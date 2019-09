Hokejisté Vítkovic se chtějí i bez opor dostat do play off

Ostrava - Probojovat se do play off, tak zní hlavní cíl hokejistů Vítkovic před novou extraligovou sezonou. Ostravané do ní půjdou s výrazně změněným kádrem, který v létě opustily takové opory jako Patrik Bartošák, Rostislav Olesz či Jakub Lev.

Ve vítkovickém kádru v letní přestávce nezůstal kámen na kameni. I z úsporných důvodů klub opustili reprezentační gólman Bartošák (Třinec), klíčoví útočníci Olesz (Olomouc) a Lev (Brno), střelec Radoslav Tybor (Pardubice), Lukáš Kucsera (Brno), David Květoň (Frýdek-Místek) a Roman Szturc (Zlín). Po skončení smluv a hostování odešli Jaroslav Mrázek, Josef Hrabal a Michal Poletín.

Novými posilami se naopak stali brankář Miroslav Svoboda (Dornbirn), Alexandre Mallet (Brno), Roberts Bukarts (Sparta), Dominik Lakatoš (Liberec), Nicolas Werbik (Zlín), Erik Němec (Znojmo), David Kvasnička (Plzeň) a Martin Bodák (Kootenay Ice).

"Po každém podobném vážnějším řezu týmem se herní projev trochu změní. Máme v týmu řadu mladých hráčů, chtěli bychom hrát bruslivý hokej, který bude fanoušky bavit. Věříme, že budeme do zápasů nastupovat se zdravou mladickou drzostí, ale současně i pokorou," řekl kouč a generální manažer Jakub Petr na tiskové konferenci.

Vítkovice si v přípravě vedly se střídavými úspěchy: na turné ve Švýcarsku prohrály tři ze čtyř zápasů, po návratu naopak hladce přehrály extraligový Trenčín 5:0. Ve víkendové generálce na turnaji v Maďarsku podlehly Nitře 2:4 a stejným poměrem udolaly Nowy Targ.

Ostravané mají postupné cíle. "Samozřejmě, že nikdo nejde do sezony s tím, že se mu nebude dařit. Chceme jít postupně a možná, že fakt, že se od nás nic moc nečeká, je často výhodou a tým pak může překvapit. Rádi bychom v Ostravě zase hráli play off," prohlásil Petr.

Náladu v kabině před pátečním startem s Olomoucí však trochu zkalilo zranění útočníka Ondřeje Romana, který si na turnaji v Maďarsku namohl vazy v kotníku. Utkání proti Polákům nedohrál ani Bukarts, jeho start však ohrožen není.

"Představu o sestavě máme, pokud ale do ní nepromluví žádné zdravotní problémy. Zranění Ondry Romana samozřejmě nepříjemnost je, vyžádá si to i určité zásahy do přesilovkového týmu. Uvidíme, na jak dlouho jeho absence nakonec bude," řekl Petr.