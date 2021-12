Hokejisté Vítkovic po čtyřech gólech ve druhé části smetli Karlovy Vary 6:1

Ostrava - Hokejisté Vítkovic potvrdili momentální herní pohodu a v 32. kole extraligy zdolali Karlovy Vary jednoznačně 6:1. Hosté sice v Ostravě rychle vedli, ale rozhodující obrat přišel v polovině utkání, kdy se domácí prosadili třikrát během čtyř minut. Branku a tři asistence zaznamenal Dominik Lakatoš. Vítkovičtí si připsali už desátý zápas v řadě s bodovým ziskem a výhra 6:1 je pro ně i nejvyšší v aktuálním ročníku.

Úvod utkání naznačil, že by to rozjetý domácí celek nemusel mít zase úplně snadné. Uplynulo jen 147 sekund a hostující Kohout otevřel skóre: poté co se k němu šťastně vrátila od protihráče Kaluse zblokovaná přihrávka, mohl z voleje vypálit mimo dosah překvapeného Stezky.

Domácí přebírali taktovku, ale Bukarts po úniku s Hruškou nechal vyniknout Novotného. Teprve v 19. minutě si Flick na brankovišti udělal prostor a bekhendem doklepl za Novotného střelu Lakatoše. Vítkovický Kanaďan si po dlouhé zdravotní pauze ve druhém startu po návratu zapsal gól.

Nástup do druhé třetiny ovládly Vítkovice. Vhod jim přišlo vyloučení hostujícího Dlapy, při němž se usadili v pásmu a v čase 20:32 se po Krenželkově přihrávce ze strany volejem přesně do puku opřel Bukarts.

Ačkoliv vzápětí Vítkovice po nepřehledné situaci u jejich brány zachránila zřejmě tyčka, ve vedení se ještě více uklidnily. Také třetí gól padl v jejich početní výhodě a znovu po rychlé reakci na odražený puk se ve 29. minutě bez přípravy trefil z mezikruží Lindberg.

Za 75 sekund zlomil Karlovarské čtvrtým gólem Krenželok, který před gólmanem tečoval dělovku Poláka. Lakatoš tři minuty nato navíc zaskočil Novotného nahozením z rohu kluziště, které si karlovarský gólman nohou srazil za záda a nechal se vystřídat.

Vítkovicím už pak stačilo ze středního pásma kontrolovat vývoj utkání a čekat, zda jim soupeř ve snaze o korekci výsledku, nabídne další příležitosti. To se také stalo ve 49. minutě po srážce dvou karlovarských spoluhráčů ve vlastním pásmu, Lindberg si vyměnil puk s Kalusem, který upravil na konečných 6:1.

Před koncem mohl vysokou porážku alespoň zkorigovat Beránek, ale sám před Stezkou neuspěl. Vítkovice tak zaknihovaly své nejvyšší vítězství v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Začátek jsme dneska neměli dobrý, hned po dvou minutách jsme dostali gól. Cením si na hráčích, že to s nimi nezamávalo. Odvedli jsme pak výborný výkon. Ve druhé třetině jsme zápas otočili a celé utkání jsme pak ovládli. Pomohli jsme si přesilovkami, odbojovali jsme oslabení. Hráči mají ode mě velkou poklonu."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Do konce první třetiny jsme hráli to, co jsme chtěli. Pak se ale ukázala rozdílnost formy obou týmů. Nám se poslední týdny nedaří, naopak Vítkovice hrají velmi dobře a věří si, to bylo vidět i dnes na ledě. Pomohly si navíc přesilovými hrami. První tři branky jsme dostali z předbrankového prostoru, tam se ten zápas zlomil."

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. Flick (Lakatoš, Roberts Bukarts), 21. Roberts Bukarts (L. Krenželok, Lakatoš), 29. Lindberg (J. Stehlík), 30. L. Krenželok (R. Polák, Lakatoš), 33. Lakatoš (Flick), 49. M. Kalus (Lindberg) - 3. Kohout (Černoch). Rozhodčí: Pešina, Veselý - Axman, Brejcha. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Plášil, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - M. Kalus, Lindberg, R. Bondra - Roberts Bukarts, Marosz, Dej - Fridrich, Flick, Chlán. Trenér: Holaň.

Karlovy Vary: F. Novotný (33. Habal) - Plutnar, M. Rohan, Dlapa, Parkkonen, Pulpán, T. Havlín, L. Doudera - Flek, Hladonik, T. Rachůnek - O. Beránek, Kulich, Mikúš - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.