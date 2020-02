Hokejisté zdolali Rusko 4:3 po nájezdech, vítězný gól dal Krejčík

Stockholm - Čeští hokejisté porazili v závěrečném utkání na Švédských hrách Rusko 4:3 po samostatných nájezdech a na turnaji ve Stockholmu skončí buď druzí, nebo třetí. Rozhodne o tom závěrečný duel Švédska s Finskem. Nad sbornou Češi vyhráli teprve podruhé z posledních osmi vzájemných soubojů.

Rusové, kteří v předchozích dvou zápasech turnaje nebodovali, třikrát vedli, ale svěřenci trenéra Miloše Říhy pokaždé vyrovnali. Vteřinu před koncem si vynutil prodloužení svým druhým dnešním gólem obránce Jan Košťálek. Vítěznou branku v rozstřelu vstřelil další bek Jakub Krejčík.

"Stejně jako minulý turnaj jsme třetí zápas začali špatně. To je v hlavách, připravenost tam nebyla. Postupně jsme se zvedali, přebírali jsme iniciativu. A dostali jsme hrozně špatné góly," řekl novinářům Říha.

V úvodu se hrálo dlouho bez šancí. Bobkova pověřil střelou z levého kruhu Zaťovič a v páté minutě se dostal před Furcha Kudrjavcev, ale český gólman jeho pokus kryl. Další možnost měl Kajumov, jenže zakončoval bekhendem už na dlouhou hůl.

Ve 12. minutě, kdy český tým pykal za špatné střídání, se Kajumov gólu dočkal. Zernov se šikovně uvolnil a volný Kajumov trefil volný prostor u levé tyče Furchovy branky.

Při následném Sergejevově vyloučení ohrozil Bobkova jen Košťálek. Rusové s omlazeným kádrem se nadále úspěšně bránili a další možnost měl až po přihrávce Šťastného Hynek Zohorna. Na druhé straně zahrozil Šarov.

Češi se dočkali vyrovnání tři sekundy po skončení přesilovky po Mironovově trestu na dvě plus deset minut za vražení Hyky na mantinel. Právě Hyka ideálně našel střílenou přihrávkou mezi kruhy Fleka, ten usměrnil puk do pravého horního rohu Bobkovovy branky a ve třetím utkání za národní tým se radoval z premiérového gólu.

Otočit stav mohl v 25. minutě Hynek Zohorna, jehož uvolnil zpoza branky u levé tyče Kovář, ale Bobkov zasáhl. Z otočky se snažil ještě dokončit akci Košťálek, avšak branku minul. Furch poté musel krýt Kudrjavcevův pokus, na druhé straně Flek nabil Hykovi na pravý kruh a Bobkov jeho ránu vyrazil.

Říhův výběr se ubránil ve dvou oslabeních při trestech Lence a Jeřábka, ale v 37. minutě inkasoval při vlastní přesilovce. Jeřábek zlomil při střele hokejku a v přečíslení nestihl nohou odvrátit přihrávku Mamina, jehož pokus dorazil Svetlakov. Sudí si ještě situaci prověřili u videa, gól platil.

V úvodu třetí třetiny se Češi ubránili při vyloučení Hynka Zohorny. Při trestu Romanova nejdříve museli vyřešit dvě situace Rusů, než byl blízko vyrovnání dvakrát Flek. Nejdříve nebezpečně vystřelil, o chvíli později z dorážky mezi kruhy minul. Další možnosti měli opět Flek a Lenc.

Vyrovnání se český tým dočkal v 54. minutě při Kiselevičově trestu, kdy se trefil od modré čáry Košťálek. V šestém duelu za reprezentaci se poprvé zapsal mezi střelce. V 58. minutě z dorážky vrátil vedení Rusku Porjadin. Při power play ale vteřinu před koncem odvrátil prohru další povedou ranou Košťálek.

"Snažím se střílet. Pokud bych to tam nevystřelil a snažil bych se tam něco vymýšlet, tak by to třeba nebyl gól," uvedl autor vyrovnávací branky.

V prodloužení se Češi ubránili při Hykově vyloučení a v jeho závěru Furch kryl i Svetlakovův únik. V nájezdech navíc neinkasoval, zatímco z Říhova týmu se prosadili Krejčík, Kovář i Flek. "Tam se přiznám, že jsem byl trošku nervózní, ale jel jsem s tím, že to ukončím, zvedneme ruce nad hlavu a pojedeme domů," prohlásil Flek.

