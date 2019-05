Hokejisté zdolali Švýcary a ve čtvrtfinále je čekají Němci

Bratislava - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa na Slovensku v závěrečném utkání ve skupině B Švýcarsko 5:4. Ve čtvrtfinále budou hrát s Německem od 20:15 v Bratislavě. Českému týmu zajistilo druhé místo večerní vítězství Ruska nad Švédskem 7:4.

Švýcaři se prosadili jako první, kapitán Jakub Voráček se ale gólem a dvěma nahrávkami u zásahů Dominika Simona a Michaela Frolíka podepsal pod obrat na 3:1. Voráček zároveň stanovil nový český rekord, když za sedm zápasů nasbíral už 15 bodů díky třem gólům a 12 asistencím. Další branky Čechů zařídili Dominik Kubalík a Jan Rutta, který nakonec rozhodl při power play soupeře v čase 58:33.

Už ve druhé minutě měl obrovskou šanci Kubalík, jehož vychytal Berra. Vzápětí se na druhé straně ocitl v totožné pozici Frick. V sedmé minutě moc nechybělo k tomu, aby prohřešek kapitána Voráčka potrestal zblízka zakončující Hischier. Před polovinou třetiny se hra na několik minut zastavila poté, co Jaškin při naražení Niederreitera rozbil plexisklo.

Ve 13. minutě Kovář skvěle počkal s přihrávkou Voráčkovi při přečíslení dvou na jednoho a hvězda Philadelphie nezaváhala. Další šance dokonat obrat měli ještě Vrána a Palát, ale skóre zůstalo vyrovnané.

Další jeho změna ale přišla po 38 sekundách druhé části: Haasem podražený Simon dostal puk do branky v pádu nohou. Sudí gól neuznali, ale Voráček ihned slavil. Vzápětí vybídl trenéry k výzvě a po přezkoumání na videu rozhodčí otočili - 2:1. Řepík nebyl daleko od toho, aby odrazem o Berru zvýšil.

Ve 27. minutě se dostal do sóla Frolík a chytře mezi betony přidal třetí gól. Berru v brankovišti nahradil český rodák Mayer. Scherwey po chvilce snížil, vzápětí se vyznamenal Bartošák proti Moserovi a na druhé straně Kubalík ve 29. minutě trefil přesně mezi Mayerovy betony. Poté Hischier při přesilovce minul v obrovské šanci kotouč.

Švýcaři dali hned zkraje třetí části najevo, že ještě nepovažují zápas za rozhodnutý a Scherwey druhým dnešním gólem po 107 sekundách snížil. Český tým měl po chvilce příležitost získat dvoubrankový náskok zpátky při vyloučení Josiho, jen díky Bartošákovi ale neinkasoval vyrovnávací gól z přečíslení dvou na jednoho.

Tlak Švýcarů sílil a uzamkli na dlouho český tým v pásmu i při hře pět na pět. Bertschy ale šanci nevyužil a vzápětí se provinil faulem. Haas mohl v oslabení vyrovnat, Bartošák byla ale opět proti. V 57. minutě už se Niederreiter nadvakrát přece jen prosadil, jenže Švýcaři chtěli s ohledem na tabulku a možnost zabojovat o druhé místo víc. Jejich risk s hrou bez gólmana ale potrestal Rutta.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Byl to velmi silný a emotivní zápas, v němž obě mužstva chtěla hrát. Trošku jsme prospali začátek a nechali se vyhecovat, spíš jsme si všímali nějakých zákroků než hokeje. Potom jsme se ale vrátili k hokeji, zápas jsme otočili a vedli 4:2. Zase jsme pak ale usnuli, když jsme si mysleli, že Švýcaři se nezvednou po těch těžkých zápasech, co měli v nohách. Ale klobouk dolů před nimi, znovu se zvedli a přehráli nás tím, co jsme hráčům malovali. Takovými taktickými věcmi, které my jsme nepoužili, což mě docela překvapilo. Ale tím srdíčkem a charakterem si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě."

