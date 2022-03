Hokejisté Vítkovic v prodloužení porazili České Budějovice 4:3

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v duelu 58. kola extraligy České Budějovice 4:3 v prodloužení. O jejich dvoubodové vítězství se postaral v čase 61:13 Lukáš Krenželok. Gól a dvě asistence si připsal domácí Rostislav Marosz. Ostravané mají jistotu startu předkola play off na domácím ledě a stále jim zůstává šance posunout se před sedmý Liberec.

Lépe do zápasu nastoupili hosté, ale ránu Novotného ve druhé minutě zastavila tyčka a puk za brankovou čárou nenašla ani dodatečná kontrola videozáznamu.

První gól však padl do českobudějovické sítě. Illéš v 11. minutě nabil od mantinelu na osu kluziště Fridrichovi, který z voleje prostřelil Hrachovinu.

Ještě před koncem úvodní dvacetiminutovky ale Jihočeši kontrovali: v čase 19:29 prošel Vráblíkův příklep od modré čáry nad Dolejšovým ramenem do sítě.

Hned ze startu druhého dějství musel Dolejš eliminovat šanci Pecha, ale i tak si brzy Budějovičtí uzmuli vedení, když ve 23. minutě jim dokonale vyšlo vhazování a po zpětné přihrávce Novotného, se z kruhu bez přípravy trefil přesně Valský.

Vyrovnání pak před odkrytou bránou prováhal Krenželok, ale druhá desetiminutovka prostřední části patřila domácím. Lakatoš v 35. minutě usměrnil tečí střelu Solovjova a bylo vyrovnáno.

O minutu později mohl skóre otočit Marosz, ale orazítkoval jen tyčku. Úspěšnější byl v 39. minutě, když při signalizovaném vyloučení ve vítkovické výhodě dorazil za Hrachovinu vyraženou ránu Flicka.

Hra se však nadále přelévala jako vlnách a v třetí části se znovu nadechli hosté. Domácí ještě odolali šanci Hanzla, jenž pálil do tyče, ale ve 49. minutě prokázal svůj velký přínos pro tým Gulaš a v přesilové hře oslavil svůj návrat do sestavy po měsíční pauze svou klasickou trefou bez přípravy.

Nakonec ovšem větší bodová kořist zůstala v Ostravě. V prodloužení dostal Krenželok přihrávku před bránu od Marosze a rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Chtěli jsme jít do vedení, chtěli jsme být aktivní a to se nám podařilo. Škoda laciného gólu na konci první třetiny. Zápas plný zvratů, hodně se to tahalo. To co rozhodlo, že nemáme tři body, byl odpískaný faul, který dle mého nebyl. Voženílek tam skočil jako do bazénu. Nikdy jsem se k tomu nevyjadřoval, ale teď ty emoce musím pustit ven: co se na ledě někdy dějí za věci, za neodpískané fauly, kolik toho je. Soupeř má jedno vyloučení, my máme tři. Díky tomu třeba nezískáme tři body. Je to hodně k zamyšlení. Děkuju ale i tak hráčům, že našli cestu k vítězství a že si pro to šli."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Bylo to vyrovnané utkání. Po inkasovaném gólu jsme se dostali zpátky do utkání a na konci první třetiny jsme dali gól a pak jsme ve druhé třetině odskočili. Udělali jsme ale pár chyb a domácí nás u obou branek potrestali, když jsme si v předbrankovém prostoru špatně rozebrali hráče. Potom se to tahalo, vyrovnali jsme z přesilovky zásluhou gólu kapitána, který se nám vrátil do sestavy. V prodloužení jsme si špatně rozebrali hráče a soupeř rozhodl."

HC Vítkovice Ridera - HC Motor České Budějovice 4:3 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Fridrich (Marosz, Illéš), 35. Lakatoš (Plášil, Illéš), 39. Marosz (Flick, Solovjov), 62. L. Krenželok (Marosz) - 20. Vráblík (Štencel, M. Beránek), 23. Valský (J. Novotný), 49. Gulaš (M. Hanzl, Valský). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Klouček, Lederer. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 4109.

Vítkovice: Dolejš - Pedan, Solovjov, J. Stehlík, Plášil, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Fridrich, Marosz, Illéš - Dostálek, Flick, R. Bondra - Bernovský, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.

České Budějovice: Hrachovina - Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Bindulis - Gulaš, Pech, J. Ondráček - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - Holec, Koláček, Vondrka - Valský, J. Novotný, D. Voženílek. Trenér: Modrý.