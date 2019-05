Hokejisté zlikvidovali dvoubrankové manko a porazili Lotyše 6:3

Bratislava - Čeští hokejisté porazili v důležitém utkání na mistrovství světa Lotyšsko 6:3, přestože po první třetině prohrávali 0:2. Druhou část ale svěřenci Miloše Říhy vyhráli drtivě 4:0 a po čtyřech zápasech mají v bratislavské skupině B na kontě devět bodů.

Lotyši, kteří šli do zápasu rovněž s šestibodovým ziskem, využili dvě přesilovky zásluhou Mikse Indrašise a Laurise Darzinše. Ve 26. minutě načal obrat rovněž v početní výhodě bek Filip Hronek. Další góly přidali do druhé přestávky Jan Kovář, Jakub Voráček a Jakub Vrána.

Pojistku ve třetím dějství přidal Dominik Simon. Darzinš pak sice opět v přesilovce v 56. minutě snížil, ale jakékoliv drama odmítl znovu kapitán Voráček, jenž si vedle dvou gólů připsal i dvě nahrávky.

V dalším utkání narazí Říhův tým hned v pátek na Itálii. Nováček mezi elitou za čtyři vystoupení ve slovenské metropoli ještě nezískal ani bod při hrozivém skóre 0:30. Zápas začne ve 20:15.

Českou branku hájil Bartošák, v sestavě nechyběl po ranním narození syna Matěje lídr Voráček a poprvé se na turnaji představili bek Zámorský a zámořská posila do útoku Faksa.

Jako první zahrozili Lotyši, když zblízka zakončoval Batna, ale Bartošák byl pozorný. V polovině třetí minuty se provinil Blugers. V oslabení jeli dva na jednoho Meija a Sotnieks, vzápětí pálil na druhé straně z ideální pozice Řepík, po něm Frolík, v obou případech jim ale stál v cestě Merzlikins. S dalším pokusem neuspěl Moravčík.

V šesté minutě následoval právě Moravčík na trestnou lavici Tomáše Zohornu a český tým musel na 85 vteřin do tří. Lotyšům stačilo 26 sekund: Darzinš místo naznačené střely skvěle uvolnil Indrašise a ten do odkryté branky nezaváhal. V pokračující klasické přesilovce nebyli daleko od zvýšení Blugers po bekhendovém zakončení a Darzinš.

Vyrovnat mohl Palát, místo toho ale na druhé straně rozjásal podruhé lotyšskou střídačku kapitán Darzinš, který už po 20 sekundách využil přesilovku a potrestal faul Zámorského. Darzinš projel snadno středním pásmem, pak si to namířil rovnou k Bartošákovi a ani ten ho nezastavil. V 18. minutě Kovář nabil mezi kruhy Kubalíkovi, ale Merzlikins zůstal do přestávky neprůstřelný.

Na začátku druhé části měl Meija na holi třetí gól, hodně zásadní zákrok si ale připsal Bartošák a dost možná právě tato chvíle byla základem pozdějšího obratu. Bičevskis následně inkasoval trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku na Řepíka, který se jen těžce zvedal z ledu.

V dlouhé přesilovce pálil Frolík po Voráčkově nahrávce z hranice brankoviště, Češi zavřeli Lotyše na více než dvě minuty, ale Voráček po cestě na střídačku mohl jen nevěřícně kroutit hlavou, že Merzlikins dál odolává. Vzápětí už Řepík slavil, jenže Merzlikins s pořádnou dávkou štěstí nenechal projít kotouč za záda.

Ve 26. minutě už ale vše před sebou propálil Hronek a snížil. Vyrovnat mohl v pokračující přesilovce Simon, bekhendem ale nezamířil přesně. Češi se pak bránili v oslabení, po návratu na led hříšník Tomáš Zohorna zakončoval do prázdné branky, jenže obránce Sotnieks puk zády vytěsnil.

