Hokejisté Zlína nenavázali na výhru nad Spartou a prohráli s Pardubicemi

Zlín - Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 30. kola extraligy ve Zlíně 4:1 a potřetí v řadě v soutěži naplno bodovali. Dvěma góly se na čtvrtém vítězství v řadě nad Berany podílel útočník Ondřej Rohlík. Poslední Zlín tak v domácím prostředí nedokázal navázat na překvapivé páteční vítězství z ledu pražské Sparty.

Úvod zápasu byl velmi opatrný, vesměs ani jeden z brankářů nemusel řešit žádnou vážnější šanci. Hru oživilo až vyloučení v 17. minutě, kdy domácí Veselý dostal čtyřminutový trest za hru vysokou holí. Pardubice trestaly téměř okamžitě, již za 19 vteřin otevřel skóre střelou z kruhu Camara a připsal si desátý gól v sezoně. Berani mohli kontrovat v pokračujícím oslabení, Fryšara ale pálil jen do betonu Kloučka.

Jinak ale byli Berani bezzubí a Dynamu stačilo pozorně bránit a čekat na své příležitosti. Jedna taková přišla ve 28. minutě, i v oslabení se dostal do úniku Rohlík a zvýšil na 2:0. Další trefu mohl přidat Blümel, jeho ránu při přečíslení ale Kašík vyrazil.

Přesilovky Zlínu dlouhodobě moc nejdou, v dnešním utkání v ní navíc jednou inkasovali. A něco podobné se stalo i v závěru druhé třetiny. Rohlík naskočil z trestné lavice, zmocnil se puku a stanovil rozdíl už tří branek.

Moravané se dostali do hry až ve 42. minutě, když nahrávku z rohu hřiště usměrnil k tyči kapitán Kubiš. Jenomže ani snížení nenakoplo zlínské k nějakému většímu náporu, v 57. minutě navíc čtvrtý gól Pardubice přidal Nakládal a bylo rozhodnuto.

Hlasy trenérů po utkání:

Luboš Jenáček (Zlín): "Rozhodla naše velmi špatná hra v přesilovce, kde místo, abychom si pomohli, tak jsme inkasovali. To byl zlomový moment. Pardubice, které mají velmi kvalitní ofenzivní tým, hru poté kontrolovaly. Hrály dobře do defenzivy, za stavu 0:3 už se těžko takový zápas otáčí. Situace je kritická tak, jak je to od prvního kola. Musíme druhou půlku základní části odehrát lépe, to je jasné."

Richard Král (Pardubice): "Trvalo nám deset minut, než jsme se do zápasu dostali. Zlín byl zprvu aktivnější, pak už se to ale srovnalo. Rozhodující byla druhá třetina, hráli jsme ji dobře, drželi jsme se na puku, měli jsme šance a dali jsme gól v oslabení. Ve třetí třetině jsme udělali nějaké chyby, jinak jsme ale měli zápas celkem pod kontrolou."

PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 42. Kubiš (P. Sedláček, Köhler) - 17. Camara (Cienciala, A. Musil), 28. Rohlík (Anděl, J. Mikuš), 38. Rohlík (Paulovič, J. Zdráhal), 57. Nakládal (Říčka, Blümel). Rozhodčí: Pešina, Obadal - Lederer, Rampír. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Zlín: Kašík - Gazda, Mamčics, O. Němec, Suhrada, T. Hanousek, M. Novotný, Ferenc - Okál, Honejsek, Mallet - Köhler, P. Sedláček, Kubiš - Michasenok, Hejcman, Zabusovs - Fryšara, R. Veselý, Vopelka. Trenér: Jenáček.

Pardubice: Klouček - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, A. Musil, R. Kousal - Hecl, Cienciala, Říčka - Rohlík, Anděl, Pochobradský. Trenér: R. Král.