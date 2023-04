Hokejisté Vítkovic odvrátili vyřazení

Fotogalerie: Play off hokejové extraligy 2023

Vítkovice nastoupily v brance s Lukášem Klimešem, který dostal přednost před jedničkou Alešem Stezkou a zařadil se do sestavy poprvé od posledního utkání základní části. V obraně Ostravanů chyběl Američan Willie Raskob a kouč Miloš Holaň zamíchal i složením útočných formací.

Velké šance dlouho chyběly. Klimeše prověřil od modré čáry McCormack a Machovského otestovali svými pokusy Stehlík a Fridrich. V 10. minutě se po Grmanově chybě dostal před Klimeše autor vítězných gólů z posledních dvou zápasů Miškář, ale vítkovického gólmana neprostřelil. Za hosty zahrozil Kalus a za Hradec pálil zase aktivní Miškář.

V čase 15:51 se hosté ujali vedení. Lakatoš přihrál zpoza branky volnému Dejovi, který překonal Machovského. Hosté byli při chuti a k nebezpečné střele se dostal i Koch. Na druhé straně musel vytěsnit Klimeš střely McCormacka a Janka. Na přelomu první a druhé třetiny se hosté ubránili při Lakatošově vyloučení.

Poté měl dvě velké šance hostující Kalus a Ostravané nedotlačili puk v závarech za Machovského. Na Klimešovi zase ztroskotal Eberle. Při Okuliarově trestu měl nejdříve možnost v oslabení Štohanzl, ale neuspěl a hosté v dalším průběhu přesilovky zvýšili. Bukarts přihrál mezi kruhy Dejovi, jenž se trefil podruhé v utkání.

Mountfield se neprosadil při Bukartsově pobytu na trestné lavici a v 32. minutě neuspěl ani v přečíslení tří na jednoho, při němž Klimeš kryl Blainovu střelu z pozice mezi kruhy. Při trestu domácího kapitána Smoleňáka si poradil Machovský se střelami Jarůška a Bukartse.

V 37. minutě se poprvé radovali domácí. McCormack našel z pravé strany na levém kruhu Eberleho a ten překonal přesouvajícího se Klimeše. Ještě před druhu pauzou připravil podobnou situaci McCormack pro Chalupu, ale vítkovický gólman zasáhl pravým betonem. O chvíli později kryl i další Chalupovu možnost.

Ve 44. minutě nebezpečně pálil vítkovický kanonýr Mueller, Klimeš ukryl v lapačce Okuliarovu střelu z pozice mezi kruhy. Potom vítkovický gólman vyrazil Eberleho a i dvě dorážky Wereka. V 48. minutě pomohla hostům po ráně Filipa Pavlíka od modré čáry levá tyč.

Na druhé straně neprostřelil Machovského v přečíslení Kalus a z dalšího brejku zahrozil Jarůšek. Klimeš zase vytěsnil Lalancetteovu střelu. Těsný náskok hosté uhájili i v závěrečné power play Mountfieldu.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Znovu to byl hodně vyrovnaný zápas. Bohužel jsme v první polovině neměli potřebnou energii a Vítkovice nám odskočily do dvoubrankového vedení díky přesilovce, která zápas nakonec rozhodla. Přestože jsme ve druhé půlce tlačili a zlepšili pohyb, tak už jsme nedokázali srovnat. Nějaké šance jsme přitom měli. Nedá se nic dělat, musíme rychle zregenerovat a s hlavou nahoru jet do Ostravy."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Nastoupili jsme s oprátkou na krku, po včerejšku nebylo jednoduché hráče v hlavách nastavit. Odehráli jsme ale velice dobré utkání. Vyšel nám start, vedli jsme 2:0, ale tři minuty před koncem druhé třetiny jsme udělali zbytečnou chybu v obranném pásmu. Nevyhodili jsme kotouč ven z pásma a pustili Hradec do hry. Je jasné, že má svoji sílu, a boj nevzdal až do konce. Svou obětavostí a zásluhou fantastického Klimeše jsme ale ten bod získali."

Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Eberle (McCormack) - 16. Dej (Lakatoš, Gewiese), 27. Dej (Roberts Bukarts, Gewiese). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6890 (vyprodáno). Stav série: 3:1.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič - Werek, Miškář, Eberle - Kevin Klíma, Lalancette, Perret - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Smoleňák, Štohanzl, Pilař - M. Chalupa. Trenér: T. Martinec.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese - Mueller, Krieger, Jarůšek - Lakatoš, Dej, Roberts Bukarts - M. Kalus, Kotala, L. Krenželok - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.