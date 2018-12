Praha - Duel týmů na hraně první šestky mezi Vítkovicemi a Plzní nabídne program pátečních zápasů 30. kola hokejové extraligy. Do skupinky, v níž je mezi čtvrtým a osmým místem rozdíl pouhých tří bodů, patří také Litvínov, před nímž je severočeské derby s předposledním Chomutovem. Třikrát po sobě nebodovala Sparta, která si po delší době zahraje doma a přivítá poslední Pardubice, jež čekají na vítěznou radost již od začátku listopadu.

Ostravané prohráli ve středu šestý z posledních osmi duelů. "Plzeň má hodně silné mužstvo, které navíc neuvěřitelně zvedl i příchod Jana Kováře. V potaz musíme brát i jejich současnou formu a vítěznou šňůru. O to více se musíme na zápas připravit, a to tak, aby se neopakovaly chyby z Mladé Boleslavi nejen v obranné fázi, ale také v útočné. Musíme zlepšit střelbu, pohyb, osobní souboje," uvedl pro klubový web asistent trenéra Pavel Trnka.

Sedmá Plzeň ztrácí na pátečního soupeře dva body, ale Škoda odehrála v porovnání s Vítkovicemi o tři utkání méně. "Musíme se odrazit od tvrdé práce. Tabulka je strašně vyrovnaná. V utkáních není vyložený favorit. Dívat se na tabulku by se nám nemuselo vyplatit, musíme především dál bodovat," zdůraznil útočník Jan Eberle.

Indiány za posledních pět zápasů přemohl jen úřadující mistr Brno. "Vrací se nám možná tak trochu ten úvod sezony, kde jsme herně byli dobří, ale nedávali jsme góly v důležitých momentech. Teď naopak nejsme úplně dominantní na ledě, ale dáváme góly, což dělá výsledky. Navíc nás opakovaně drží gólman Frodl," doplnil asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Litvínov může vzestupnou tendenci potvrdit proti Chomutovu. "Každé utkání je důležité, ale to další je obrovské derby. Asi přijde hodně diváků. Jako pokaždé očekáváme, že to bude těžké a bojovné utkání. Rozhodne to, kdo bude chtít víc, momentální štěstí a forma. Musíme se připravit na soupeře, který hraje velmi dobře, navíc derby jsou specifická. Pro nás je možná malou výhodou, že hrajeme doma," prohlásil asistent litvínovského kouče Radim Skuhrovec. Na měsíční zkoušku přišel běloruský bek Roman Graborenko.

Chomutov uhrál venku za 13 zápasů pouhé čtyři body z 39 možných. "Věřím, že se nám konečně také povede přivézt body z venku, protože dosud jsme vyhráli jen v Olomouci. Jsme ale mnohdy lehkovážní v našem pásmu a nejdou nám přesilovky, v tom se potřebujeme zlepšit. Spoustu zápasů venku jsme odehráli výborně, ale pak nás o výsledek připravila nějaká chyba. Věřím, že úspěch v derby by nás mohl nakopnout," prohlásil asistent trenéra Pirátů Jan Šťastný.

Sparta po třetím utkání bez bodového zisku nemohla dostat příhodnějšího soupeře k nápravě než poslední Dynamo. "Poslední dva zápasy bojujeme s produktivitou. Postavení v tabulce není takové, jaké bychom chtěli. Je to výsledek naší personální situace. Vrací se nám do sestavy zranění hráči, ale bude ještě trvat, než se dostanou do formy. Věřím, že se semkneme a posuneme se tam, kam patříme," řekl kouč Uwe Krupp.

Pomoci odrazit se k lepším výsledkům má i kanadský útočník Jones, čerstvá posila týmu se zkušenostmi z NHL. "Je to důrazný pravák, jenž může hrát na pozici centra i křídla," uvedl sportovní manažer Michal Broš.

Pardubice ztratily posledních 13 utkání, z toho navíc v předchozích deseti nebodovaly. "Dostáváme strašně laciné góly, které pramení ze základních věcí," připustil kouč Ladislav Lubina. Odmítá ale poraženeckou náladu. "Počítat umíme všichni, nemá cenu házet flintu do žita, ani teď není nic v kopru. Matematika je jednoznačná, šanci pořád máme. A dokud to v tom kopru opravdu nebude, musíme bojovat. Ale abychom se posunuli dopředu, nemůžeme tyhle základní chyby dělat pořád dokola," dodal Lubina.

Karlovy Vary od šestizápasové série výher hodně zvolnily, nyní mají ale v přímém souboji šanci ukrojit z šestibodového manka na 10. příčku, na níž je právě páteční soupeř Zlín.

