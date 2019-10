Hokejisté Zlína deklasovali Kometu na jejím ledě 7:0

Brno - Hokejisté Komety Brno utrpěli v 8. kole extraligy doma debakl se Zlínem 0:7. Berani základ ke svému vysokému a překvapivě snadnému vítězství položili už v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Kometa tak prohrála poprvé v sezoně doma a po čtyřech utkáních, v nichž naplno bodovala. Zlín naopak navázal na páteční výhru s Pardubicemi a připsal si druhé vítězství sezoně.

Do zlínské branky dvacetiletý Huf a záda mu kryl o rok mladší Michal Kořének. Marek Čiliak, který přišel do Zlína v tomto týdnu hostovat právě z Komety, do utkání na vlastní žádost nezasáhl.

Prvních pět minut odehrála Kometa podle předpokladu v tlaku a náporu, ale bez vyložené šance. Tu si nevypracovala ani v přesilové hře a naopak v ní inkasovala. Po laxní rozehrávce Muellera ve středním pásmu chtěl chybu napravit Vejmelka, ale namazal na hůl Fryšarovi, který do prázdné branky otevřel skóre.

Domácí se z laciného gólu nemohli vzpamatovat a byli potrestáni během deseti vteřin v 17. minutě. Nejprve z mezikruží pálil přesně Ferenc a vzápětí po další nedůslednosti v rozehrávce měl cestu k snadnému gólu otevřenou Honejsek.

Ani druhá třetina žádnou zásadní změnu v obrazu hry nepřinesla. Kometě nebyla nic platná převaha, když jí chyběla přesnost přihrávek, dravost a zakončení. Naopak v pohodě hrající Zlín dokázal své šance využívat. Ve 28. minutě vyhnal Vejmelku z brněnské branky čtvrtý gól z hole Šlahaře.

Jeho nástupce Klimeš ale vydržel s čistým kontem necelých pět minut. Kubiš v pohodě objel bránu Komety, našel volného Honejska, jenž se nemýlil. O výsledku bylo prakticky rozhodnuto, Zlín ve třetím dějství v přesilovce svůj náskok ještě pojistil, navíc neupustil od velmi dobré obrany, Kometa na ni jen velmi těžko hledala recept. Nakonec ho ani nenašla a poprvé v sezoně odcházela z ledu, aniž by dala jediný gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Fiala (Brno): "My jsme si za zápas vytvořili snad dvě šance, neměli jsme moc střel, takže jsme ani nezjistili, kdo za Zlín chytá. Produktivita chyběla nám, ale ne soupeři. Pokračovali jsme ve slabých přesilovkách, mužstvo nemělo šanci se chytit. Je to vysoký příděl, je to vina nás všech, co se na tom podíleli. Máme pět dní na to, abychom se z toho nejen dostali, ale i poučili, aby jsme v sobotu v Olomouci byli zase jako Kometa a ne sdružení hráčů, které přijde zápas nějak odehrát."

Martin Hamrlík (Zlín): "Vyšel nám první gól, který jsme dostali darem. Naše produktivita byla dobrá, všechno nám tam spadlo, ale bylo to podloženo dobrým výkonem, podpořené gólmanem Hufem, který si se vším poradil fantasticky. Musím poděkovat celému týmu za výborný výkon. Chceme zůstat na této vlně a potvrdit to v úterý proti Spartě. Budeme mít trochu zamotanou hlavu ohledně brankářů, zda má chytat Huf nebo Čiliak. Ale to jsou příjemné starosti."

HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín 0:7 (0:3, 0:2. 0:2).

Branky a nahrávky: 5. Fryšara, 17. Ferenc (Popelka), 17. Honejsek (Dufek, Řezníček), 28. Šlahař (Popelka, Fryšara), 33. Honejsek (Kubiš, Dufek), 50. Herman (J. Ondráček, D. Nosek), 59. Šlahař (Honejsek, Matyáš Hamrlík). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 2:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 7545.

Brno: Vejmelka (28. Klimeš) - O. Němec, Svozil, Štencel, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič, - L. Horký, Plekanec, Plášek - Lev, J. Hruška, Orsava - Jenyš, Kusko, Kucsera. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Zlín: Huf - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Gazda, Řezníček, Matyáš Hamrlík - Dufek, Palmberg, Köhler - Okál, P. Sedláček, Herman - J. Ondráček, Honejsek, Kubiš - Šlahař, Popelka, Fryšara. Trenéři: Stavjaňa a Martin Hamrlík.