Hokejisté Vítkovic přivítají Třinec, Sparta bude hostit Karlovy Vary

Praha - Hokejová extraliga má v úterý na programu dvě dohrávky, v nichž budou v akci tři týmy z vedoucího kvarteta. Čtvrté ocelářské derby sezony čeká v utkání 43. kola Vítkovice a Třinec, přičemž obhájci titulu budou hrát v Ostravě o ukončení série pěti zápasů bez bodového zisku. Sparta, která po sedmi vítězstvích prohrála v neděli na nájezdy v Plzni, vyzve v zápase 33. kola Karlovy Vary.

Vítkovice i Třinec jsou v elitní čtyřce, ale jejich aktuální forma postavení v tabulce příliš neodpovídá. Ostravský klub, který má z druhého místa na vedoucí Pardubice již patnáctibodové manko, prohrál doma tři z posledních čtyř utkání.

"Čeká nás derby, které nemá favorita," uvedl trenér Vítkovic Miloš Holaň. "Můžu asi říct, že obě mužstva jsou trochu v útlumu a teď je ten pravý moment, kdy to může jedno mužstvo zvrátit. S tím do toho zápasu jdeme," řekl kouč.

Holaň vyzdvihl třinecké přesilové hry, které jsou s využitím 27,69 procenta nejefektivnější v lize. "Jsou schopni ze dvou proměnit obě. Musíme být obrovsky disciplinovaní a nedat jim tu šanci," prohlásil Holaň.

Oceláři se trápí v koncovce. Během série pěti proher, jejich nejdelší od ročníku 2008/09, skórovali jen čtyřikrát. V posledním kole navíc postrádali kvůli zranění Marka Daňa, nejlepšího střelce extraligy. "Musíme zjednodušit hru, být důraznější, tlačit se do branky," řekl útočník Miloš Roman. "Vidíme, že špinavé góly v závěru sezony rozhodují zápasy. Málokdy padají góly po hezkých akcích, zvlášť když to týmu nelepí. Jen takhle to můžeme zlomit, jen nesmíme panikařit," doplnil Roman.

Ve všech třech dosavadních derby se radoval z výhry hostující tým. V posledním vzájemném utkání zvítězil Třinec krátce před Vánocemi 2:1.

Sparta klopýtla v Plzni, kde však vydolovala alespoň bod přes dvoubrankové manko, které měla ještě ve třetí třetině. "Je jedno, kolik zápasů v řadě vyhrajete. Před play off se počítá každý bod. Herní projev však nebyl úplně podle našich představ. Možná jsme nastoupili moc uvolnění a s tím nejsme spokojeni. Úvod zápasu se nám nepovedl. Chceme se poučit z posledního zápasu a svých chyb," prohlásil trenér Hans Wallson.

Čerstvou posilou Pražanů je zkušený švédský obránce Stefan Warg, jenž se s vedením Sparty dohodl na angažmá do konce sezony.

Karlovarští jsou v dobrém rozpoložení - vyhráli čtyři z posledních pěti utkání. "V posledních zápasech se prezentujeme stabilními a dobrými výkony. Ještě nemáme jistou záchranu, ale mužstvo má potřebné sebevědomí a věří si. Chceme udržet soutěž a uhrát si co nejlepší pozici pro play off. Půjdeme tedy do utkání se Spartou stejně jako do všech ostatních, budeme chtít hrát svou hru a sebrat body," řekl asistent trenéra Vojtěch Šik.

"Naše výkony se od konce roku změnily. Měli jsme pasáž, kdy nám to vůbec nešlo. Pak jsme ale měli velkou rozmluvu v kabině a myslím, že nám to všem pomohlo. Od té doby hrajeme uvolněnější a lepší hokej. Sparta bude hrát jinak než naposledy Olomouc, tak přijdou i nějaké změny v taktice, ale určitě se budeme chtít prezentovat naším hokejem a dál bojovat," uvedl útočník Martin Kohout.

Statistické údaje před úterními zápasy Tipsport extraligy: Dohrávka 43. kola: HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:5, 2:1 po sam. nájezdech, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 42 zápasů/39 bodů (16 branek + 23 asistencí) - Marko Daňo 40/38 (22+16). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,13 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,41 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,41 a 92,00 - Marek Mazanec 1,83, 92,90 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,17 a 91,00. Zajímavosti: - Vítkovice prohrály dvakrát za sebou a vyhrály jediný z posledních čtyř zápasů. - Ostravany čeká čtvrté ze série pěti domácích utkání, kterou zakončí v pátek doma proti Spartě. - Vítkovice doma prohrály čtyři z posledních pěti duelů. - Třinec po sérii pěti výher pětkrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. - Pětkrát za sebou v jedné sezoně prohrál Třinec, který získal třikrát za sebou titul v letech 2019, 2021 a 2022, naposledy v sezoně 2008/09. Bylo to mezi 1. a 17. únorem 2009 a dokonce šestkrát se mu to stalo mezi 14. a 26. září 2008. Šestkrát potom také prohrál na přelomu ročníků 2017/18 a 2018/19. - Oceláři venku třikrát za sebou prohráli a nedosáhli ani na jediný bod. - Třinec, který vyřadil Vítkovice loni ve čtvrtfinále po výhře 4:0 na zápasy, zvítězil v pěti z posledních sedmi vzájemných duelů. - Útočník Martin Růžička z Třince může sehrát 800. zápas v extralize. Dohrávka 33. kola: HC Sparta Praha (3.) - HC Energie Karlovy Vary (10.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5 v prodl., 5:1. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 41/30 (11+19) - Tomáš Rachůnek 41/27 (6+21). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,13, 91,84 a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,13, 90,57 a dvakrát udržel čisté konto - Vladislav Habal 2,39, 91,19 procenta a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,15, 89,47 a dvakrát udržel čisté konto, Petr Hamalčík 4,50 a 85,00. Zajímavosti: - Sparta bodovala osmkrát za sebou a po sérii sedmi výher v neděli prohrála v Plzni 3:4 po samostatných nájezdech. - Pražané doma vyhráli pětkrát za sebou a neztratili ani bod. - Karlovy Vary dvakrát za sebou naplno bodovaly a prohrály jediný z posledních pěti zápasů. - Energie venku vyhrála dva z uplynulých čtyř duelů. - Sparta ve vzájemných zápasech bodovala osmnáctkrát za sebou a z toho patnáctkrát vyhrála. - Brankář Josef Kořenář ze Sparty oslaví v úterý 25. narozeniny. - Švédský útočník Gustaf Thorell ze Sparty může sehrát 100. zápas v české extralize. Na kontě má 99 utkání v tuzemské nejvyšší soutěži stejně jeho bratr Erik, který Spartě od 10. ledna vinou zranění chybí. Tabulka: 1. Pardubice 43 26 8 4 5 135:84 98 2. Vítkovice 42 22 4 9 7 130:102 83 3. Sparta Praha 41 21 5 2 13 116:92 75 4. Třinec 41 18 4 5 14 118:87 67 5. Liberec 43 14 6 10 13 125:111 64 6. Olomouc 42 18 4 2 18 106:107 64 7. Plzeň 43 15 6 7 15 113:115 64 8. Hradec Králové 42 15 7 4 16 114:109 63 9. Brno 43 14 6 2 21 110:133 56 10. Karlovy Vary 42 16 3 2 21 103:128 56 11. Mladá Boleslav 43 12 6 7 18 94:107 55 12. Litvínov 43 12 4 7 20 115:124 51 13. České Budějovice 43 12 5 5 21 104:126 51 14. Kladno 43 11 3 5 24 93:151 44