Hokejisté Will, Hyka a Sedlák rozvázali smlouvy s Čeljabinskem

Moskva - Brankář Roman Will a útočníci Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem rozvázali smlouvy s Traktorem Čeljabinsk, s kterým se letos probojovali do semifinále play off Kontinentální hokejové ligy. Podobně jako další zahraniční hráči už se po ruské invazi na Ukrajinu do KHL nevrátí. Podle serveru iSport.cz by všichni tři účastníci olympijských her v Pekingu mohli posílit Pardubice.

"Všem našim legionářům trvalo několik týdnů, než zhodnotili situaci ve svých zemích a promluvili si se svými rodinami. Dnes mohu říci, že jsme se společně s českými hokejisty rozhodli, že příští sezonu v KHL vynechají. Klub jejich pozici chápe. Chci jim poděkovat za vše, co pro Traktor udělali, a popřát jim hodně štěstí," uvedl generální manažer Traktoru Ivan Savin na klubovém webu.

Sedlák s Hykou měli kontrakty ještě na jeden rok, Will na dvě sezony. Podle Savina je předčasně ukončili hráči. "Jestli budou chybět jen jeden rok? Hodně bude záležet na aktuální situaci ve světě. Víme, že všichni se v Čeljabinsku cítili dobře a doufáme, že to může v budoucnu hrát v náš prospěch," uvedl.

Hokejisté, kteří odešli kvůli invazi z KHL před koncem sezony, museli zaplatit vysoké částky za porušení smlouvy. Ti, kteří mají kontrakty i na další sezonu, zatím žijí v nejistotě. Většina z nich má sice ve smlouvách zaneseno, že se v případě živelní pohromy či války ruší, v Rusku ale vojenský útok na Ukrajinu oficiálně nazývají speciální operace, válka vyhlášena nebyla. Mezinárodní federace IIHF dosud k situaci jasné stanovisko nevydala. Švédský a finský svaz tento týden oznámily, že hráči, kteří v KHL zůstanou, nebudou zváni do reprezentace.