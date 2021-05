Hokejisté začnou na MS s Ruskem, chtějí navázat na úspěšnou generálku

Riga - Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v Rize v pátek proti Rusku a pokusí se proti sborné navázat na úspěšnou generálku ze sobotního duelu na Českých hrách. V Praze vyhráli svěřenci trenéra Filipa Pešána 4:0, ruský tým na čtvrtý pokus v sezoně zdolali poprvé. Duel začne v 15:15 SELČ v přímém přenosu ČT Sport.

"Už se nemůžeme dočkat, až vykopneme. Ta doba je dlouhá. V podstatě každý turnaj Euro Hockey Tour i zápasy Euro Hockey Challenge jsou jen přípravou na to, co začne zítra. Těšíme se a doufám, že jsme připravení," řekl Pešán, jehož tým po devíti zápasech na třech turnajích EHT ve finální přípravě sehrál dalších devět utkání, která shodně vyhrál.

Rusku budou Češi oplácet porážky z posledních soubojů na velké mezinárodní akci. Na mistrovství světa v Bratislavě v roce 2019 výběr tehdejšího kouče Miloše Říhy, Pešánova předchůdce, prohrál s Ruskem v základní skupině 0:3 a v duelu o bronz 2:3 po samostatných nájezdech.

Pešán věří, že se sílu sborné podaří eliminovat podobně jako v posledním zápase. "Rusové na nás nastoupili už i v tom utkání v Praze a my jsme ten zápas zvládli. Hráče na to připravujeme a myslím, že jsme připravení se s tím vypořádat," prohlásil Pešán.

Sborná má pro šampionát sedm posil z NHL, z toho pět v obraně. Na pozici gólmanů má ale v Rize Alexandra Samonova z Petrohradu, Ivana Fedotova z Čeljabinsku a Ivana Bočarova z Dynama Moskva, z nichž ani jeden ještě na velké mezinárodní akci nestartoval.

"Pokud Samonov nastoupí do branky, tak ten odchytal dobrou sezonu. Že by přišel úkol k hráčům, aby kvůli tomu více stříleli, to ne. My chceme hrát svůj hokej, a buď se v té koncovce prosadíme, nebo ne," uvedl Pešán.

Pešán dosud nepotvrdil oficiálně, jestli šampionát začne v brankovišti plánovaná jednička Šimon Hrubec, který proti sborné o uplynulém víkendu vychytal čisté konto. Ani neodtajnil další plány se zařazením hráčů na turnajovou soupisku. Hned v sobotu se Češi od 19:15 SELČ utkají se Švýcarskem.

Hrubec, který v sobotu vychytal proti sborné čisté konto, by ale podle předpokladů neměl v brankovišti na startu chybět. "Přijeli jim hráči z NHL a doplnili to o další kvalitní hráče. Rozdíl bude určitě v hřišti. V Praze to bylo malé hřiště s NHL rozměry a teď hrajeme na obrovském letišti. To bude úplně jiný hokej a sami uvidíme, jak to bude sedět nám nebo Rusům. Uvidíme," prohlásil gólman, který v této sezoně vychytal Omsku triumf v Gagarinově poháru.