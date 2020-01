Hokejisté Vítkovic porazili Zlín 1:0, rozhodl Bukarts

Ostrava - Hokejisté Vítkovic si ve 41. kole extraligy poradili se Zlínem a poprvé v novém roce na domácím ledě zvítězili. Ostravanům k výhře nad Berany stačil jediný gól, který vstřelil nejlepší střelec týmu Roberts Bukarts. Brankář Miroslav Svoboda udržel potřetí v sezoně čisté konto.

V první třetině měli mírně navrch domácí hokejisté. Po necelých pěti minutách se do úniku dostal Hruška, na Kašíka zkusil kličku do bekhendu, jenže neuspěl. Berani vystřelili na Svobodu jen třikrát, v závěru úvodní části přesto mohli jít do vedení. Claireaux ovšem zblízka trefil jen boční konstrukci vítkovické branky.

Zkraje druhé třetiny upalovali Vítkovičtí do přečíslení dva na jednoho, Werbik to zkusil sám, s jeho střelou si ovšem poradil Kašík. Krátce na to měl zlínský brankář štěstí. Na modrou dostal nabito Rosandič a prudkou střelou zazvonil na horní tyčku zlínské branky.

Ve druhé třetině získalo utkání mnohem vyšší tempo, které si oba celky přenesly i do třetí části. V jejím úvodu se diváci dočkali první branky utkání. Zlín krátce obléhal domácí branku, ale nic nebezpečného si nevytvořil. Naopak Ostravané šli do rychlého protitútoku, Hruška zavezl puk do pásma, předal ho Gregorcovi, jehož ránu od modré šikovně tečoval Bukarts mezi betony Kašíka.

Na opačné straně se poté vyznamenal gólman Svoboda, který se parádně roztáhl a ve velké šanci vychytal Okála. Vítkovičtí těsný náskok uhájili, Zlín se navíc připravil o závěrečný nápor poté, co obdržel trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Svozil (Vítkovice): "Podali jsme zodpovědný a bojovný výkon. Od začátku jsme byli lepší a gólový rozdíl mohl být vyšší. Měli jsme situace dva na jednoho i další šance, které jsme neproměnili. To k tomu ale patří. Naše vítězství se nerodilo lehce, ale jsme spokojeni i za výsledek 1:0, protože máme tři body a víc jsme získat nemohli."

Martin Hamrlík (Zlín): "Náš výkon se mi hodnotí špatně, protože jsme si tady nezasloužili vyhrát ani bodovat. Tyto zápasy jsou těžké, jako v play off a my si pořád hrajeme ten svůj hokejíček. Jsme nepoctiví a nepokorní. Bojovnosti jsme ukázali málo, možná až ve třetí třetině, ale do té doby jsme tady nebyli. Mančafty, které hrají o všechno, do toho jdou na krev. Naopak my jsme upustili od urputnosti, a pokud takhle budeme pokračovat dál, moc zápasů nevyhrajeme."

HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 41. Bukarts (Gregorc, Hruška). Rozhodčí: Šír, Kika - Tošenovjan, Rožánek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4135.

Sestavy:

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Rosandič, Gregorc, Štencel, R. Černý, Výtisk, L. Kovář - Lakatoš, Hruška, Bukarts - Schleiss, Veselý, Indrák - Mallet, Roman, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.

Zlín: Kašík - Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, Matyáš Hamrlík - Fryšara, Fořt, Herman - Šlahař, Honejsek, Okál - Dufek, Claireaux, Köhler - Ondráček, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.