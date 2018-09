Zlín - Postup do play off je opět cílem zlínských hokejistů v nové extraligové sezoně, v níž budou slavit 90 let založení klubu. Loni Berani chyběli ve vyřazovacích bojích poprvé od roku 2008, v minulém ročníku se dostali alespoň do předkola a skončili devátí.

Ambice před sezonou jsou podle generálního manažera a jednatele Martina Hostáka jasné, i když skromné. "Klub je nyní ve skvělé kondici, rozpočet bude zhruba srovnatelný s loňskem. Chceme, aby hráči ve Zlíně byli hrdí na to, že jsou Berani. Našim cílem je letos zahrát si vyřazovací boje a být na ně co nejlépe připraveni," uvedl Hosták.

Největší změnu zaznamenal Zlín v brankovišti. Libora Kašíka (odešel do Chabarovsku) nahradil odchovanec klubu Jakub Sedláček, jenž předchozích pět sezon strávil v KHL. Odchod útočníků Davida Šťastného a Robertse Bukartse by měli nahradit Jakub Herman, Nicolas Werbik, Michal Poletín či Lotyš Edgars Kulda.

"Doufáme, že Kulda zapadne do té role produktivního hráče a nahradí nějakým způsobem odchod Bukartse," řekl trenér Robert Svoboda. Na začátku sezony nemůže počítat s útočníkem Zdeňkem Okálem, který se zranil v přípravném utkání. "Je optimistický, byl už se za námi podívat, začátek ligy ale určitě nestihne," prohlásil Svoboda.

Ve zlínském týmu panuje před startem nového ročníku spokojenost, i díky tomu, že z osmi přípravných duelů sedmkrát vyhrál. "Příprava proběhla podle našich představ, výsledky jsou úspěšné, ale jak všichni říkají, je to jen příprava. Bereme si z toho to pozitivní, měli jsme celkem dobrou produktivitu," doplnil Svoboda.

Do své 19. sezony v extralize naskočí obránce Tomáš Žižka a po konci kariéry útočníka Ondřeje Veselého bude novým kapitánem Beranů. "Je to určitá zodpovědnost, ale myslím si, že přeci jen každý svou roli v týmu zná. Někdo sice musí být lídr, ale o to se nějak podělíme. Zase tak moc se toho pro mě nemění, pouze áčko vyměním za céčko," řekl osmatřicetiletý Žižka.

Do sezony vstoupí Zlín v pátek a na svém ledě přivítá úřadujícího vicemistra Třinec.