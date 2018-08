Praha - Hokejisté Vítkovic porazili v přípravném utkání Slovan Bratislava 3:1. Ostravané tak proti účastníkovi KHL úspěšně zvládli i druhé utkání před blížícím se začátkem extraligy. Zahraničního soupeře přehrál i Chomutov, který porazil Novokuzněck 4:1. Metallurg ale působí v druhé nejvyšší ruské soutěži.

Vítkovice za výhrou vykročily již v úvodu, do vedení se dostaly po 22 sekundách hry a druhý gól přidaly o dalších 86 sekund později. V dresu Slovanu, který se v přípravě představil poprvé, nastoupili čtyři čeští krajánci. Utkání odchytal Jakub Štěpánek, bývalá opora Vítkovic.

"Začátek zápasu i přístup hráčů mě potěšil. Zdůrazňovali jsme si, že i když je to příprava, tak pořád hrajeme proti týmu KHL, a jsem rád, že tuhle konfrontaci můžeme absolvovat," řekl trenér Jakub Petr na klubovém webu. Potěšil jej výkon týmu ve většině první a druhé třetiny. "Mrzí nás ale, že jsme nevyužili šance, které jsme si vypracovali. Koncovka nebyla na úrovni, jak si představujeme," dodal Petr a uznal, že ve třetí části byl aktivnější soupeř.

Vítězně vstoupila do přípravy Sparta, která pod vedením německého kouče Uweho Kruppa vyhrála na ledě Karlových Varů 5:4. Dvěma góly se na úspěchu Pražanů podílel útočník Robert Říčka. Utkání nedohrál obránce Tomáš Voráček, který podle webu onlajny.com dostal pětiminutový trest za napadení rozhodčího.

Chomutov se utkal již s třetím zahraničním týmem, po výhře nad Kunlunem a porážce s Jekatěrinburgem tentokrát Piráti přehráli Novokuzněck. Mezi střelce se zapsala i jedna z letních posil Severočechů Jan Stránský.

"Zápas nás zase dobře prověřil. Ruské týmy mají svou kvalitu a rychlost. Začátek byl z naší strany hodně vlažný, potom jsme se rozjezdili a začali si vytvářet nějaké šance. Rozhodly přesilovky," řekl trenér Vladimír Růžička a ocenil výkon brankáře Aleše Stezky.

Hráči Litvínova i Plzně dnes zvítězili na ledě prvoligových týmů. Plzeň porazila České Budějovice 3:2 a zvládla tak proti Jihočechům i odvetu. V dresu Indiánů se poprvé představil běloruský brankář Dmitrij Milčakov.

Litvínov hrál v přípravě poprvé a na ledě Kladna zvítězil 3:1. Gólem se na tom podílel i šestnáctiletý útočník Jan Myšák. "Z naší strany to ještě nebylo úplně optimální. Objevily se nám tam i dobré věci, ale je ještě spousta věcí, které na tréninku trénujeme, ale ještě se nám je nepovedlo přenést do zápasu. Je před námi ještě dost práce, abychom to vyladili k obrazu svému," řekl asistent trenéra Radim Skuhrovec.

Olomouc naopak proti prvoligistovi neuspěla, v Jihlavě prohrála 1:2. Souboj Mladé Boleslavi a Liberce rozhodl gól Martina Látala, Středočeši tak v přípravě podruhé v normální hrací době vyhráli 1:0 a nulu opět udržel slovinský brankář Gašper Krošelj.

"V první řadě to byl přátelský zápas. Proti Liberci jsem nikdy nechytal, ale spoluhráči mě varovali, že to bude těžké utkání, vlastně takové derby, protože obě města jsou vedle sebe. Hodně teď trénujeme a máme těžké nohy, ale byla to dobrá příprava, spoluhráči mi dost pomohli," uvedl Krošelj pro klubový web.

Nula jej potěšila. "Je skvělé, když se brankáři podrží udržet čisté konto, dostane se tak do pohody. Doufám, že mi tvrdá práce bude i nadále pomáhat k tomu, aby se mi dařilo tak jako dosud," dodal slovinský gólman.

Výsledky přípravných hokejových utkání

HC Vítkovice Ridera - HC Slovan Bratislava 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky: 1. Kucsera, 2. P. Zdráhal, 25. Dej - 58. Lunter.

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 8. M. Látal

ČEZ Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Branky: 2. Doktor, 56. Endál - 18. D. Kindl, 23. Kodýtek, 37. Kracík.

Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 51. Strnad - 8. Ščotka, 27. M. Hanzl, 59. Myšák.

Piráti Chomutov - Metallurg Novokuzněck 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 14. Trefný, 40. J. Stránský, 49. Huml, 56. J. Mrázek - 35. Musin.

HC Dukla Jihlava - HC Olomouc 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky: 35. Osmík, 40. Dostálek - 12. Strapáč.

HC Enegie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 4:5 (1:2, 2:3, 1:0)

Branky: 11. Gríger, 34. Kohout, 39. T. Rachůnek, 55. Beránek - 23. a 32. Říčka, 7. Jarůšek, 8. Smejkal, 34. P. Vrána.