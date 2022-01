Hokejisté Vítkovic vyhráli v Brně a Kometu zdolali i potřetí v sezoně

Brno - Hokejisté Vítkovic vyhráli v jediném čtvrtečním utkání 41. kola extraligy v Brně 6:3 a moravského rivala porazili i potřetí v sezoně. O vítězství rozhodli dvěma góly během minuty a půl ve třetí třetině. Dvakrát se v zápase trefil Lukáš Krenželok, který byl kapitánem za absentujícího Romana Poláka. Kometa neuspěla v domácím prostředí po sérii pěti výher, Vítkovice se v neúplné tabulce bodově dotáhly na čtvrtou Plzeň.

Brno začalo snahou o nápor, ale ve třetí minutě ho zmrazila chyba Kučeříka, který ve vlastním obranném pásmu "namazal" do ideální pozice Chlánovi, ten nedal Tomkovi šanci a otevřel skóre.

Hosté se po zisku vedení semkli ještě více do obranného bloku a vytvořili před Stezkou téměř neprostupnou bariéru. Nepřekonal ji v přesilovce ani Mueller ani Střondala, a tak vyrovnání přišlo až po ofenzivním nájezdu obránce Tanseyho.

Hokej s důrazem na obranu se hrál i v dalším průběhu. Hodně se bojovalo o střední pásmo, šancí bylo na obou stranách poskrovnu. Až se z nenápadné akce po pravém křídle procpal před Tomka Marosz a přesnou trefou do horního růžku znovu překlopil vedení na stranu Vítkovic.

Odpověď Brna dlouho nepřicházela, naopak hostující tým lépe bruslil a vytvářel si územní převahu s šancí Kováře na zvýšení náskoku. Kometě nepomohla ani přesilovka, opět dobře ubráněná vítkovickou čtveřicí.

Před koncem třetiny si vybral smolný okamžik brněnský gólman Tomek, když mu puk propadl za záda a došoural se za čáru. Platnost gólu potvrdilo video. Brněnské chmury ale částečně smazal Mueller, který se 21. gólem sezony osamostatnil v čele střelecké tabulky i kanadského bodování extraligy.

Kometa srovnala gólový krok hned na začátku třetího dějství, Rákosův pas z rohu kluziště protlačil zblízka za Stezkova záda Vincour.

Domácí hokejisty srovnání nakoplo, poprvé v zápase získali územní převahu, ale jen na chvíli. Vítkovická defenziva byla i nadále pevná a ofenziva produktivnější, Krenželok zblízka podruhé překonal Tomka. Definitivně pak chybující Kometu dorazil po brejku Flick a zajistil Vítkovicím třetí vítězství ze čtyř posledních venkovních zápasů, které gólem do prázdné branky ještě zpečetil Hruška.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "My jsme dnes od začátku tahali za kratší konec, v podstatě od začátku jsme dotahovali. Vítkovice hrály výborně svůj urputný hokej, měly velmi dobře organizovanou obranu a když už jsme se do šance dostali, tak nám v cestě stál výborně chytající Stezka. To byla velká překážka, přes kterou jsme nepřešli. Vítkovice dnes zaslouženě vyhrály."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Věděli jsme, že nás tady čeká velmi těžký soupeř, jeli jsme sem s respektem. Je to pro nás velice cenné vítězství na jejich domácí půdě. Dlouho jsme drželi rovnovážný stav, pak jsme odskočili na 3:1. Neměli jsme akorát dobré konce třetin a začátek třetí. Cením si celého týmu, že jsme ubránili brněnské přesilovky. Hráli jsme velice dobře celé utkání a jsem přesvědčen, že jsme si tři body zasloužili."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 3:6:(1:1, 1:2, 1:3) Branky a nahrávky: 18. Tansey (Šik, Střondala), 40. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 42. Vincour (Rákos, R. Pavlík) - 3. Chlán, 27. Marosz (Solovjov, Lindberg), 39. Krenželok (Koch), 52. Krenželok (Lakatoš, Marosz), 53. Flick (Lednický, Kalus), 59. J. Hruška (Stezka). Rozhodčí: Šindel, Stano - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 1000. Brno: M. Tomek - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Roth - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Střondala, Šik - Vincour, Rákos, R. Pavlík - Ostřížek, F. Dvořák, Dočekal. Trenéři: Kalous a Zábranský. Vítkovice: Stezka - J. Stehlík, Solovjov, Plášil, Galvinš, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Fridrich, Lindberg, Marosz - M. Kalus, Flick, Lednický - Bernovský, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.

Tabulka:

1. Hradec Králové 38 22 6 2 8 126:82 80 2. Třinec 37 22 4 4 7 116:78 78 3. Pardubice 38 18 8 4 8 126:97 74 4. Plzeň 38 17 3 6 12 120:107 63 5. Vítkovice 38 17 4 4 13 96:95 63 6. České Budějovice 37 18 1 3 15 110:101 59 7. Brno 38 13 7 4 14 109:110 57 8. Mladá Boleslav 38 16 3 3 16 88:99 57 9. Sparta Praha 36 12 6 5 13 130:113 53 10. Liberec 37 14 2 7 14 89:103 53 11. Olomouc 37 12 7 1 17 89:101 51 12. Litvínov 37 13 2 5 17 98:112 48 13. Karlovy Vary 36 13 1 4 18 105:107 45 14. Kladno 36 6 4 5 21 88:132 31 15. Zlín 37 5 3 4 25 68:121 25