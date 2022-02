Hokejisté Zlína prohráli v Mladé Boleslavi 1:4 a sestoupili z extraligy

Mladá Boleslav - Hokejisté Zlína prohráli v utkání 57. kola v Mladé Boleslavi 1:4 a sestoupili z extraligy. Čtyři kola před koncem ztratili i teoretickou naději na záchranu. Na předposlední Kladno měli Berani před dneškem patnáctibodové manko.

Zlínští už v minulé sezoně, kdy se z domácí nejvyšší soutěže nesestupovalo s ohledem na potíže s nemocí covid-19, obsadili předposlední, 13. místo, poté co za 52 kol nasbírali jen 43 bodů. Horší byly tehdy jen České Budějovice.

V tomto ročníku byl klub, který v letech 2004 a 2014 získal mistrovský titul, dlouhodobě přikován ke dnu tabulky. Mezi domácí elitou působil Zlín nepřetržitě od roku 1980.

Domácí začali proti hostům, nad nimiž visel Damoklův meč v podobě sestupové jistoty, s chutí, když měli od úvodních minut drtivý tlak. Vypovídal o tom i poměr střel v první třetině - 24:5. Skóre však bylo po prvních dvaceti minutách pro hosty o něco smířlivější, když prohrávali rozdílem jediné branky 1:2.

Skóre otevřel ve druhé přesilovce zápasu tečující Kotala. Hosté byli nebezpeční pouze ve své početní výhodě, kterou dokázal využít po obtočení kolem Krošeljovy branky Köhler. Mladoboleslavští si ale vzali vedení ještě do první přestávky zpět, když se ekvilibristicky ze vzduchu prosadil finský obránce Lintuniemi.

Domácí sice ve druhé třetině ubrali na kadenci střelby, na dva další góly to ale opět stačilo. Na 3:1 pro domácí zvýšil hráč, který část sezony strávil právě ve Zlíně. Flynn si našel po buly volný puk a z kruhu nedal Kašíkovi šanci. Do kabin se nakonec šlo za stavu 4:1 pro Mladou Boleslav, která zásluhou Pláňka a teče jednoho z hostujících obránců využila dvě sekundy před sirénou podruhé v zápase přesilovku.

Ve třetině už Mladá Boleslav i přes velký tlak další gól nepřidala, a to zejména kvůli famózně chytajícímu Kašíkovi, jenž dokázal pochytat řadu šancí Středočechů. Pád svého týmu do první ligy tím už ale odvrátit nemohl.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Je mi líto, že zrovna zápasem u nás Zlín sestupuje ze soutěže. Jeho hráči předvedli obětavou hru podpořenou výborným brankářem. Ale já musím pochválit naše hráče, protože jsme si za vítězstvím šli postupnými krůčky. Hlavně ve druhé třetině jsme se dostali do spousty gólových šancí. Ve třetí třetině už bylo rozhodnuto.Vítězství jsme potřebovali, chtěli a nakonec jsme si ho i zasloužili."

Luboš Rob (Zlín): "Jeli jsme do Boleslavi s tím, že naše ztráta na záchranu je maximální a že už to je těžká situace. Mladá Boleslav navíc hraje o play off, pro ně šlo jakoby o povinné body. My jsme nezačali zle, ale nechali jsme se dvakrát zbytečně vyloučit a Boleslav tam dostala správný rytmus hry, od určité chvíle byla lepším týmem. Hlavně gól na 2:1 byl zbytečný a od té doby byla Boleslav jasně lepší. Nás ještě držel Kašík, ale už jsme zápas - nechci říct - dohrávali, ale ty momenty sestupu už jsme měli v hlavách. Nakonec je ten výsledek 1:4 pro nás ještě lichotivý."

BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Kotala (Pláněk, Fořt), 19 Lintuniemi (A. Raška), 27. Flynn, 40. Pláněk (Fořt, D. Šťastný) - 15. Köhler (Kubiš, Suhrada). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:1. Diváci: 977 (omezený počet).

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, D. Moravec, Lintuniemi, Jánošík - D. Šťastný, Kotala, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, A. Raška - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenér: Rulík.

Zlín: Kašík - O. Němec, Suhrada, Ferenc, Matyáš Hamrlík, M. Novotný, Riedl - Zabusovs, Claireaux, Honejsek - Köhler, Hejcman, Kubiš - Okál, Makarenko, P. Sedláček - Fryšara, Veselý, Karafiát - J. Čechmánek. Trenér: Jenáček.