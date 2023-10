Hokejisté Vítkovic vyhráli v Ingolstadtu 5:0 a postoupili do osmifinále LM

Ingolstadt (Německo) - Hokejisté Vítkovic vyhráli v závěrečné utkání v základní části Ligy mistrů v Ingolstadtu 5:0 a zajistili si postup do osmifinále. Gólem a třemi asistencemi k tomu pomohl Peter Mueler a dvěma brankami a přihrávkou Roberts Bukarts. Brankář Matěj Machovský vychytal první čisté konto v sezoně, před kterou posílil Vítkovice z Hradce Králové.

Soupeře v play off určí Ostravanům až středeční duely. Vstoupí do něj 14., či 15. listopadu, a odveta osmifinále je na programu o týden později.

Svěřenci trenéra Miloše Holaně navázali na středeční domácí vítězství na Bielem 4:3 v prodloužení, připsali si čtvrtou výhru ze šesti zápasů a polepšili si na 11 bodů. Ingolstadt už měl s devíti body postup do play off jistý.

"Výsledek je 5:0, ale nemyslím si, že to bylo tak jednoduché, jak se může zdát. V první třetině byli domácí lepší než my. Měli dobrou rychlost a my byli pouze efektivní, když jsme měli dvě šance, které jsme proměnili," řekl klubovému webu Holaň.

"Ve druhé třetině jsme zrychlili a byli malinko lepší, ale Ingolstadt hrál po celý zápas dobře. Dobře nám zahrály speciální týmy a výborně zachytal brankář Machovský," doplnil Holaň.

Skóre otevřel v čase 13:24 Bukarts, který se po přihrávce Petera Muellera v přečíslení trefil z pravého kruhu. Hosté se ubránili při trestech Mária Grmana a Jakuba Stehlíka a vteřinu před koncem první třetiny zvýšil Petr Fridrich, který v brankovišti dotlačil puk za Lukase Schulteho.

Vítkovice se ve své první početní výhodě v utkání při vyloučení Mirka Höfflina neprosadily, ale v 34. minutě pojistily svůj náskok po Bukartsově dorážce. V závěru druhé části v oslabení při trestu Stuarta Percyho pomohla Machovskému po střele Waynea Simpsona z levého kruhu pravá tyč.

V 51. minutě po Muellerově bekhendové přihrávce překonal Schulteho Peter Krieger. Za 40 sekund se prosadil i autor tří asistencí Mueller, který při pobytu Wojciecha Stachowiaka na trestné lavici po půl minutě využil přesilovku.

"Poslední dobou to bylo smutné a moc jsem se do branky nepodíval, takže jsem rád, že jsem dostal šanci. Těžko se do toho dostává, když člověk delší dobu nechytá. Dneska to bylo o klucích, kteří mě podrželi a nedovolili jim větší šance, o to lépe se celý zápas tahal," uvedl Machovský.

ERC Ingolstadt - HC Vítkovice Ridera 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Roberts Bukarts (Mueller, Krieger), 20. Fridrich (P. Zdráhal, Chlán), 34. Roberts Bukarts (Mueller, Percy), 51. Krieger (Mueller, Roberts Bukarts), 52. Mueller (M. Kalus, Lakatoš). Rozhodčí: Kopitz, Rohatsch - Hofer, Wölzmüller (všichni Něm.). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 2513.

Sestava Vítkovic: Machovský - Grman, Percy, Raskob, Prčík, Mikuš, Gewiese, J. Stehlík, L. Kovář - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, P. Zdráhal - M. Kalus, Claireaux, Kotala - Krejsa, Dej, Fridrich. Trenér: Holaň.

Lukko Rauma - Ženeva 3:2, Färjestad - Mnichov 4:2, Växjö - Rapperswil 3:2 v prodl., Innsbruck - Skelleftea 2:4, Biel - Tappara Tampere 6:3, Salcburk - Pelicans Lahti 1:5 (za hosty Bareš 1+0, Horký, Jordán oba 0+1).

Tabulka:

1. Växjö 6 4 2 0 0 28:12 16 2. Lukko Rauma 6 5 0 0 1 21:14 15 3. Färjestad 6 4 1 0 1 27:12 14 4. Mannheim 5 4 0 1 0 17:8 13 5. Ilves Tampere 5 3 1 1 0 21:12 12 6. Skelleftea 6 4 0 0 2 18:11 12 7. Ženeva 6 3 1 0 2 25:14 11 8. Pelicans Lahti 6 3 1 0 2 23:15 11 9. Vítkovice 6 2 2 1 1 19:14 11 10. Pardubice 5 3 0 1 1 18:11 10 11. Mnichov 6 3 0 1 2 22:16 10 12. Biel 6 3 0 1 2 20:18 10 13. Rapperswil 6 2 1 1 2 21:22 9 14. Innsbruck 6 3 0 0 3 18:26 9 15. Ingolstadt 6 3 0 0 3 13:22 9 16. Tappara Tampere 6 1 2 0 3 18:17 7 17. Třinec 5 2 0 1 2 17:17 7 18. Belfast 5 1 1 0 3 7:11 5 19. Salcburk 6 1 0 1 4 9:17 4 20. Rouen 5 1 0 0 4 10:25 3 21. Stavanger 5 0 0 1 4 13:25 1 22. Aalborg 5 0 0 1 4 8:26 1 23. Bolzano 5 0 0 1 4 7:25 1 24. Košice 5 0 0 0 5 8:18 0