"Máme na kontě cenné vítězství nad Hradcem a řadu pozitiv do dalších bojů," pochvaloval si zlínský trenér Robert Svoboda s připomínkou zvratu z 2:4 na 6:4. "Ve Varech se ale musíme vyvarovat individuálních chyb, které náš výkon srážejí," varoval. Se zlomeným nosem schází bek Gazda, viróza trápí útočníka Honejska. Do tréninku se už zapojil Valenta.

Kometu čeká doma Mladá Boleslav, s níž mistr v ročníku ještě nebodoval. "Je to nepříjemný soupeř, nejen kvůli těm prohrám ze vzájemných utkání," poukázal na vzestupnou formu Středočechů kouč Kamil Pokorný. S povděkem ale kvituje zvedající se ofenzivu a střeleckou produktivitu. "Bylo po těch hubených zápasech na čase, snad to bude pokračovat," přál si Pokorný.

Mladoboleslavští neztratili třikrát po sobě ani bod. "Tři vítězství v řadě potěší, ale ještě bych to nenazýval šňůrou, spíš takovou šňůrkou. Snad v tom budeme pokračovat," uvedl gólman Středočechů Pavel Kantor.

Statistické údaje před pátečním 30. kolem: HC Energie Karlovy Vary (12.) - PSG Berani Zlín (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 26 zápasů/19 bodů (10 branek + 9 asistencí) - Jiří Ondráček 29/22 (10+12). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,65 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,60 procenta a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76, Ondřej Kuchař 3,24 a 86,67 - Jakub Sedláček 2,59, 91,02 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,43 a 90,00. Zajímavosti: - Energie, která se vrátila po roce v první lize do nejvyšší soutěže, vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Karlovy Vary prohrály čtyři z uplynulých šesti utkání. - Zlín po sérii čtyř porážek zabral ve středu a porazil doma Hradec Králové 6:4. HC Vítkovice Ridera (6.) - HC Škoda Plzeň (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 v prodl., 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 29/26 (8+18) - Milan Gulaš 26/25 (10+15). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,20, 93,40 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,08 a 90,63 - Dominik Frodl 1,73, 93,27 a dvakrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,55 a 90,83. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála na ledě Vítkovic tři z posledních čtyř duelů. - Ostravané po dvou výhrách za sebou podlehli ve středu v Mladé Boleslavi (1:4) a prohráli šest z uplynulých osmi utkáních. - Plzeň vyhrála čtyři z minulých pěti duelů, tedy od doby, kdy tým posílil navrátilec Jan Kovář. - Plzeňský útočník Milan Gulaš oslaví v neděli 33. narozeniny. HC Verva Litvínov (8.) - Piráti Chomutov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 29/23 (12+11) - Vladimír Růžička mladší 28/21 (8+13). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,28, 92,08 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Hanuljak 2,73 a 92,86 - Justin Peters 2,58, 90,81 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál čtyři z posledních pěti duelů proti Chomutovu. - Verva bodovala v pěti z uplynulých šesti utkání a z toho čtyřikrát vyhrála. - Piráti prohráli šest z posledních osmi duelů. - Litvínovský útočník Jakub Petružálek může sehrát 200. zápas v extralize. HC Kometa Brno (4.) - BK Mladá Boleslav (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 29/32 (8+24) - Michal Vondrka 30/24 (13+11). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,58, 90,65 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,33 a 88,95 - Gašper Krošelj 2,21, 91,24 a dvakrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 2,63 a 89,55. Zajímavosti: - Mladá Boleslav vyhrála ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a nepovolila Kometě ani bod. - Kometa vyhrála tři z posledních čtyř duelů a získala v nich osm bodů. - Bruslařský klub třikrát v řadě naplno bodoval. - Mladá Boleslav se musí obejít bez obránce Martina Pláňka, který si odpyká jednozápasový trest za faul na vítkovického útočníka Jana Schleisse. HC Sparta Praha (11.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 5:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 28/21 (7+14) - Rostislav Marosz 29/14 (9+5). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,52, 91,82 a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,44 a 86,54 - Ondřej Kacetl 3,51, 88,81 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,41 a 88,65, Peter Hamerlík 2,98 a 88,24. Zajímavosti: - Sparta vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Pražané se vracejí domů po sérii pěti utkání venku poprvé od 25. listopadu, kdy v O2 areně podlehli Třinci 1:3. - Pražané třikrát za sebou nebodovali. - Dynamo prohrálo třináctkrát za sebou a v posledních deseti utkáních vyšlo naprázdno. - Sparťanský útočník Lukáš Pech může sehrát 800. zápas v extralize. Další program: Sobota 29. prosince - dohrávka 30. kola: 15:00 Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc (vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 1:3; O2 TV Sport). Neděle 30. prosince - 31. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (1:3, 3:5), 15:30 Piráti Chomutov - HC Škoda Plzeň (2:9), PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec (2:7, 3:5), 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno (3:2 po sam. nájezdech, 0:2), HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera (2:0, 1:4), 17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov (3:4 v prodl., 2:7; ČT Sport).