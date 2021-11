Hokejisté zahájí na turnaji Karjala olympijskou sezonu soubojem se Švédy

Linköping (Švédsko) - Čeští hokejisté vstoupí ve středu v Linköpingu do turnaje Karjala zápasem proti domácímu Švédsku. Na úvodním dílu Euro Hockey Tour načnou sezonu, v níž jsou před nimi dva vrcholy v podobě olympijských her v Pekingu a mistrovství světa ve Finsku. Utkání začne v 19 hodin, v přímém přenosu ho odvysílá ČT Sport.

Pro hráče začíná boj o nominaci na únorovou olympiádu Po Karjale už bude možné přesvědčit trenéry na mezinárodní scéně jen na prosincovém Channel One Cupu v Rusku. "Chceme otestovat hráče, kteří mají šanci jet na olympiádu. A také dát šanci mladým hráčům, kteří by měli v budoucnu tvořit základ národního týmu. A samozřejmě chceme turnaj vyhrát," řekl novinářům kouč Filip Pešán.

Do branky se proti Švédsku postaví Petr Kváča, v dalších duelech v Helsinkách by se měli představit Miroslav Svoboda a debutant Štěpán Lukeš.

"Doufáme, že budeme produkovat ofenzivní a hodně bruslivý hokej. Chceme donutit Švédy k nějakým chybám, abychom se dostali do šancí," řekl Pešánův asistent Martin Straka. Podle něj se teprve rozhodne, zda se do sestavy zařadí i bek Jakub Jeřábek, který ještě v pondělí hrál za Spartak Moskva v KHL a k týmu se připojil až dnes.

V utkáních se Švédy se reprezentaci poslední dobou dařilo. V uplynulých pěti vzájemných zápasech s nimi vybojovala čtyři vítězství a jedinou porážku utrpěla v únoru na Švédských hrách (2:3 v prodl.). Naposledy se obě mužstva utkala na světovém šampionátu v Lotyšsku, kde český výběr prohrával ještě po druhé třetině 0:2, ale nakonec slavil výhru 4:2.

"Myslím, že není úplně rozhodující, jaká jména budou Švédové v týmu na turnaji mít," řekl Pešán k soupisce domácích, která zahrnuje tři mistry světa, ale také čtyři nováčky. "Je to jeden z nejlepších týmů na světě. Mají silné hráče, výborné obránce, bude to urputný hokej. A my se na to budeme snažit co možná nejlépe připravit," dodal Pešán.

Po utkání bude národní tým ve Švédsku ještě ve čtvrtek trénovat, než se odpoledne přesune letecky do Finska. V pátek v Helsinkách je naplánován další trénink, v sobotu se Pešánův výběr utká s domácími Finy (17:00 SEČ). V neděli 14. listopadu pak uzavře vystoupení na Karjale od 12:30 SEČ duelem s Ruskem.

Turnaj Karjala Češi v minulosti dvakrát vyhráli, a to v letech 2012 a 2019. Tentokrát budou obhajovat druhé místo z minulé sezony, v níž skončili druzí i v celém seriálu Euro Hockey Tour.

Předpokládaná sestava ČR: Kváča - Jiříček, Jeřábek, D. Sklenička, Pýcha, Pyrochta, Ščotka, Mašín (Zábranský) - Řepík, Chlapík, D. Kaše - Blümel, M. Špaček, M. Stránský - L. Horký, O. Najman, P. Kousal - Kodýtek.