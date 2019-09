Hokejisté Vítkovic po nájezdech prohráli s Libercem

Ostrava - Hokejisté Vítkovic podlehli v utkání 3. kola extraligy Liberci 4:5 po samostatných nájezdech a klesli na druhé místo tabulky za Karlovy Vary. Domácí většinu utkání vedli a byli i v řádné hrací době blízko vítězství, o které je ale v 58. minutě připravil vyrovnávacím gólem Tomáš Hanousek. Nájezdy pak rozhodl v poslední sérii Rostislav Marosz. Vicemistři z Liberce i v třetím utkání sezony zvítězili, Ostravané bodovali ve všech čtyřech odehraných utkáních.

Domácí měli skvělý nástup. Přesně po dvou minutách se za záda libereckých obránců dostal Dej a po Krenželokově pasu kotouč zblízka bekhendem poslal do sítě.

Rychlý hokej pak přinášel gólové situace hlavně v přesilových hrách. Vítkovice dvakrát nechaly vyniknout Peterse: ten nejprve zmařil pohotové zakončení Bukartse a v další přesilovce ho zblízka nepřekonal ani Schleiss. Hosté se největší šance dočkali až v závěru první části, ale Hudáček při hře pět na čtyři z voleje těsně minul bránu.

I ve druhé části se převaha a šance přelévaly ze strany na stranu. Příležitost k vyrovnání promarnil po úniku Lenc, ale ve 28. minutě už Dolejše šikovnou tečí pokořil Zachar.

Jenže z vyrovnání se Severočeši radovali pouhých 30 vteřin. Dej našel křížnou přihrávkou neobsazeného Malleta a na jeho příklep byl Peters krátký.

Podobné rysy měla i třetí gólová akce Vítkovic: hosté ve 32. minutě nepokryli Gumana, který po Werbikově přihrávce od zadního mantinelu z voleje zavěsil.

Chvíle vítkovické převahy mohl podtrhnout Kurovský, trefil ale jen tyč. A v závěru se zase karta obrátila. Knot v 39. minutě tečovanou střelou od modré čáry snížil a ještě ve druhém dějství Liberec málem stačil vyrovnat, ale Hanouskův průnik zlikvidoval Dolejš.

Dolejše v úvodu třetí třetiny po teči v předbrankovém prostoru spasila horní tyčka, nakonec se ale hosté vyrovnání dočkali zásluhou Bulíře, který v 50. minutě pohodlně doklepl puk do odkryté brány.

Ale Vítkovice podruhé v utkání měly bleskovou odpověď. Už za 72 sekund v přesilové hře propálil Peterse Bukarts, puku přitom do vlastní brány pomohl obránce Derner. Vítězný gól to nebyl, protože v 58. minutě srovnal Hanousek. V prodloužení měl stoprocentní šanci Hudáček, ale sólo přes celé hřiště neproměnil. Druhý bod tak Liberci až v poslední sérii nájezdů zajistil Marosz, který tak i přerušil šňůru pěti porážek na ledě Vítkovic.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Věděli jsme o obrovské ofenzivní síle Liberce. V první polovině jsme se s tím dokázali vyrovnat, ale ta síla je enormní a pak se projevila. Cením si ale velice toho, že se tým snažil prosadit neustále aktivním hokejem. Dělba bodů je asi zasloužená, i když před tím vyrovnávacím gólem jsme taky mohli možná rozhodnout. Přesto čtyři body z utkání proti mistrovi a vicemistrovi beru. Musíme být pokorní. Kluci předvedli velmi kvalitní výkon na všech pozicích."

Patrik Augusta (Liberec): "Myslím, že jsme viděli hodně vyrovnané utkání. I když do prvního inkasovaného gólu jsem měl pocit, že tlačíme trochu do kopce. Ale několikrát jsme se vrátili do zápasu a nakonec jsme byli šťastnější."

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 4:5 po sam. nájezdech (1:0, 2:2, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Dej (D. Krenželok), 28. Mallet (Dej), 32. Guman (Werbik, Roberts Bukarts), 51. Roberts Bukarts (Trška, Gregorc) - 28. Zachar (Šír), 39. Knot (Bulíř, Birner), 50. Bulíř (Birner, Šmíd), 58. Hanousek (Birner, J. Vlach), rozhodující sam. nájezd Marosz. Rozhodčí: Obadal, Šír - Bryška, Lederer. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4309.

Sestavy:

Vítkovice: Dolejš (od 3. nájezdu M. Svoboda) - Trška, Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk, T. Černý - Lakatoš, Š. Stránský, Roberts Bukarts - Schleiss, Vopelka, Kurovský - Dej, E. Němec, Mallet - Guman, Werbik, J. Baláž. Trenéři: Petr a Trnka.

Liberec: Peters - Hanousek, Šmíd, Graborenko, Derner, Knot, Kotvan, Kolmann - Birner, Bulíř, L. Hudáček - Marosz, Filippi, Lenc - A. Musil, P. Jelínek, L. Krenželok - Šír, J. Vlach, Zachar. Trenéři: Augusta a Jiří Kudrna.