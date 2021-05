Hokejisté zdolali Dánsko, k postupu jim pomohlo Rusko

Riga - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v Rize Dánsko 2:1 po samostatných nájezdech a v tabulce se posunuli s 10 body z šesti zápasů na čtvrtou postupovou pozici. Vítězný gól v rozstřelu vstřelil Filip Chytil. Svěřenci kouče Filipa Pešána se po večerní výhře Ruska nad Švédskem 3:2 po samostatných nájezdech dočkali jistoty účasti ve čtvrtfinále.

V úterním závěrečném vystoupení ve skupině A proti Slovensku (15:15 SELČ) se v případě výhry za tři body ještě mohou posunout v pořadí. Buď na třetí místo, nebo v případě prohry Švýcarska s Velkou Británii v základní hrací době i na druhou pozici. Pokud ale Britové nepřekvapí, půjdou Češi ve čtvrtečním čtvrtfinále na Finsko či USA.

Dánové vedli od 4. minuty díky přesilovkové trefě kanonýra Nicklase Jensena. Češi vyrovnali v čase 45:23 zásluhou Dominika Kubalíka. V nastavení se sice trefil 23 sekund před koncem obránce Filip Hronek, ale gól neplatil kvůli Kubalíkovu ofsajdu.

"Už jsme to museli otočit i se Švédy, kdy jsme byli ve stejné situaci. Povedlo se nám to čtyřmi góly a získali jsme tři body. Dnes jsme dali jen jeden, ale i tak jsme to zvládli. Děláme si každý zápas takové malé play off. Je super, že jsme vyhráli. Škoda jen, že to nebylo naplno za tři body, ale důležitá je výhra. A myslím, že nás to zase trochu nakopne pro zápas se Slováky," prohlásil Chytil.

Do první šance se dostal po minutě a půl po Špačkově přihrávce Klok, ale z pozice mezi kruhy Dahma nepřekonal. Právě při Klokově vyloučení se radovali Dánové. Hrubce překonal střelou na lapačku z levého kruhu Nicklas Jensen, který si připsal už pátý gól na turnaji.

"Chtěli jsme jít od první chvíle do zápasu aktivně, ale bohužel nás zastavilo nesmyslné vyloučení. Tato režie se opakuje neustále. Vzal nám vítr z plachet okamžitě gól, na který jsme se ještě ke všemu připravovali velmi detailně, a přesto jsme ho dostali. Zamává to s psychikou týmu, potom hrál soupeř velmi dobře defenzivně. My jsme hledali cestu, jak ho překonat, a našli jsme ji až ve třetí třetině," řekl Pešán.

Odpovědět mohli Špaček či Šustr, na druhé straně zahrozil Jensen Aabo. Češi se tlačili za vyrovnáním, ale Smejkalovu otočku zblokoval Poulsen, Sklenička minul branku a z pravého kruhu nepřekonal Dahma ani Kubalík. Před první pauzou při Lassenově trestu pálil dvakrát Zadina - poprvé minul a podruhé jeho pokus Markus Lauridsen bruslí srazil puk vedle levé tyče.

Po pauze v pokračující početní výhodě dánský gólman kryl pokusy Kováře a Zadiny. Pešánův výběr pokračoval v tlaku, ale soupeř jej dlouho do velkých šancí nepouštěl. Až ve 29. minutě se o ní dostal po spolupráci s Hronkem Kubalík, ale Dahm zasáhl levým betonem.

O tři minuty později nabíjel Špaček před odkrytou branku Matěji Stránskému, ale puk vychýlil hokejku Markus Lauridsen. Při vyloučení dánského kapitána Jensena Aaba ohrozil Dahma jen Kubalík. V 37. minutě ztroskotal na dánském gólmanovi nadvakrát Flek. Dánové vyslali na Hrubce za druhu část jen tři střely, ale ta Nicklase Jensena těsně přes sirénou při Špačkově vyloučení byla hodně nebezpečná.

Dahm odolával do času 45:23, kdy Chytil předložil puk před odkrytou branku Kubalíkovi, který si snadno připsal svůj třetí gól na turnaji. V polovině třetí třetiny mohl přidat další, ale dánský gólman zasáhl. V 52. minutě se ocitl před Hrubcem po Jakobsenově přihrávce Andersen, ale český gólman zasáhl klíčovým zákrokem levým betonem. V případě prohry v řádné hrací by Češi přišli o čtvrtfinále.

V 56. minutě obral na obranné modré čáře Vrána o puk Meyera, ale Dahm zlikvidoval jeho únik lapačkou. V nastavení nabídl Storm faulem vysokou holí na Hronka českému týmu přesilovou hru, v které nejdříve neproměnil dvě šance Kubalík a v čase 64:37 se trefil Hronek. Po trenérské výzvě Dánů ale gól nebyl uznán pro předchozí Kubalíkův ofsajd. Přesilovku prodlouženou o vrácený čas už Pešánův výběr nevyužil.

V rozstřelu se ale prosadili všichni čtyři čeští exekutoři. Dahma překonal Hanzl, Vrána a Kovář, střídajícího Sogaarda potom Chytil. Hrubec kryl nejdříve Meyerův pokus, potom je překonali Bau Hansen, Nicklas Jensen i True a za stavu 3:3 střídajícího Willa nepřekonal Andersen.

"Sami bychom rádi znali odpověď na otázku, proč jsme schopní zabrat až třetí třetinu, kdy nám teče do bot. Myslím, že už jsme ukázali, že umíme zahrát úplně jinak než v první třetině, která nás navíc stojí zbytečně spoustu sil. Jsem ale rád, že se ukázala síla týmu, a nakonec jsme to zvládli," podotkl Kubalík.

ČR - Dánsko 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 46. D. Kubalík (Chytil, J. Vrána), rozhodující sam. nájezd Chytil - 4. Nicklas Jensen (M. Lauridsen, Olesen). Proměněné nájezdy: R. Hanzl, J. Vrána, Jan Kovář, Chytil - Bau Hansen, Nicklas Jensen, True. Neproměněné nájezdy: Meyer, N. Andersen (oba Dán.). Rozhodčí: Gofman, Romasko - Lazarev, Šalagin (všichni Rus.). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

ČR: Hrubec (od 5. nájezdu Will) - Hronek, D. Musil, Klok, D. Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek - Lenc, Jan Kovář, D. Kubalík - J. Vrána, Chytil, Sekáč - Zadina, M. Špaček, M. Stránský - Flek, R. Hanzl, Smejkal - T. Zohorna. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček.

Dánsko: Dahm (od 4. nájezdu Sogaard) - M. Lauridsen, Lassen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Kristensen, Nicholas Jensen - Nicklas Jensen, True, Meyer - Storm, Jesper Jensen, Hardt - From, Jakobsen, Bau Hansen - Olesen, Madsen, Poulsen - od 21. navíc N. Andersen. Trenéři: Heinz Ehlers, Andreas Lilja a Jens Nielsen.