Češi, kteří v úvodu Švédských her podlehli domácímu výběru 1:2, navázali na sobotní výhru 3:1 nad Finy. "Myslím si, že jsme (na turnaji) podali dobré výkony, ačkoliv se Švédy jsme měli víc šancí, že jsme mohli vyhrát. Myslím si, že můžeme být spokojení," konstatoval Košťálek.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Stejně jako minulý turnaj jsme třetí zápas začali špatně. To je v hlavách, připravenost tam nebyla. Postupně jsme se zvedali, přebírali jsme iniciativu. A dostali jsme hrozně špatné góly. Začátek nebyl špatný kvůli únavě, na to se musíme připravit. To už musejí kluci znát. Navíc ti, kteří nehráli, musejí k tomu dát impulz. Potom kluci začali poslouchat, třetí třetinu dostali jiné pokyny. Vytahovali jsme to dvěma hráči, směřovalo to všechno do brány, spoustu odražených puků, hodně šancí. Zase nám z takové obrovské chyby dali gól. S tím nemůžeme být spokojeni. Ale aspoň jsme konečně vyhráli na penalty s Rusy. Nájezdy byly exkluzivní. Myslím si, že to kluci předvedli parádně."

Jan Košťálek (obránce ČR, autor dvou branek včetně premiérové trefy v reprezentaci): "Je to super pocit konečně se trefit. Byl jsem rád za to, že mi to tam spadlo. Měl jsem pár střel, nemohl jsem to odlepit od ledu. Jsme rádi, že jsme to ukopali na nájezdy. Rusáci dneska na nás hráli těžký hokej. Moc se nám nedařilo přecházet a vytvářet šance. Jsme za to rádi. Myslím si, že jsme (na turnaji) podali dobré výkony, ačkoliv se Švédy jsme měli víc šancí, že jsme mohli vyhrát. Myslím si, že můžeme být spokojení."

Jakub Flek (útočník ČR, autor premiérové branky v reprezentaci): "Jsem hlavně rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce, byť až v nájezdech, ale jsem strašně rád, že jsme vyhráli. Zápas jsme dokázali zvrátit týmovostí a tím, že jsme si do třetí třetiny řekli, že si za vítězstvím půjdeme za každou cenu. Honza Košťálek to tam krásně propálil dvakrát, takže super. Z turnaje si odnesu řadu zkušeností. To, že jsem si to náramně užil. A motivaci do další práce."

ČR - Rusko 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Flek (Hyka), 54. Košťálek (J. Krejčík, Hyka), 60. Košťálek (Jeřábek, Horák), rozhodující sam. nájezd Krejčík - 12. Kajumov (Zernov, Golyšev), 37. Svetlakov (Mamin), 58. Porjadin (Mironov). Rozhodčí: Öhlund, Björk - Yletyinen, Lundgren (všichni Švéd.). Vyloučení: 6:6, navíc Mironov (Rus.) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3461.

Sestavy:

ČR: Furch - Jeřábek, Šulák, Košťálek, Krejčík, Sklenička, Moravčík, Klok, D. Musil - Řepík, Jan Kovář, Zaťovič - H. Zohorna, R. Zohorna, D. Šťastný - Flek, Horák, Hyka - Dufek, Rousek, Lenc - od 21. navíc M. Stránský. Trenér: Miloš Říha.

Rusko: Bobkov - Mironov, Ljamkin, Rafikov, Sergejev, Romanov, Kiselevič, Dronov - Porjadin, Galimov, Mamin - Kudrjancev, Zernov, Golyšev - Děnisenko, Svetlakov, Šarov - Švec-Rogovoj, Kajumov, Igumnov. Trenér: Alexej Kudašov.

Tabulka Švédských hokejových her:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6 2. ČR 3 1 1 0 1 8:6 5 2. Finsko 2 1 0 0 1 4:3 3 4. Rusko 3 0 0 1 2 5:12 1

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. ČR 9 3 3 1 2 25:19 16 2. Finsko 8 4 0 2 2 20:17 14 3. Švédsko 8 4 0 1 3 21:22 13 4. Rusko 9 1 2 1 5 22:30 8