něco být. Škoda. Mohli jsme nějaké body získat."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a prvních minutách jsme si vypracovali šance. Zbytek zápasu fanoušci nesledovali hezký hokej. Byl plný nepřesností, za nás mohu říci, že jsme spokojení se třemi body. Ale hokej to nebyl prostě pohledný, hra s kotoučem byl dnes problém a sami jsme si to komplikovali."

PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Freibergs (Dufek, Jeglič) - 32. Pour (Roman Vlach), 36. Kantner. Rozhodčí: Jeřábek, Stano (SR) - Bryška, Rampír. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4506.

Zlín: Čiliak - Ferenc, Freibergs, D. Nosek, Buchta, Gazda, M. Zbořil, Matyáš Hamrlík - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - Honejsek, Claireaux, Köhler - Šlahař, Jeglič, Herman - Dufek, Fryšara, Popelka. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík.

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Moravčík, Čerešňák, M. Houdek, L. Kaňák, Budík, T. Voráček - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Rob, Kracík, Vracovský - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Pour, Roman Vlach, Kantner. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.