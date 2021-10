Hokejisté Zlína porazili Brno 5:3 a poprvé v sezoně naplno bodovali

Zlín - Hokejisté Zlína porazili v 17. kole extraligy Brno 5:3, ukončili sérii devíti porážek a poprvé v sezoně získali tři body. Kometa po sérii tří výher neuspěla podruhé za sebou a nenavázala na šest vítězství ve vzájemných extraligových zápasech v řadě. Třemi asistencemi se na úspěchu Beranů, kteří jsou i nadále poslední, podílel útočník Tomáš Mikúš.

Moravské derby sledovalo na Stadionu Luďka Čajky více než čtyři tisíce diváků a domácí fanoušky rozveselil již po 39 sekundách hry Trška, který využil zaváhání Komety ve vlastní pásmu a za pomoci teči soupeře zaskočil Tomka.

Aktivní Berani mohli následně jít i do dvoubrankového vedení, Vopelka ale střelou z první neuspěl. A tak se radovalo Brno. V 6. minutě uspěl střelou na bližší tyč v úniku Krištof a v čase 10:02 ze snadné pozice otočil skóre Mallet. Do šaten se ale přeci jen šlo za vyrovnaného stavu. Hostující Krištof nejprve trefil tyč, na druhé straně měl více štěstí Honejsek, jenž využil ideální přihrávky Karafiáta a připsal si druhý gól v sezoně.

Ve druhé třetině si domácí vytvořili tlak, ze kterého ve 27. minutě vytěžili podruhé v utkání vedení. Na střelu Vopelky sice Tomek zareagoval, Hejcman ale pohotově dorážel baseballovým úderem. Kometa se ale mohutně hnala opět za vyrovnáním.

Slibné šance si vypracovali Rákos, Ďaloga či Krištof, který podruhé v zápase mířil jen do brankové konstrukce. Právě Krištof byl ale dosti viditelnou personou duelu, což potvrdil pět minut před přestávkou. Po jeho přihrávce Horký z brejku vyrovnal.

Ve třetí části mohl Brno poslat do vedení Holík, jeho zakončení do odkryté branky ale na poslední zabránil vracející se Köhler. A tak ve 49. minutě šel do vedení potřetí Zlín. První trefu za Berany si zapsal Veselý, který se nejlépe zorientoval v nepřehledné situace v brankovišti.

A ještě lépe bylo pro domácí šest minut před koncem. Zpoza branky "vyplaval" puk na Mikúše, ten zachoval chladnou hlavu a našel ještě lépe postaveného Vopelku, který překonal bezmocného Tomka. Kometa už se na zvrat nezmohla, Zlínu tak darovala jako první soupeř v sezoně všechny body.

PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Trška, 18. Honejsek (Karafiát), 27. Hejcman (Vopelka, T. Mikúš), 49. R. Veselý (T. Mikúš), 54. Vopelka (T. Mikúš) - 6. Krištof (Gulaši), 11. Mallet (Haščák), 35. Horký (Krištof, Gulaši). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Špůr, Klouček. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 4215.

Sestavy:

Zlín: Huf - O. Němec, Suhrada, Ferenc, Trška, Gazda, Žižka - Vopelka, Hejcman, T. Mikúš - R. Veselý, Honejsek, Köhler - Flynn, A. Zbořil, Frömel - Sebera, P. Sedláček, Karafiát. Trenér: Jenáček.

Brno: Tomek - D. Mikyska, Ďaloga, Roth, Kučeřík, L. Forman, Gulaši - Vincour, Krištof, Kollár - Horký, P. Holík, Zaťovič - Mallet, R. Pavlík, Haščák - Šoustal, Rákos, Dočekal. Trenér: Kalous.