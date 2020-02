Hokejisté zdolali Finsko 3:1 a opět vedou Euro Hockey Tour

Stockholm - Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Švédských hrách ve Stockholmu Finsko 3:1 a dostali se před něj do čela tabulky Euro Hockey Tour. Tým kouče Miloše Říhy přerušil sérii tří porážek a Finy zdolal i potřetí v sezoně.

Českou reprezentaci poslal do vedení ve čtvrté minutě v oslabení Roman Horák. V polovině úvodní třetiny vyrovnal Jere Karjalainen, ale šest sekund před koncem druhé části rozhodl Tomáš Zohorna. V oslabení při power play Finů pečetil výsledek do prázdné branky Hynek Zohorna.

S třetím dílem Euro Hockey Tour se český tým rozloučí v neděli zápasem proti Rusku od 12:15.

Češi, v jejichž sestavě debutoval útočník Jan Dufek, vstoupili do utkání dobře. V úvodu měl šanci Flek, který z úhlu zkoušel trefit branku bekhendem. Ve čtvrté minutě se Říhův tým ujal vedení, přestože hrál po Klokově vyloučení v oslabení. Horák obral o puk Ruotsalainena a prostřelil debutujícího Lehtinena mezi betony.

Vyrovnat mohl nejdříve Junttila, na druhé straně zahrozil Tomáš Zohorna. V polovině úvodního dějství nedotáhl do úspěšného konce únik Pulkkinen, ale vzápětí při přečíslení nabil Junttila na levý kruh Karjalainenovi, který už Furcha překonal. V 15. minutě se Češi dočkali první přesilovky po Seppäläově faulu, ale Finové se ubránili.

V úvodu druhé části trefil Parikka od modré čáry konstrukci Furchovy branky. Češi se ubránil i při Košťálkově trestu. Ve 24. minutě po Kovářově střele dorážel Zaťovič, po něm i autor střely a dotlačil Lehtinena i s pukem do branky, ale gól neplatil.

Říhův výběr potom odolal při Košťálkově trestu. Při Melartově vyloučení dvakrát pálil právě Košťálek. Češi se zase ubránili při trestu kapitána Kováře a šest sekund před koncem jim vrátil vedení Tomáš Zohorna, který se z levého kruhu trefil do protějšího horního rohu Lehtinenovy branky.

Úvod třetí třetiny přinesl několik nadějných situací na obou stranách, ale skóre se neměnilo. V 50. minutě proti Furchovi neuspěl Aleksi Mustonen. Při Honkově vyloučení nepřekonal Lehtinena zblízka bekhendem Radim Zohorna a finský gólman následně v závaru puk přikryl.

V závěru se bránili Češi v oslabení při Skleničkově vyloučení, ale při power play pojistili náskok. Tomáš Zohorna přenechal puk bratru Hynkovi, který dovršil skóre.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Začátek nebyl po taktické stránce takový, ale zlepšovali jsme se, že hráči plnili, co jsme si řekli. Vidí, že když se to plní, tak se nám hraje i lehčeji. Finy jsme pak vlastně už k ničemu nepustili. Pokud se o to plnění taktiky postará sto procent hráčů jako dnes a s naprostou jistotou v bráně, tak to takto dopadne. Chtěli jsme hrát lépe bez kotouče. My jsme se Švédy měli pár obrovských chyb, že jsme koukali na kotouč, pořád jsme se dívali do hry a oni za nás jezdili v rotacích. Finové to umějí taky zespodu a z vrchu chodit v rotacích za obranu, to se nám dneska povedlo eliminovat."

Tomáš Zohorna (útočník ČR, autor vítězné branky): "Zatím nám to s Finy jde. Náhoda to asi není, hrajeme s nimi dobře a dobře se připravíme. Se Švédy to mohlo jít do prodloužení, dali náhodný gól. Jinak jsou to vyrovnané zápasy. Souhra s bratry těší o to víc, že jsme vyhráli. Je to náš sen. Když můžeme dát góly, je to o to silnější. Jsme strašně rádi, že jsme tady, je to super. Že jsme se sešli."

Hynek Zohorna (útočník ČR, autor branky na 3:1 při power play): "Při gólu na 2:1 jsme to vzali od nejmladšího po nejstaršího. Brácha na mě, já na toho nejstaršího. Takže se to povedlo. Na konci jsme to neměli domluvené. My jsme ani nečekali, že bude místo, nevíme, jestli ten obránce zakopl. Byla situace tři na dva, pak dva na dva, potom obránce spadnul. Už jsem ukazoval Tomášovi hokejkou, ať vystřelí sám, ale je hodný, že mi ještě přihrál."

Jan Dufek (útočník ČR a debutant): "Bylo to rychlé, čekal jsem to a potvrdilo se to. Já jsem si to užil a jsem hlavně rád, že to byla vítězná premiéra. Ukázalo mi to, že mě čeká ještě dlouhá cesta ve zlepšování a ve všem celkově. Je to oproti extralize ještě o level výš. Každý to říká a potvrdilo se to. Vidím na těch klucích, jak jsou rychlejší ve všem, ať už je to zpracování puku, bruslení nebo střelba."

Švédské hokejové hry v Helsinkách, součást Euro Hockey Tour:

ČR - Finsko 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Horák, 40. T. Zohorna (H. Zohorna, R. Zohorna), 59. H. Zohorna (T. Zohorna) - 10. Karjalainen (Junttila, R. Salo). Rozhodčí: Öhlund, Björk - Persson, Jonsson (všichni Švéd.). Vyloučení: 4:3. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 3769.

Sestavy:

ČR: Furch - Jeřábek, Šulák, Košťálek, Krejčík, Sklenička, Němeček, Klok, D. Musil - Řepík, Jan Kovář, Zaťovič - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - Flek, Horák, Hyka - Dufek, M. Kovařčík, D. Šťastný - od 31. navíc Rousek. Trenér: Miloš Říha.

Finsko: Lehtinen - Koivisto, Melart, R. Salo, O. Manninen, J. Honka, Parikka, Nikkilä, Seppälä - Pulkkinen, Lehterä, Julius Nättinen - Karjalainen, Ruotsalainen, Junttila - Pajuniemi, Ilomäki, J. Mustonen - A. Mustonen, J. Lajunen, Innala. Trenér: Jukka Jalonen.

Tabulka Švédských hokejových her:

1. ČR 2 1 0 0 1 4:3 3 Finsko 2 1 0 0 1 4:3 3 3. Švédsko 1 1 0 0 0 2:1 3 4. Rusko 1 0 0 0 1 0:3 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. ČR 8 3 2 1 2 21:16 14 2. Finsko 8 4 0 2 2 20:17 14 3. Švédsko 7 3 0 1 3 16:20 10 4. Rusko 7 1 2 0 4 17:21 7