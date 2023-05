Hokejisté vstoupí do Českých her proti Finsku, Jalonen se postaví rodné zemi

Brno - Čeští hokejisté vstoupí ve čtvrtek od 18:20 zápasem s Finskem do Českých her v Brně, které jsou generálkou na mistrovství světa v Rize a Tampere. S úřadujícími mistry světa a olympijskými vítězi svede opět souboj jejich krajan na lavičce českého národního týmu Kari Jalonen, kterého čeká sedmý duel proti Finsku. Zatím má bilanci tří výher a tří porážek.

"Všichni se těšíme. Příprava tenhle týden byla dobrá. Na poslední tři zápasy jsme připravení," řekl Jalonen. V Brně už se s týmem připravoval minulý týden a po čtvrtečním duelu Euro Hockey Challenge ve Vídni sehrál v sobotu ve Winning Group Areně odvetu s Rakouskem. Jeho tým drží zatím ve finální přípravě neporazitelnost, před dvěma výhrami nad Rakouskem uspěl dvakrát v Německu a dvakrát proti Slovensku.

"Úroveň zápasů se oproti Rakousku zvýší, což je pro nás pozitivní. Finové změnili třináct hráčů, začínají vybírat tým pro Tampere. Bude to pro nás dobrý test. V dalších zápasech změníme sestavu, každý dostane minimálně jednu šanci se ukázat," uvedl Jalonen. Sestavu oznámí až po čtvrtečním rozbruslení.

Dnes tým ještě bez útočníka Romana Horáka, který byl mimo hru od čtvrtka po zásahu bruslí do kolena, trénoval v tomto složení: Hrubec, Langhamer, Vejmelka - Kempný, Kundrátek, Ščotka, Jordán, T. Dvořák, Košťálek, Jeřábek, Knot, Kučeřík, Němeček - Červenka, M. Špaček, D. Kubalík - Tomášek, Sobotka, Smejkal - Hyka, L. Sedlák, Chlapík - H. Zohorna, Černoch, Flek - O. Beránek, M. Kovařčík, D. Voženílek - M. Kaut, Lenc.

Jalonen proti Finsku začal loni na konci dubnu na Českých hrách v Ostravě porážkou 1:2 po samostatných nájezdech, o týden později na Švédských hrách ve Stockholmu si připsal výhru 3:1 a na mistrovství světa v Tampere musel strávit porážku 0:3. Potom dvakrát s českým týmem uspěl ve Finsku - v listopadu na turnaji Karjala v Turku po výsledku 5:2 a v prosinci na Švýcarských hrách v Helsinkách 3:2. V únoru na Švédských hrách v Malmö Finové zvítězili 6:1.

Finové mají v kádru tři posily z NHL - obránce Olliho Määttäho z Detroitu, který získal v letech 2016 a 2017 Stanleyův pohár s Pittsburghem, a útočníky Joela Armiu z Montrealu a Kasperiho Kapanena ze St. Louis. Jalonenův jmenovec Jukka vybral také 19 hráčů, kteří byli u triumfů loni na olympiádě v Pekingu, domácím na MS v Tampere či mají zlato ze světového šampionátu v Bratislavě a Košicích z roku 2019.

Stavitelé české týmu budou hledat finální složení kádru pro vrchol sezony. "Chceme vyzkoušet hráče a zkusíme jim hledat spoluhráče. Budou se chtít ukázat. Martin Erat bude chtít v přesilovkách trochu jiné složení. Pořád na to máme čas. Hráči se na zápasy těší. Jejich výkony rozhodnou. Možná se budou trošku stresovat, ale zvládnou to," prohlásil Jalonen.

První zápasy s týmem čekají gólmana Karla Vejmelku z Arizony, obránce Ronalda Knota z Tucsonu z AHL a Jakuba Jeřábka s útočníkem Danielem Voženílkem z mistrovského Třince. "Zkusíme je určitě v jednom nebo dvou zápasech. Víc slíbit nemůžu. Půjdeme zápas po zápasu. Proto je tady máme," uvedl Jalonen k některým z hráčů, kteří ještě budou bojovat o nominaci.

Kapitán Roman Červenka se těší na kvalitní test před šampionátem. "Je to poslední turnaj před mistrovstvím světa a soupeři budou určitě na vysoké úrovni. Víme, co nás čeká a víme, že jsme na to připravení," podotkl Červenka, který je po zranění nosu a zubů z Vídně připravený hrát.

Trénuje s celoobličejovým krytem, na kterém si po problémech s dýcháním dnes otestoval nově upravenou verzi s dolní mřížkou. "Je to trochu tenčí. Doufám, že to bude jenom na tenhle týden. Pak to chci dát dolů. Jen kdyby mě donutily okolnosti, tak ne. Ale věřím, že už to potom odložím. Protože vidění je v tom úplně jiné," řekl Červenka.