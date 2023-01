Hokejisté Vítkovic se mohou v úterý posunout do čela extraligy

Praha - Tři ze čtyř aktuálně nejlepších týmů hokejové extraligy se představí v úterních dohrávaných zápasech. Mimo hru jsou pouze vedoucí Pardubice, které tak mohou přijít o první místo. Druhé Vítkovice se totiž představí v Mladé Boleslavi a pokud získají tři body, posunou se do čela tabulky. Třetí Třinec přivítá Olomouc a čtvrtá Sparta se utká s Českými Budějovicemi.

Vítkovice v této sezoně Mladou Boleslav dvakrát porazily, vždy ale uspěly v domácím prostředí. Na ledě Bruslařů naposledy zvítězily před dvěma lety. Nyní Ostravané přijedou se sérií pěti výher na kluzištích soupeřů, naposledy uspěli v neděli v Brně.

Středočeši se budou snažit v dohrávce 19. kola bodovat i potřetí pod vedením nového trenéra Jiřího Kalouse, jenž ale čeká na premiérové vítězství v základní hrací době. V neděli Mladá Boleslav prohrála v prodloužení na ledě Plzně.

"Mrzí nás, že nevezeme více bodů. Ale v téhle situaci je pro nás každý bod důležitý, takže jsme rádi i za ten jeden. Věříme, že když budeme pokračovat dále, budeme vyhrávat," řekl útočník David Dvořáček.

Dres Mladé Boleslavi by mohl poprvé obléknout útočník Ondřej Roman, jenž se do extraligy vrátil z Francie. Speciální zápas čeká Jakuba Kotalu, který byl před dvěma týdny uvolněn z kádru Bruslařů do Vítkovic.

Třinec bude v dohrávce 38. kola proti Olomouci usilovat o první výhru nad Hanáky v sezoně a s ohledem na aktuální formu bude favoritem. Zatímco Oceláři vyhráli pětkrát za sebou a uspěli v devíti z posledních deseti zápasů, Olomouc zvládla jen jeden z předchozích šesti duelů. I proto Hanáci v tabulce klesli až na 7. místo.

"Jsme rádi za povedený start sezony. Onemocnění a zranění zbrzdila náš rozlet, když ale budeme hrát tak, jak jsme byli zvyklí, věřím v náš úspěch. Chceme bojovat o udržení v horních patrech tabulky," řekl útočník Silvester Kusko na klubovém webu.

Spartu čeká zápas s Českými Budějovicemi, které v sezoně dvakrát porazila. Naposledy 3. ledna 5:3, kdy Pražané zlomili duel ve svůj prospěch až v poslední minutě. Od té doby Sparta vyhrála tři ze čtyř zápasů, Motor uspěl ve dvou ze čtyř. Zatímco pozice domácího týmu v tabulce se bez ohledu na výsledek nezmění, Jihočeši se v případě tříbodového zisku mohou posunout z 12. až na 9. místo.

"Minule jsme na Spartě nesehráli špatné utkání, až na ten závěr. Myslím si, že bychom tam mohli bodovat," uvedl českobudějovický útočník Jakub Strnad na klubovém webu před dohrávkou 21. kola.

Statistické údaje před úterními zápasy extraligy: Dohrávka 38. kola: HC Oceláři Třinec (3.) - HC Olomouc (7.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 36 zápasů/38 bodů (19 branek + 19 asistencí) - Jan Káňa 31/25 (10+15) . Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 1,71 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,34 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,22 a 91,11 - Jan Lukáš 2,01, 93,14 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,28, 91,49 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec vyhrál pětkrát za sebou a ztratil jen dva body. Z posledních deseti zápasů prohrál jediný. - Oceláři v roli domácího týmu zvítězili šestkrát za sebou. Naposledy to bylo ale v pátek v Bratislavě pod širým nebem, kde porazili Kometu Brno 6:1. - Olomouc prohrála dvakrát za sebou a z posledních šesti duelů vyhrála jediný. - Hanáci venku prohráli třikrát za sebou a získali jediný bod. - Olomouc ve vzájemných zápasech po sérii čtyř porážek třikrát za sebou vyhrála. Dohrávka 19. kola: BK Mladá Boleslav (10.) - HC Vítkovice Ridera (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Róbert Lantoši 32/17 (5+12) - Dominik Lakatoš 38/36 (16+20). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,09 a 92,58, Filip Novotný 2,28, 92,10 a dvakrát udržel čisté konto - Aleš Stezka 2,15, 92,39 a čtyřikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,49 a 92,09. Zajímavosti: - Mladá Boleslav bodovala ve třech z posledních čtyř zápasů a z toho dvakrát vyhrála. - Pod novým koučem Jiří Kalousem má Bruslařský klub bilanci jedné výhry v prodloužení a jedné porážky v nastavení. - Mladá Boleslav doma po předchozích dvou porážkách dvakrát za sebou vyhrála. - Vítkovice bodovaly v sedmi z posledních osmi zápasů a z toho šestkrát vyhrály. - Ostravané venku vyhráli pětkrát za sebou a neztratili ani bod. - Vítkovice ve vzájemných zápasech po sérii tří porážek třikrát za sebou vyhrály. - Obránce Patrik Koch z Vítkovic si odpyká poslední ze čtyřzápasového trestu za faul na útočníka Mikka Juusolu z Karlových Varů. Dohrávka 21. kola: HC Sparta Praha (4.) - HC Motor České Budějovice (12.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 v prodl., 5:3. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 36/29 (10+19) - Lukáš Pech 37/36 (7+29). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,14, 91,88 a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,29, 90,38 a jednou udržel čisté konto - Jan Strmeň 2,28, 92,51 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,86, 90,17 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta vyhrála třikrát za sebou a z posledních 16 zápasů prohrála jen dva. - Pražané doma vyhráli sedm z uplynulých osmi duelů. - České Budějovice po sérii tří porážek vyhrály dvě z posledních tří utkání. - Motor venku vyhrál dva z uplynulých čtyř zápasů. - Sparta, která loni v dubnu vyřadila České Budějovice v semifinále po vítězství 4:1 na zápasy, vyhrála ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a sedmkrát z posledních osmi soubojů.