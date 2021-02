Hokejisté Vítkovic přestříleli Zlín na jeho ledě 6:4

Zlín - Hokejisté Zlína podlehli v utkání 49. kola extraligy Vítkovicím 4:6. Ostravané uspěli v pátém z posledních šesti vystoupení, Berani naproti tomu prohráli popáté v řadě. Třemi body za dva góly a nahrávku pomohl hostům k úspěchu útočník Lukáš Krenželok.

Zatímco Zlínští již jakoukoliv naději na play off ztratili, Ostravané stále bojují o to, aby předkolo začínali doma. A start do utkání měli skvělý. Už ve druhé minutě je poslal do vedení Krenželok, který svou aktivitou na brankovišti potrestal vyloučení Novotného.

Za 33 sekund vedli Vítkovičtí už 2:0. Mallet našel nahrávkou z rohu před brankou Kaluse, který zamířil přesně nad rameno Kořénka. První třetinu plnou gólů poté obohatili i domácí, když v sedmé minutě skvělou nahrávku naslepo od Honejska uklízel Šlahař do prázdné branky. Ridera za chvíli znovu vedla o dvě trefy, když Černého ránu doklepl po bekhendové kličce Irgl, jenže Berani i tentokrát zvládli reagovat: Kubišovu pobídku proměnil střelou z první Vopelka - 2:3.

Vysoké tempo zápasu následně přerušilo po faulu Kocha zranění domácího Šlahaře, který opustil bojiště na nosítkách. Po tomto zákroku hrál Zlín 93 sekund pět na tři, skórovat se však Beranům nepodařilo. A pak zase úřadovali hosté, v 18. minutě na 4:2 zvyšoval Hruška, pátý gól Vítkovic z trestného střílení ale Svačina nepřidal.

V polovině duelu se domácím naskytla příležitost hrát přesilovku, během chvíle však z toho bylo oslabení ve třech a Ostravané trestali. Na kruh dostal puk Lakatoš a nemýlil se. Za Berany mohl korigovat Kubiš, v samostatném úniku však neuspěl.

Zlínští sice na startu třetí části využili ještě trestu Malleta ze druhé třetiny a snížili na 3:5 po trefě Ference, na soupeře už se ale dotáhnout nedokázali. Na 6:3 dával při další dvojnásobné přesilovce Krenželok. Zlín už jen korigoval v 59. minutě taktéž při hře pět na tři trefou Vopelky. Ten se stejně jako Krenželok prosadil podruhé.

PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera 4:6 (2:4, 0:1, 2:1) Branky a nahrávky: 7. Šlahař (Honejsek, Okál), 12. Vopelka (Kubiš, Žižka), 42. Ferenc (Gazda, Honejsek), 59. Vopelka (Okál, Gazda) - 2. L. Krenželok, 3. M. Kalus (Mallet), 10. Irgl (R. Černý), 18. J. Hruška (L. Krenželok, Pyrochta), 31. Lakatoš (Svačina), 46. L. Krenželok (Svačina, Irgl). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 7:8, navíc Koch (Vítkovice) 10 min. Využití: 2:4. Bez diváků. Sestavy: Zlín: Kořének - Žižka, Řezníček, Gazda, M. Novotný, D. Nosek, Ferenc, Matyáš Hamrlík - Vopelka, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Okál - J. Ondráček, P. Sedláček, Chludil - Luža, Karafiát, Sebera. Trenér: R. Svoboda. Vítkovice: Dolejš - R. Černý, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Irgl, Stach, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Dej, Werbik, Fridrich - od 21. navíc J. Mikyska. Trenér: Philipp.