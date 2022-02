Hokejisté vstoupili do olympijských her porážkou s Dánskem 1:2

Peking - Čeští hokejisté vstoupili do olympijského turnaje v Pekingu porážkou 1:2 s Dánskem. Seveřané zápas skupiny B rozhodli už v první třetině, ve které si vypracovali dvoubrankové vedení. Hrdinou utkání byl brankář Sebastian Dahm, který si připsal 39 úspěšných zákroků. O jediný český gól se postaral ve 24. minutě kapitán Roman Červenka.

Dánsko porazilo českým tým v jedenáctém vzájemném zápase v historii potřetí, poprvé ale v základní hrací době. Další dva úspěchy si Seveřané připsali po samostatných nájezdech.

Český tým začal aktivně, do první výraznější šance se ale dostal Storm. Brankáře Hrubce však nepřekonal. V 5. minutě mohl otevřít skóre Sedlák, jeho pokus se odrazil od tyčky.

Obraz hry se neměnil, v polovině první třetiny by poměr střel 11:2 ve prospěch Česka, jenže gólově se jako první prosadili Dánové. Za zády Hrubce skončila ve 12. minutě Sobotkou nechtěně tečovaná střela Markuse Lauridsena.

Útočník Sparty si poté vynutil faul, Češi ale hráli přesilovku špatně a vše vyvrcholilo faulem Jeřábka na unikajícího Russella, po kterém rozhodčí nařídili trestné střílení. Nielsen z něj jistě překonal Hrubce a Dánsko vedlo 2:0.

Na začátku druhé třetiny se snažil individuální akcí snížit Kovář, přes dánskou obranu ale nedokázal ideálně zakončit. Český gólový účet na turnaji otevřel až ve 24. minutě kapitán Červenka, který trefil přesně pravý horní roh Dahmovy branky. Vyrovnat mohl v signalizované početní výhodě Krejčí, brankáře Klagenfurtu ale nepřekonal. V polovině utkání se neprosadil ani Sklenička.

Český tým poté bez větších problémů přežil první oslabení a v úvodu závěrečné dvacetiminutovky mohl vyrovnat Kovář, ani tentokrát se ale neprosadil. Na druhé straně po zaváhání v obraně dopadl stejně Boedker.

Seveřané poté přestáli i třetí oslabení a v 53. minutě je mohl přiblížit výhře Nielsen, Hrubec jej ale v samostatném nájezdu vychytal. Jeho spoluhráči již vyrovnat nedokázali, i když v power play trefil Kundrátek tyč.

Druhé utkání čeká svěřence trenéra Filipa Pešána v pátek se Švýcarskem.

Hlasy po utkání

Filip Pešán (trenér): "Naše první třetina byla kopií všech prvních třetin v sezoně. Bohužel, i když jsme byli aktivní, a myslím si, že jsme si vytvořili spoustu šancí a střel, tak jsme ji znovu prohráli 0:2, což už asi není náhoda. Celý zápas jsme se opět potýkali s produktivitou. Nechci hodnotit počet střel, protože to není ukazatel, který bych já bral extra vážně, ale i vyložených šancí jsme měli více než soupeř. Bohužel jsme nebyli schopni si pomoct přesilovkou, proto jsme prohráli."

Jan Kovář (útočník): "Těžko něco říkat. Výsledek mluví za vše. Nedokázali jsme najít cestu, jak dát góly. Šancí bylo dost, možná nám chyběla trošku chladnokrevnost, zachovat klid při šancích. Tlačili jsme se do toho, bohužel jsem nenašli tu cestu. Teď si musíme odpočinout, rozebrat to a připravit se na další zápasy. Přemýšlet o tom, co bylo, je zbytečný."

Šimon Hrubec (brankář): "Tohle je noční můra gólmana, takové zápasy. Koukal jsem se na druhou stranu, pořád jsme byli u nich. Říkal jsem si: 'Pojďme tam něco dát'. Věřil jsem, fakt jsme hráli dobře. Byla jen otázka času, kdy to tam padne. Několik tyček, koukal jsem na ty záběry na kostce... Škoda."

Jakub Jeřábek (obránce): "Tlačili jsme se do brány, měli jsme šance. S takhle urputným soupeřem ale není nic příjemného dotahovat ztrátu. Bohužel se nám to nepovedlo. Příležitosti jsme velké měli, měli jsme nějaké tyčky, ale nespadlo nám to."

Roman Červenka (útočník): "Jaká je komplikace prohrát první zápas? Uvidíme. Říkali jsme si, že se budeme připravovat na první zápas, který jsme chtěli zvládnout a vstoupit dobře do turnaje, aby se nestalo to, co se stalo. Ale teď už to nevrátíme. Musíme se připravit na další zápas. Těžko říct, co bylo špatně. Ze střídačky mi přišlo, že jsme začali docela dobře, ale nedali jsme gól. Naopak ho dali oni, dostali se do vedení 2:0 a my jsme se snažili, stálo to poměrně dost sil. Potřebovali jsme dát více gólů, nějaké šance jsme měli, ale něco nám chybí. Přesilovky byly špatné. Když chceme vyhrát, musíme si přesilovkou pomoct. A to se nestalo."

ČR - Dánsko 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Červenka (Jan Kovář) - 12. M. Lauridsen, 18. Nielsen z tr. střílení. Rozhodčí: Gouin (Kan.), Tscherrig (Švýc.) - Lundrgren (Švéd.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 891.

ČR: Hrubec - Kundrátek, Šulák, Jeřábek, Sklenička, Knot, Klok - Hyka, Krejčí, Sedlák - M. Stránský, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Sobotka, Lenc - Frolík, T. Zohorna, H. Zohorna. Trenér: Filip Pešán.

Dánsko: Dahm - O. Lauridsen, Jensen Aabo, Lassen, M. Lauridsen, Larsen, Nicholas Jensen, Kristensen - Nicklas Jensen, Nielsen, Boedker - Russell, Regin, Storm - Meyer, Madsen, Bau - Poulsen, Jakobsen, Aagaard. Trenér: Heinz Ehlers.