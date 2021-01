Hokejisté Zlína díky Okálovi zdolali Liberec 4:3 po nájezdech

Zlín - Hokejisté Zlína porazili v dohrávaném 12. kole extraligy Liberec 4:3 po samostatných nájezdech. Alespoň bod Bílým Tygrům, kteří v předchozích čtyřech duelech bodovali naplno, v čase 58:54 zachránil útočník Michal Bulíř, v nájezdech ale rozhodl Zdeněk Okál. Berani se dočkali po třech vystoupeních bez zisku.

Po pětizápasové šňůře Libora Kašíka zlínští trenéři znovu pustili do branky Daniela Hufa, jenž musel být v prvních minutách pozornější než jeho protějšek Pavelka. Při úvodní přesilovce zahrozil Lenc, po ní pak Birner, stav se ale neměnil. V 10. minutě si zahráli početní výhodu i domácí poté, co právě Birner nepřiměřeně dohrál Novotného a dostal trest na 2+10 minut.

Birnerův zákrok ještě Berani nepotrestali, do vedení se ale dostali v čase 15:08. Noskovu střelu od mantinelu vykopl Pavelka jen mezi kruhy, odkud otevřel gólový účet Fořt. Druhou trefu mohli Zlínští přidat posléze, nejprve se Vopelka snažil dobře v oslabení dostat puk do brány o záda libereckého brankáře, poté zase hledal volného Fořta, stav se ale neměnil.

V prostředním dějství byli aktivnějším týmem Bílí Tygři, k vyrovnání jim však dopomohla až chyba Beranů krátce za polovinou základní doby. Dufek při rozehrávce nezvládl kličku na střed hřiště, o puk jej obral Průžek a skvěle vyřešil situaci přihrávkou na Grígera, který měl před sebou už jen prázdnou branku.

Tlak Liberce sílil; jednou Hufa zachránila tyčka, podruhé Lenc pálil jen do jeho betonu. Zlín se osmělil až krátce před sirénou, sám na branku mohl jet Kubiš, kotouč mu ale utekl. Promarněná šance musela domácí mrzet dvojnásob, neboť při následném pokusu získat puk zpět se zranil útočník Šlahař a ze zápasu odstoupil.

Zlín tahal za kratší konec, ze začátku třetí třetiny se hrálo jen před Hufem. Liberec nakonec své obléhání proměnil v gól ve 46. minutě, kdy ihned po buly namířil svou dělovku přesně do horního rohu Kolmann. Domácí se však dokázali chytnout stébla. V 50. minutě při vyloučení Grígera Berani vyprodukovali zásluhou Novotného vůbec první střelu na branku ve třetím dějství a byla rovnou gólová.

Zanedlouho se hosté opět vinou útočného faulu dostali do oslabení a i tentokrát Zlín trestal. Gazda vytvořil před Pavelkou zmatek, ze kterého kotouč vyplaval na kruh k Noskovi, jenž propálil ležícího libereckého brankáře - 3:2. I hosté ale nakonec využili početní výhodu vylepšenou o šestého hráče v poli a poslali duel do prodloužení. Po zbytečném trestu pro Köhlera doklepl odražený puk od zadního hrazení za Hufa Bulíř.

V prodloužení měl více šancí k rozhodnutí Liberec, který hrál také dvě minuty ve čtyřech proti třem, ale rozuzlení přinesly až nájezdy. Rozhodl je krásnou kličkou Okál. Už se zdálo, že Liberec podruhé v utkání spasí Bulíř, jeho pokus ale podle videorozhodčího brankovou čáru nepřešel.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Dnes byla na střídačce hrozná, ale hrozná zima, takže jsme rádi, že nás alespoň ten výsledek zahřál. Dva body nás těší, zápas se nám podařil. V úvodu si soupeř vytvořil tlak, přečkali jsme i oslabení a pak jsme dali gól. To nás povzbudilo, poté ale zase jedna z hrubých chyb na naší straně zápas změnila. Byli jsme dole, pak jsme zápas otočili, ale nakonec dopadl asi spravedlivou remízou. V nájezdech se štěstí přiklonilo na naší stranu nejspíše i za to, že soupeř v prodloužení neproměnil přesilovku čtyři na tři. Psychicky nás to podpoří i přes to, že jsme ztratili v zápase dva hráče (Suhrada, Šlahař), takže to bylo ke konci zase naložené na pár kluků. Nic bližšího o nich zatím nevíme, ale máme kam sáhnout, budeme schopni to nahradit."

Patrik Augusta (Liberec): "Utkání rozhodlo naše neproměňování šancí, vytvořili jsme si jich během duelu dost, ale nebyli jsme produktivní v koncovce. Ve třetí třetině jsme udělali dva hloupé fauly, které soupeř využil. Pak jsme sice vyrovnali v power play, to je pozitivní, ale v prodloužení jsme zase nedali mnoho šancí. Soupeř hrál houževnatě, obětavě, celý zápas bojoval. My jsme si odsud neodvezli vítězství kvůli naší neproduktivitě."

PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 2:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Fořt (D. Nosek), 49. M. Novotný (Fryšara), 53. D. Nosek, rozhodující sam. nájezd Okál. - 31. Gríger (Průžek), 46. Kolmann (Birner), 59. Bulíř (J. Vlach, Birner). Rozhodčí: Kika, Pilný - Bryška, Lederer. Vyloučení: 5:4, navíc Birner (Liberec) 10 min. Využití: 2:1. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Huf - Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Suhrada - Kubiš, Fořt, Vopelka - Köhler, Honejsek, Dufek - Okál, Herman, Šlahař - Sebera, P. Sedláček, Fryšara. Trenér: R. Svoboda.

Liberec: J. Pavelka - Knot, Kolmann, T. Hanousek, Rosandič, Štibingr, Derner, Kunst - Lenc, A. Musil, Birner - Gríger, Bulíř, Průžek - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - D. Špaček, A. Najman, J. Šír. Trenér: P. Augusta.