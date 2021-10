Hokejisté Vítkovic otočili zápas v Karlových Varech, rozhodl Kalus

Ostrava - Hokejisté Vítkovic otočili zápas 17. kola extraligy v Karlových Varech a přestože prohrávali již 0:2, vyhráli 3:2. Vítěznou branku vstřelil v 50. minutě útočník Marek Kalus. Ostravané tak uspěli ve třetím z posledních čtyřech zápasů. Energie naopak nenavázala na předešlou domácí výhru nad Brnem.

Vítkovice, které dorazily za západ Čech bez útočníků Marosze, Flicka a distancovaného Hrušky, začaly aktivněji. Výraznější šanci si ale vypracoval jen Lednický. V 8. minutě se tak z vedení radovali domácí. Kapitán Vondráček dojel již zdánlivě ztracený puk a po jeho nezištné přihrávce otevřel skóre Osmík.

Severomoravané, kteří v závěru úvodní části opět zvýšili svůj tlak, mohli srovnat ve vlastním oslabení. Po chybě domácí obrany na útočné modré ujel Kalus, ale po jeho přihrávce nedokázal Bondra usměrnit puk za Novotného záda. Po střele Havlína od modré a nešťastné teči hostujícího Lednického se ve 23. minutě dostali domácí do dvoubrankového vedení.

Vítkovice ani po druhé inkasované brance neustoupily od své urputné a pro karlovarské hráče nepříjemné hry. A ve 27. minutě se jim podařilo snížit. Lednický napravil svou předchozí chybu při inkasované brance a pohotově za Novotného záda vrátil prudkou střelu Fridricha. Ještě ve druhé třetině hosté vyrovnali, Novotného podruhé překonal Krenželok.

Úvodní desetiminutovka závěrečné třetiny se nesla ve znamení čekání na chybu jednoho z týmů, jako první ji udělali domácí hráči. Po Hanouskově zaváhání ujel v 50. minutě Kalus a střelou mezi betony otočil vývoj zápasu ve prospěch Vítkovic. Hosté poté těsný náskok uhájili, Západočechům se nepodařilo vyrovnat ani při závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes jsme ztratili body, ztratili jsme dobře rozehrané utkání. Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli a hráli jsme to, co jsme si řekli. Klíčový moment byla obdržená první branka, která nakopla soupeře, dostala ho na koně a od té doby byl silnější. Byl hodně organizovaný a silný v defenzívě. My jsme potom Vítkovice nedokázali přetlačit a udělali jsme chyby, které soupeř potrestal a kvůli tomu jsme dnes přišli o body. Mrzí nás to, protože za stavu 2:0 jsme zápas měli pod kontrolou a v domácím prostředí by jsme měli takové utkání zvládnout. I Když jsme na konci zápasu měli enormní snahu, tak nám chybělo trochu toho hokejového štěstí a nedokázali jsme už soupeře přetlačit."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Určitě přijímáme s pokorou dnešní vítězství, které se nerodilo lehce. Vary hrály výborně v první třetině, potvrdily to i gólem. Ve druhé třetiny, když jsme dostali druhý smolný gól, tak mužstvo šlo trošku dolu, povzbudil nás však gól na 1:2. Výborně jsme odehráli oslabení, pomohli jsme si brankou v přesilové hře, takže dnešní speciální týmy se hodně postaraly o výsledek. Myslím, že díky týmové práci a mladé krvi, která do mužstva přišla ve třetím a čtvrtém útoku, jsme dokázali překlopit utkání v naše vítězství. Rovněž nám hodně pomohl výborný Stezka v bráně."