Hokejisté Vítkovic zdolali Plzeň 4:2 a čtvrtý tým tabulky mají na dohled

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili ve 40. kole extraligy Plzeň 4:2 a čtvrtému týmu tabulky se přiblížili už na rozdíl tří bodů. Domácím zajistil výhru za stavu 2:2 necelé čtyři minuty před koncem v přesilovce Jan Hruška, v power play pak vítězství zpečetil Petr Chlán.

Vítkovice se ocitly v problémech s útočníky, a proto si na utkání z prvoligových klubů vypůjčily havířovského Dostálka a jihlavského Illéše. Zápas nabral od startu svižné tempo, ale na obou stranách dlouho kralovali gólmani. Ve větší permanenci byl hostující Svoboda, který ještě vloni za Vítkovice chytal, ale v první části si poradil s dorážkou Kaluse či Hrušky a domácím nevyšel ani brejk ve dvou na jednoho zakončený ranou Bukartse.

Zato do druhé třetiny vstoupili lépe Západočeši a už 90 sekundách vedli. Marosz přišel o puk ve vlastním pásmu a jeho zaváhání ztrestal Bulíř, kterému puk ideálně posunul Graňák.

Vítkovicím ale odpověď nezabrala moc času. Chlán ve 26. minutě prvním pokusem Svobodu nepřekonal, ale vyražený puk i s velkým štěstím a za přispění dezorientovaného Graňáka dorážkou propasíroval za brankovou čáru.

Výsledek byl ve vyrovnaném utkání neustále na vážkách. Nejprve mohl strhnout vedení na stranu hostů Dufek, ale po chybě Gewieseho v koncovce selhal, a neprosadil se z brankoviště ani domácí Kalus.

Ve 44. minutě poslal puk od modré čáry na branku vítkovický obránce Solovjov a jeho švih trochu překvapivě prošel až do sítě za gólmana Svobodu, kterému v daném momentu zřejmě stínil jeden ze spoluhráčů.

Také Plzeň ale dokázala reagovat rychle. Po třech minutách a plzeňském tlaku v přesilovce vyrovnal ranou po ledě Schleiss.

Přesilovky byly pro výsledek nakonec rozhodující. Zatímco Plzeňští další početní výhodu nevyužili, Kvasničkovo vyloučení na dvě plus dvě minuty je stálo bodový zisk. Necelé čtyři minuty před koncem Hruška zblízka tečoval Solovjovovu střelu a Svoboda byl bez šance.

Tři body už domácí nepustili. Vítězství mohl pojistit už v přečíslení Flick, ale neuspěl, povedlo se to až při plzeňské power play Chlánovi.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Velice cenné, ubojované vítězství, navíc po emotivním a náročném pátečním utkání se Spartou, ve kterém jsme vyplýtvali spoustu sil. Byl jsem zvědavý, jak to zvládneme. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, z naší strany devatenáct střel na bránu. Ve druhé třetině jsme ale měli špatný nástup, inkasovali jsme hned ve druhém střídání. Bylo velice důležité, že jsme hned ale skóre dotáhli. Nedařily se nám do té doby přesilovky. Kluci dneska ale zabrali přesně v moment, kdy jsme to asi nejvíc potřebovali a strhli jsme to na naší stranu. Těžké utkání, vydřené body a musím všechny hráče pochválit."

Václav Baďouček (Plzeň): "Myslím, že jsme viděli vyrovnané a bojovné utkání, ve kterém jsme selhali v rozhodujících fázích. Jak při druhém gólu, kdy jsme nezblokovali střelu, tak při třetím, kdy v předbrankovém prostoru nepokryjeme hráče. Měli jsme zbytečně mnoho vyloučených a fatální bylo v závěru čtyřminutové oslabení, které zápas rozhodlo."

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 26. Chlán (Dej), 44. Solovjov (Chlán), 57. J. Hruška (Solovjov, Roberts Bukarts), 60. Chlán - 22. Bulíř (Graňák), 47. Schleiss (Kaňák, Kodýtek). Rozhodčí: Kika, Ondráček - Malý, Pešek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, Plášil, Galvinš, Gewiese, L. Kovář, od 41. navíc J. Stehlík - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Roberts Bukarts, Marosz, Dostálek - Illéš, Flick, M. Kalus - Fridrich, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.

Plzeň: M. Svoboda - Čerešňák, Kvasnička, Kremláček, Graňák, Kaňák V. Lang - Schleiss, Kodýtek, P. Musil - M. Lang, Bulíř, Dzierkals - Dufek, G. Thorell, F. Suchý - Marcel, Malát. Trenér: Baďouček a M. Říha.