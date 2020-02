Hokejisté vykročí za obhajobou ve Stockholmu proti Švédům

Stockholm - Čeští hokejisté vstoupí do boje o obhajobu loňského triumfu na Švédských hrách ve čtvrtek proti domácímu Švédsku a pokusí se soupeři oplatit porážku z prosincového Channel One Cupu. Byl to jediný ze šesti duelů týmu kouče Miloše Říhy v letošní sérii Euro Hockey Tour, ve kterém nebodoval. Zápas v hale Globen začne v 19:00 a přímým přenosem ho vysílá program ČT Sport.

Kompletní se český tým sejde na ledě až dnes v Globenu, kde má v plánu trénink od 17:00. Až ve Stockholmu se k týmu připojí útočníci Hynek a Tomáš Zohornové z Chabarovsku, kteří v pondělí hráli duel KHL ve Vladivostoku.

Před odletem se hlásilo trio sparťanů - obránce Jan Košťálek a útočníci Michal Řepík s Lukášem Rousek. Ti mají v nohách úterní extraligovou předehrávku proti Vítkovicím.

Kouč Říha i přes řadu omluvenek při tvorbě nominace myslí na obhajobu prvenství. "Loni jsme vyhráli a jdeme to obhajovat. I po peripetiích při složení mužstva, což mi připadá neuvěřitelné, jsme složili velmi silné mužstvo a věřím, že to dokáže," řekl trenér českého týmu Miloš Říha. Jeho tým také po dvou odehraných turnajích vede Euro Hockey Tour s 11 body o skóre před Finskem a se čtyřbodovým náskokem na Švédy a Rusy.

Říhův tým podlehl na minulém turnaji v Moskvě Švédům 1:3, čímž skončila série čtyř vítězství Česka ve vzájemných duelech. Tu rozjeli Češi výhrou loni v únoru ve Stockholmu 5:2, v květnu doma v Brně zvítězili 3:0, na mistrovství světa v Bratislavě se radovali z výhry 5:2 a v listopadu na turnaji Karjala v Leksandu přehráli Tre Kroonor 3:1.

Domácí Švédové mají v kádru čtyři mistry světa a čtyři nováčky. Zlaté medaile z let 2013 ze Stockholmu a 2017 z Kolína nad Rýnem má útočník Oscar Lindberg, u triumfů v letech 2017 a 2018 byl Dennis Everberg. Před třemi lety se na úspěchu ve Francii a Německu podílel také další útočník Carl Klingberg. Před dvěma roky v Dánsku byl v kádru šampionů brankář Magnus Hellberg.

Debutovat naopak budou v týmu kouče Johana Garpenlöva obránci Jonathan Pudas, Nils Lundkvist a útočníci Marcus Nilsson a Samuel Fagemo.