Hokejisté vyzvou Švédy se Stezkou v brance a kapitánem Kovářem, debut čeká Válu

Malmö (Švédsko) - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního úvodního utkání na Švédských hrách v Malmö proti domácímu týmu s Alešem Stezkou v brance. Kapitánem týmu bude zkušený útočník Jan Kovář. Reprezentační premiéra čeká obránce Ondřeje Válu. Zápas prvního s druhým v průběžném pořadí série Euro Hockey Tour začne v 19 hodin.

Šestadvacetiletý Stezka má dosud na kontě jediný reprezentační start - loni v dubnu odchytal v Linci duel Euro Hockey Challenge proti Rakousku a pomohl k výhře 4:1. Ve Vítkovicích prožívá výbornou sezonu, když v 35 extraligových zápasech vychytal 22 výher, v průměru inkasoval 2,18 branky na utkání s úspěšností zákroků 92,24 procenta a pětkrát udržel čisté konto.

"Aleš potvrzuje v této sezoně dlouhodobě výbornou výkonnost, takže tam si myslím, že je to jasně dané. Forma mu jde nahoru a i ve Vítkovicích je to vidět," řekl novinářům po dnešním rozbruslení asistent trenéra Libor Zábranský.

Vcelku zřejmá byla volba kapitána, jímž bude dvaatřicetiletý Kovář, který tuto roli zastává i v Zugu a "céčko" měl na dresu například i na MS 2021 v Lotyšsku. Jeho asistenty budou další útočníci Vladimír Sobotka a Jiří Smejkal. "Vždy je to příjemné, když může člověk dělat kapitána. Nebyl jsem na to nijak upjatý, ale beru to," řekl s úsměvem Kovář.

S mužstvem ještě nebyl na ledě obránce Vojtěch Mozík, jenž kvůli nemoci neletěl na sraz do Prahy. "Naštěstí už je zdráv a ještě dnes se k týmu připojí. Zítra už bude na tréninku, za což jsme samozřejmě rádi, protože jsme tady chtěli mít devět obránců. Ale ještě uvidíme, jak ho nasadíme do hry," uvedl Zábranský.

Debut prožije čtyřiadvacetiletý pardubický bek Vála, vedle Mozíka nebudou hrát ani útočníci Adam Musil s Oscarem Flynnem. Plán nasazení hráčů do dalších utkání trenéři zatím neodhalili. "Dnes bude jako třináctý útočník Honza Bambula, pak se teprve rozhodneme, co a jak dál," řekl Zábranský.

Ocenil přístup hráčů k tréninku. "Kluci mají chuť reprezentovat. Všichni ví, že se blíží mistrovství světa a každý se chce ukázat v co nejlepším světle. Do tréninků v Praze dali obrovskou energii. A bylo to vidět i dnes, tak jen doufám, že to přenesou i večer do zápasu. Švédové mají oproti vzájemnému zápasu ve Švýcarsku třináct jiných hráčů, tak uvidíme, co to přinese. My se budeme držet svého stylu hry," uvedl Zábranský.

"Více ukážou až zápasy, ale máme za sebou pár dobrých tréninků a já věřím, že do toho turnaje dobře nastoupíme," přál si Kovář. "Ještě je to takové syrové v přesilovkách, ale zkusili jsme si to. Víme, co máme dělat, v jakých pozicích být, teď je na nás, jak to dokážeme zrealizovat."

V obou vzájemných zápasech v sezoně měli navrch Seveřané. Na úvod turnaje Karjala v Českých Budějovicích prohráli Češi 1:4, následně na Švýcarských hrách dokonce 0:4. "Viděl jsem tu sestavu, kterou Švédové na turnaj vzali. Vzali hodně silové mužstvo, pár těch kluků znám a jsou to vysocí silní kluci, takže očekávám zápas plný soubojů. Bude to boj," odtušil Kovář.

"Trenéři se snaží přečíst určité situace, jak je soupeř hraje, ale ve finále je to všechno jen o nás. Můžete mít ten nejlepší systém na světě, ale když nebudete hrát dobře, nemáte šanci vyhrát. Když si budeme věřit a hrát dobrý hokej, můžeme vyhrát s každým," doplnil Kovář.

Po souboji se Švédy čeká hokejisty v sobotu v poledne duel s Finskem a v neděli ve stejný čas zápas se Švýcarskem.

Předpokládaná sestava ČR: Stezka - Zámorský, Jordán, J. Jeřábek, Kempný, L. Zábranský ml., Klok, Vála, Pýcha - Chlapík, Jan Kovář, H. Zohorna - Lakatoš, Sobotka, Smejkal - Hrabík, Jašek, M. Kovařčík - Flek, Černoch, O. Beránek - Bambula.