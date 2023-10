Hokejisté Vítkovic vyhráli v Brně 5:3 a zaznamenali druhé vítězství po sobě

Brno - Hokejisté Vítkovic zvítězili v 11. kole extraligy na ledě Brna 5:3 a připsali si tak poprvé v sezoně dvě výhry za sebou. K úspěchu semifinalisty minulého ročníku přispěli dvěma brankami Dominik Lakatoš a třemi asistencemi kanadský obránce Stuart Percy. Kometa padla po dvou výhrách, ale teprve podruhé z posledních sedmi zápasů.

Oba týmy začaly velmi ofenzivně a před brankáři nebyla nouze o dramatické okamžiky. Vítkovický obránce Raskob zachraňoval po Kohoutově střele za překonaného Klimeše na brankové čáře, na druhé straně hřiště zase zasahoval Furch po nepříjemné bekhendové střele Percyho.

Právě kanadský obránce měl prsty v prvním gólu - jeho střelu od modré čáry Furch jen vyrazil a Kotala jej zblízka procpal za brankovou čáru. Totéž se ale při nájezdu nepodařilo Claireauxovi o čtyři minuty později, francouzský útočník ve vyložené pozici trefil jen rameno brněnského gólmana.

První třetinu pak ovládli domácí hokejisté, avšak ke gólovému potvrzení převahy jim chyběl větší důraz směrem k bráně a také přesnější koncovka.

Po první přestávce mělo Brno nadále herně navrch, ale brzdily ho nepřesnosti ve finální fázi. Vyšla mu až druhá přesilovka v zápase, v jejímž závěru nabil Ščotka Cingeľovi, jehož dělovka skončila za Klimešem.

Důležitým momentem utkání se stala 35. minuta. Nejprve Vincour vystihl rozehrávku Vítkovic a jeho ideální přihrávku proměnil ve vedoucí gól Brna Zaťovič. O 33 sekund později však vyrovnal bombou od modré čáry Roberts Bukarts. Kometa si vzala trenérskou výzvu kvůli možnému bránění gólmanovi od Muellera, ale neuspěla.

Divoká třetina tím zdaleka neskončila. Další nedůslednost vítkovické obrany potrestal po přihrávce Cingeľa Moses, jenže za dalších 30 sekund těsně před sirénou vyrovnal Lakatoš svým důrazem a dorážkou v brankovišti.

Oběma týmům bylo jasné, že klíčem k případné výhře by byla vedoucí branka. O něco blíže k ní měli hosté, když Lakatoš trefil ve 45. minutě tyčku. Vítkovičtí navíc nevyužili 40 sekund trvající dvojnásobnou přesilovku.

Kometu to nakoplo, lépe bruslila, jenže defenzíva hostí stála v závěru na pevných základech. Domácí doplatili na špatnou disciplínu: po dalším vyloučení už hosté početní výhodu využili, když se prosadil Krieger. Výhru pak do prázdné branky pojistil kapitán Lakatoš.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Otoupalík (Brno): "Věděli jsme, že to bude těžký zápas, poněvadž Vítkovice se zvedají a jsou kvalitním týmem. Rozhodující byla druhá třetina, kdy jsme otáčeli utkání, vedli jsme 2:1 a 3:2, ale dvakrát jsme dostali gól velmi brzy, což by se stávat nemělo. Byly to zbytečné chyby, stejně jako byla zbytečná oslabení ve třetí třetině. Nakonec Vítkovice jednu přesilovku využily a my jim můžeme akorát gratulovat k výhře."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Čekali jsme velice těžké utkání na ledě týmu, kterému se daří a který hraje doma. Vše to do sebe zapadalo. My jsme se s tím velmi dobře vyrovnali, hráli jsme zodpovědně a vyústěním toho byl vedoucí gól. Druhá třetina byla hektická a rozkouskovaná, Kometa nás zatlačila a dala branky, báli jsme se, že třetí gól bude hřebíkem, ale našli jsme sílu a vyrovnali. To byl základ k tomu, abychom pomýšleli na body. Ve třetí třetině jsme se vrátili k zodpovědné hře, nevyužili jsme sice přesilovku pět na tři, ale na finální moment jsme si počkali. Bereme tři body, byly těžce vybojované a moc si jich ceníme. Pomůžou nám zejména psychicky."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 28. Cingeľ (Ščotka), 35. Zaťovič (Vincour), 40. Moses (Cingeľ, Holland) - 8. Kotala (Percy, M. Kalus), 35. Roberts Bukarts (Percy, Grman), 40. Lakatoš (Raskob, P. Zdráhal). 54. Krieger (Percy, Mueller), 59. Lakatoš. Rozhodčí: Ondráček, Vrba - Rampír, Blažek. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváci: 6847.

Brno: D. Furch - Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, L. Kaňák - Moses, Cingeľ, Okál - A. Zbořil, Marcinko, Kohout - Horváth, Holík, Zaťovič - Boltvan, Vincour, Jenyš. Trenér: Modrý.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Percy, Raskob, Mikuš, Prčík, Gewiese, J. Stehlík - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, P. Zdráhal - M. Kalus, Claireaux, Kotala - Krejsa, Dej, Fridrich. Trenér: Holaň.