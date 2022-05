Hokejisté vyzvou v semifinále MS Kanadu, výhra ukončí čekání na medaili

Tampere (Finsko) - Dvě poslední překážky jsou před českými hokejisty na mistrovství světa, aby naplnili předsevzetí finského kouče Kariho Jalonena o cestě za zlatem. V sobotním večerním semifinále je čeká obhájce prvenství Kanada. Výhra by národnímu týmu zajistila první medaili z velké akce od roku 2012, porážka ho pošle do souboje o bronz proti horšímu ze zápasu Finsko - USA. Utkání s Kanadou začne v Tampere v 17:20 SELČ.

Reprezentanti kolébky hokeje si mezi nejlepší kvarteto na MS proklestili cestu již posedmé v řadě. Povedenou sérii načali v Praze 2015, kde oslňovali fantastickým hokejem a došli si pro zlato. Od té doby přidali další dva triumfy a dvě stříbra, pouze v roce 2018 odjížděli bez medaile.

"Ke Kanadě netřeba nic moc říkat, každý ji zná. Mají dobré hráče, a když potřebují vyhrát, začnou hrát ještě o to lépe. Hrají rychlý hokej. Takový je jejich systém hry. Ale my se musíme zase soustředit na ten svůj. Dostat z našeho týmu to nejlepší. Myslím, že to bude skvělý den pro hokej," řekl dnes novinářům trenér Jalonen, jenž vyhlásil zlato jako cíl ihned po březnovém nástupu do funkce.

"Kanaďané mají dobrý a zkušený tým a v něm pár individualit, které skvěle hrají v NHL. Že to otočili proti Švédsku, hovoří za vše. Že se nevzdávají a bojují až do konce. Ale to my taky. Hrozně se na to těšíme. Bude to skvělý zápas, zápas o všechno. Nějakým způsobem se tým připravuje celou základní skupinu právě na tyhle boje. A je to vždycky o jednom zápase, někdy je to i o štěstí. Myslím, že oba týmy jsou v semifinále zaslouženě," prohlásil obránce Michal Kempný.

Čeští hokejisté posledních šest semifinále na velkých akcích prohráli. Od šampionátu v Bratislavě v roce 2011 nezvládli boj o finále pětkrát na MS a jednou na olympiádě.

"To je minulost. Co bylo, to bylo. Není potřeba nad tím přemýšlet. Sám jsem u některých porážek byl, ale už na to nemyslím. V kabině máme motto, že bychom měli žít přítomností. Proto se upínáme k sobotě a každý dělá maximum, aby se na to dobře nachystal. Jsme rádi, do jaké jsme se teď dostali pozice. A do semifinále určitě půjdeme naplno, jak to bylo doteď," řekl obránce Michal Jordán.

Dnes měl tým jen dobrovolný trénink. Kdo z hráčů chtěl, mohl na led, někteří dali přednost posilovně. "Je to pro nás takový udržovací den, kluci jdou také na masáže či fyzioterapii. Musíme načerpat fyzickou i psychickou sílu a doplnit energii," uvedl Jalonen.

Zatímco český tým se chopil ve čtvrtečním čtvrtfinále proti Německu (4:1) taktovky hned v úvodu, Kanaďané předvedli proti Švédům fantastický obrat. Po dvou třetinách prohrávali 0:3, ještě dvě minuty před koncem 1:3, ale nakonec o jejich výhře 4:3 a postupu rozhodl po 43 sekundách prodloužení Drake Batherson. "Taková je cesta Kanady. Nikdy se nevzdávat. Vídáme to tak už mnoho let. Nikdy se nevzdáváme a držíme se své hry," prohlásil Batherson.

Trenér Jalonen zápas Kanady se Švédy ze záznamu neviděl a ani neplánoval se k němu vracet. "Nebudu se dívat. Už od dnešního rána sbíráme informace o Kanadě, můj kamarád ji v Helsinkách sledoval, stejně jako Německo. Máme videotrenéry, statistiky... Večer si dáme všechny tyhle střípky dohromady a ráno vše předáme jako jeden celek hráčům," nastínil Jalonen.

S Kanaďany se reprezentace utkala naposledy před třemi lety v Bratislavě, kdy také hrála naposledy semifinále. Zámořský tým zvítězil jasně 5:1. Na ledě u toho tehdy byli ze současného týmu obránce Filip Hronek a útočníci Hynek Zohorna s Jakubem Vránou.

Předpokládaná sestava ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek - M. Špaček.