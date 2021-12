Hokejisté Vítkovic podlehli Hradci v prodloužení, bodovali ale posedmé v řadě

Ostrava - Hokejisté Vítkovic podlehli v 29. kole extraligy Hradci Králové 1:2 v prodloužení. O vítězství druhého týmu tabulky rozhodl v 64. minutě svým osmým gólem v sezoně Aleš Jergl. Domácí si přes porážku připsali už sedmý zápas v řadě s bodovým ziskem. Východočeši na venkovním ledě bodovali pošesté za sebou.

Bitva dvou týmů s dobrou aktuální formou příliš rozruchu nenabídla. Oba celky se k úspěchu chtěly dobrat především bezchybnou defenzivou a velkých šancí bylo poskrovnu.

Vítkovičtí sice zkraje zápasu hráli dvakrát v pěti proti čtyřem, ale bez větší šance, a při přesilovce hostů na Stezku v závěru první dvacetiminutovky opakovaně nevyzrál ani Oksanen.

První možnost změnit bezgólový stav si vytvořil až domácí Bukarts, ale po jeho ráně ve 23. minutě zachránila Hradec tyčka. Lotyšský útočník se neprosadil ani vzápětí v přesilovce při Gasparově vyloučení.

Urputnou a vyrovnanou bitvu naklonil na vítkovickou stranu v třetí části Lednický, který brzy po startu zapracoval na brankovišti a nadvakrát puk dostal za Kiviaha.

Hradečtí pak zvýšili intenzitu hry, ale udeřili až v přesilovce. Kochův faul už za šest sekund potrestal Smoleňák, jenž ve 49. minutě za Stezkova záda tečoval McCormackovo nahození od modré čáry.

Zápas došel do prodloužení, ve kterém hosté potrestali vítkovické zaváhání v defenzivě a Jergl po Klímově přihrávce pohotovým zakončením zajistil Hradci bonusový bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Připravovali jsme se na těžkého soupeře, což se v celém zápase potvrdilo. Bylo to vyrovnané utkání, jedno z nejlepších, které jsme dosud sehráli, jen jsme to nepřetavili v góly. Dvě třetiny jsme byli lepší, ale nepomohli jsme si v přesilovkách. Mohli jsme rozhodnout také v závěru, což se bohužel nestalo. Bylo to o maličkostech, o drobných chybách. Tu jsme udělali, a proto jsme prohráli."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Musím přiznat, že domácí byli lepší. Paradoxně nás ale nakopl gól, který jsme inkasovali, poté jsme s Vítkovicemi srovnali hru. V prodloužení jsme opět tahali za kratší konec. Mohli jsme v něm inkasovat, naštěstí nás podržel brankář. Nakonec jsme zvítězili a získali dva body, kterých si moc vážíme."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 44. Lednický (Chlán) - 49. Smoleňák, 64. Jergl (Kevin Klíma). Rozhodčí: R. Svoboda, Obadal - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Galvinš, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - M. Kalus, Lindberg, R. Bondra - Roberts Bukarts, Marosz, Dej - Fridrich, Chlán, Lednický. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Jank, Šalda - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Orsava - Lamper, Koukal, Pilař. Trenér: T. Martinec.