Stockholm - Čeští hokejisté už s jistotou celkového triumfu zakončili Švédské hry ve Stockholmu porážkou s Ruskem 1:3. V tabulce Euro Hockey Tour tak na vedoucí sbornou po třech turnajích ztrácejí osm bodů. Další duely čekají národní tým 10. a 13. dubna v Euro Hockey Challenge proti Rakousku.

Svěřenci trenéra Miloše Říhy sice vedli od 29. minuty díky brance Tomáše Zohorny, ale ještě ve druhém dějství Rusové otočili stav dvěma góly Andreje Kuzmenka. V 54. minutě dovršil výsledek Alexandr Kadějkin.

V úvodním dějství se hrálo dlouho bez velkých šancí. Češi se ubránili při Kvapilově vyloučení a sami se také neprosadili při Burdasovově pobytu na trestné lavici. V 11. minutě prověřil Konovalova poprvé vážněji Koblížek. Češi odolali i při trestu Stránského, při kterém se ocitl ve dvou šancích Kuzmenko. Při první zasáhl Hrubec a při druhé neměl útočník Petrohradu přesnou mušku.

Hned na startu druhé části se po Arzamascevově chybě dostal sám před Konovalova kapitán Zaťovič, ale gólman Jaroslavle vytěsnil jeho střelu lapačkou. Při vyloučení Kagarlického zahrozili v oslabení Rusové a po přihrávce Svetlakova ztroskotal na Hrubcovi Michejev.

Po 57 sekundách se navíc český výběr obral o početní výhodu špatným střídáním a při hře čtyř proti čtyřem byla blízko gólu sborná, protože Jelesin trefil tyč. V 29. minutě se ale radovali Češi. Po Koblížkově protečování do útočného pásma Tomáš Zohorna prostřelil Konovalenka z levého kruhu.

Vzápětí dorážel před Hrubcem osamocený Svetlakov, ale gólman Třince odolal. V 35. minutě už ale bylo vyrovnáno. Kuzmenko z pozice mezi kruhy zamířil přesně k levé tyči. Rusové měli navrch a Hrubec zlikvidoval šanci Nikonceva.

V 38. minutě ujel sám Zernov, ale jeho střela se odrazila od horní tyče před brankovou čáru, což potvrdilo video. Sborná otočila stav 59 sekund před koncem druhé části. Kuzmenko z levého rohu nahodil puk před branku a Doudera jej nešťastně hokejkou srazil do vlastní branky.

Češi se na přelomu druhé a třetí třetiny neprosadili při Zubově vyloučení. Ve 47. minutě se mohlo změnit skóre na obou stranách. Nejdříve zkoušel bekhendovým pokusem dovršit hattrick Kuzmenko, ale Hrubec úspěšně zasáhl. Na druhé straně byl v úniku faulovaný Kulikem Zdráhal, ale Kvapil při trestném střílení zakončil forhendový blafák do levého betonu Konovalova.

Sedm minut před koncem zlikvidoval Hrubec šanci Nikonceva. V 54. minutě už ale tečoval úspěšně Rafikovovu střelu Kadějkin. Snížit mohli Radim Zohorna i z dorážky jeho bratr Tomáš, který ale následně putoval na trestnou lavici. Rusové si už náskok pohlídali.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha starší (trenér ČR): "Myslím, že dnes to bylo o hlavách. My jsme v nich byli o 20 procent méně připravení, než jak jsme se připravili na ty předchozí dva zápasy se Švédskem a Finskem. Zápas podle mého rozhodly naše chyby po vhazováních, standardní situace jsme dnes vůbec nezvládli v celém utkání. Prakticky jsme se neudrželi v útočném pásmu a ve druhé třetině jsme dělali věci, které jsme si vůbec ani neřekli. Chodili jsme napadat třemi hráči, vytvořili jsme tam tak velkou mezeru mezi beky a útočníky, že ti obránci toho měli až nad hlavu. Vůbec jsme si nepomohli a nebyl to ten týmový duch, jaký chceme. A fakt, že nám odjeli hráči nejlepší řady, nás vůbec neomlouvá. Od těch, co tu zůstali, jsem čekal, že se budou chtít ukázat víc. To mě trošku zklamalo."

Šimon Hrubec (brankář ČR): "V minulých zápasech jsme dávali góly z přesilovek, dnes jsme je nedali. Hrát dva zápasy v prakticky 24 hodinách je fakt těžké na udržení nějakého tempa. Myslím, že na straně naší, ale i Rusů, byla už vidět únava. Ten turnaj je dlouhý a docela náročný právě v tom, jak se hraje takhle dva dny po sobě a navíc od 12 hodin, takže bez nějaké větší regenerace. Rusové to však měli stejné jako my a holt jim to tam napadalo. Myslím, že dnes měli i více štěstí."

Tomáš Zohorna (útočník ČR, autor jediné branky): "Rozhodlo to, že Rusové dali tři góly a my jen jeden. Myslím, že my jsme hráli dobře do té doby, než dali Rusové první gól. Pak se to trošku otočilo a zvedlo jim to sebevědomí. My jsme jim nechali trochu moc prostoru a to se samozřejmě Rusům líbí. Kvůli tomu vznikly další chyby a oni přidali další góly. Přesto jsme tam měli nějaké šance, kdy jsme mohli dát další góly a mohli jim to ještě zkomplikovat, ale je to prostě o gólech. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát i tento třetí zápas, ale jinak super, že se nám podařilo vyhrát celý turnaj."