Na začátku 32. minuty už ale vyrovnal Kovář. Lotyši nevyužili další přesilovku a obrat dokonal povedenou ranou zápěstím ve 38. minutě Voráček. Jen o 62 sekund později navíc završil skvělou druhou část Vrána.

A když se ve 46. minutě prosadil ještě Simon po přiťuknutí od Voráčka, byli Češi pevně v sedle. Darzinš pak sice ještě snížil, ale Voráček završil svůj velký večer. Zápas skončil předčasně také pro Balcerse.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Je důležité, že mužstvo je zdravé. Že se něco řekne a přijde ten impulz, přijde ta práce. A ve druhé třetině přišla neskutečná práce; nebylo vidět ani jednoho hráče, že by odpočíval. Začali těma nohama více pracovat, začali být agresivnější, začali to dohrávat. To, co jsme museli přijmout, jsme i rozdali. Někdy to byly zbytečné fauly, to jsme si také řekli. Myslím si ale, že obrat jsme si zasloužili."

Jakub Voráček (kapitán ČR, autor dvou gólů): "Dostali jsme tři góly v oslabení, hodně našich vyloučení bylo zbytečných. Ale jsem rád, že jak jsme ten zápas začali, a i když jsme dostali dva góly, tak jsme se po první třetině uklidnili, zvedli se a pak jsme dominovali celou druhou třetinu. Za stavu 0:2 to nebylo příjemné, ale já jsem věděl, že tím pohybem, jaký máme, se do zápasu dostaneme. A taky to tak bylo. Tým ukázal velkou sílu."

Radko Gudas (obránce ČR): "Byli jsme trochu zaskočení. Zbytečně jsme faulovali, což nás dostalo do kolen. Lotyše to naopak posadilo na koně. Nehýbali jsme nohama, vymstilo se nám to. Posledních pět minut té první třetiny jsme se ale zvedli a dokázali jsme se od toho odpíchnout do dalšího průběhu zápasu. Strašně nám pomohl ten první gól, co dal Hróna (Filip Hronek). Pak už nás nešlo zastavit. Když chceme, dokážeme tyhle týmy porazit, což jsme si dnes dokázali."

Skupina B (Bratislava):

ČR - Lotyšsko 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 26. Hronek (Voráček), 32. Jan Kovář (Palát, Zámorský), 38. Voráček (Simon, Hronek), 39. Vrána (Faksa, Gudas), 46. Simon (Voráček, Frolík), 59. Voráček (Frolík, Simon) - 7. Indrašis (Darzinš, Cibulskis), 14. Darzinš (Balcers, Cibulskis), 56. Darzinš (Cibulskis). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Tufts - Oliver (oba USA), Goljak (Běl.). Vyloučení: 7:2, navíc Bičevskis a Darzinš (oba Lotyšsko) oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:3. Diváci: 9084.

Sestavy:

ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Zámorský, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Palát - Řepík, Jan Kovář, D. Kubalík - H. Zohorna, T. Zohorna, Jaškin. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Lotyšsko: Merzlikins - Sotnieks, Freibergs, Cibulskis, A. Kulda, Galvinš, Balinskis, od 41. navíc Zile - Darzinš, Indrašis, Rihards Bukarts - Balcers, Blugers, Meija - Roberts Bukarts, Keninš, Batna - Gegeris, Bičevskis, Marenis - Dzierkals. Trenéři: Bob Hartley, Artis Abols a Jacques Cloutier.

Tabulka:

1. Rusko 4 4 0 0 0 23:2 12 2. Švýcarsko 4 4 0 0 0 20:2 12 3. Švédsko 4 3 0 0 1 28:7 9 4. ČR 4 3 0 0 1 18:10 9 5. Lotyšsko 4 2 0 0 2 12:11 6 6. Norsko 4 0 0 0 4 6:25 0 7. Rakousko 4 0 0 0 4 3:23 0 8. Itálie 4 0 0 0 4 0:30 0