Jakub Voráček (útočník a kapitán ČR, autor gólu): "Ve třetí třetině v sobě našli Švýcaři ještě jeden stupeň, rozjížděli to a začali po nás lítat ještě víc než celý zápas předtím. Myslím si, že od desáté minuty jsme byli lepším týmem až do konce druhé části. Pak na nás začali všechno sypat a bohužel jsme se trošku víc stáhli. Na to si musíme dát pozor, to se nám může vymstít."

Jan Rutta (obránce ČR, autor vítězné branky na 5:4): "Je to samozřejmě super. Švýcaři nám to trošku usnadnili, ale je strašně super, že jsme vyhráli za tři body a víme, že se nebudeme stěhovat. Vstup do zápasu měli Švýcaři lepší, ale pak si myslím, že většinu zápasu jsme hráli líp my. Třetinu jsem hráli možná trošku moc pasivně, ale dopadlo to dobře."

Michael Frolík (útočník ČR, autor gólu): "Bylo to trošku nahoru dolů. Švýcaři dobře bruslili na začátku, měli dobrý pohyb, dělalo nám to trošku problém. Druhá půlka první třetiny byla od nás dobrá. Dobře, že jsme vyrovnali a dostali se na koně. Druhá třetina byla super, napadalo nám to tam. Když vedete ve třetí třetině o dva góly, asi byste to měli udržet a ne je vrátit do zápasu. Udělali jsme chybu po buly a pak nám tam dorážel hráč tři minuty před koncem, to se nesmí stávat. Musíme hrát pořád stejně a nenechat týmy, aby se vracely do zápasů."

Dominik Simon (útočník ČR, autor gólu): "Jsme rádi, že jsme měli Švýcary až na konec skupiny, protože mají v kádru spoustu výborných hráčů. Dobře bruslili, hráli hodně fyzicky, tak nějak asi bude vypadat i čtvrtfinále. Moc jsme chtěli navázat na předchozí výhry. Je super vyhrát před vyřazovacími zápasy. Jsme rádi, jak jsme celou skupinu zvládli a teď už se budeme připravovat na čtvrtfinále."

Radko Gudas (obránce ČR): "Závěr byl trochu hektický, myslím si, že jsme si to sami zkomplikovali. Přestali jsme hrát hokej, zbytečně jsme to všechno obraceli na modré čáře a to nás stálo hodně sil, nestihli jsme střídat. Byli jsme na ledě hrozně dlouho, což byl náš největší problém."

ČR - Švýcarsko 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 13. J. Voráček (Jan Kovář, Frolík), 21. Simon (J. Voráček, Hronek), 27. Frolík (J. Voráček, Simon), 29. D. Kubalík (Simon), 59. Rutta - 3. Frick (Martschini, Scherwey), 27. Scherwey (Martschini, Kurashev), 42. Scherwey (Y. Weber, Martschini), 57. Niederreiter (Josi, Hischier). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Romasko (Rus.) - Goljak (Běl.), Oliver (USA). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Diváci: 9085.

ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, Palát - H. Zohorna. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Švýcarsko: Berra (27. Mayer) - Josi, Y. Weber, Genazzi, Loeffel, Frick, Fora, R. Diaz - Andrighetto, Haas, Niederreiter - Fiala, Hischier, Hofmann - S. Moser, Ch. Bertschy, Ambühl - Martschini, Kurashev, Scherwey - Rod. Trenéři: Patrick Fischer, Tommy Albelin a Christian Wohlwend.

Tabulka skupiny B:

1. Rusko 6 6 0 0 0 29:3 18 2. ČR 7 6 0 0 1 39:14 18 3. Švédsko 6 5 0 0 1 37:14 15 4. Švýcarsko 7 4 0 0 3 27:14 12 5. Lotyšsko 6 2 0 0 4 17:19 6 6. Norsko 6 2 0 0 4 18:29 6 7. Itálie 7 0 1 0 6 5:48 2 8. Rakousko 7 0 0 1 6 9:40 1