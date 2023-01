Hokejisté Vítkovic potřetí v sezoně zdolali Liberec

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zvítězili v závěrečném 39. kole třetí čtvrtiny extraligy nad Libercem 2:0. O jejich triumfu rozhodl přesně v polovině utkání v přesilové hře Juraj Mikuš, tři body zpečetil Marek Kalus. Vítkovice tak vyhrály i třetí vzájemný souboj v sezoně. Brankář Aleš Stezka si připsal páté čisté konto v sezoně.

Vítkovičtí zahájili sérii pěti domácích zápasů aktivněji, což jim v první třetině vyneslo několik náznaků šancí. Z Kotalovy příležitosti se dal vytěžit gól, ale jeho rána za Kváču neprošla.

Krátce po zahájení druhé třetiny už měl vyloženou možnost Marosz, který jel po Lakatošově přihrávce sám na Kváču, ale vůbec netrefil branku. Ostravanům tak do vedení pomohla až přesilovka; Najmanovo vyloučení potrestal Mikuš, jehož pokus od modré čáry pravděpodobně i díky teči libereckého hráče skončil v síti.

Až pak pořádně vystrčili růžky i hosté, kterým pomohla početní výhoda. V ní bylo před Stezkou horko, ale většina libereckých ran končila na obětavých blocích soupeře. Když už Vlachova rána prošla, Stezka byl připraven.

Hosté rozehráli třetí část zdaleka nejlépe a z jejich náporu mohl profitovat Birner, ale ve velké šanci se mu puk svezl po čepeli. Nejčistší možnost vyrovnat pak však nevyužil Rychlovský, kterého vychytal Stezka. A Liberci se to taky brzy vymstilo, protože Kalusův švih z otočky skončil za Kváčovými zády a domácí dvanáct minut před koncem odskočili o dva góly.

Druhá branka už otupila tlak Severočechů. Mueller mohl skórovat potřetí, Kváča byl ale proti. Nic zásadního už pak závěr utkání nepřinesl.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Od začátku jsme hráli aktivně, jezdily nám nohy, ale i tak to byl těžký a vyrovnaný zápas. Rozhodl asi první gól. My jsme si pomohli přesilovkou a ten gól jsme dali jako první. Klíčový moment pak byl ale taky v třetí třetině fantastický zákrok Stezky. Nám se pak podařilo dát druhý gól a tím už jsme si to pohlídali."

Jiří Kudrna (Liberec): "Domácí byli od začátku hodně aktivní, měli hodně střel, ale my se drželi i díky Kváčovi. Je škoda, že se nám z několika příležitostí nepovedlo dát kontaktní nebo vyrovnávací branku. Mohli jsme je trošku nahlodat. Domácí pak přidali druhý gól a už to bylo těžké. Musíme pogratulovat soupeři, my jsme bez vstřelené branky nemohli pomýšlet na body."

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Mikuš (Lakatoš, Mueller), 48. Kotala (M. Kalus). Rozhodčí: Cabák, Mrkva - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:3, navíc Krieger (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání Využití: 1:0. Diváci: 5557.

Vítkovice: Stezka - Raskob, Gewiese, Grman, Mikuš, J. Stehlík, Prčík, Koch - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Roberts Bukarts, Krieger, Mueller - M. Kalus, Dej, Kotala - Fridrich, Chlán, Lednický. Trenér: Holaň.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, J. Dvořák, Derner, Štibingr - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, Ordoš - J. Vlach, J. Šír, A. Dlouhý. Trenér: P. Augusta.