Ostrava - Hokejisté Vítkovic by chtěli nadcházející ročník extraligy, v němž budou slavit 90. výročí založení klubu, ozdobit dalším posunem v konečné pořadí. Aby se to z letošní páté pozice týmu kouče Jakuba Petra povedlo, musel by poprvé od roku 2011 překonat bránu čtvrtfinále.

"V každé sezoně se nám povedlo posunout výš. Trenérsky důležitý je konzistentní výkon. Je 52 zápasů, cestování, zdravotní komplikace. Víme, jaký jsme schopni předvádět hokej a cílem je co nejčastěji jej opakovat. Chceme být zase o krok lepší než v minulé sezoně," řekl trenér a generální manažer Vítkovic Jakub Petr na předsezonní tiskové konferenci.

V sezoně 2016/17, v níž se Petr posunul na současné pozice z postu asistenta trenéra, se tým zlepšil z jedenácté na devátou příčku a v uplynulém ročníku zaznamenal další posun vzhůru.

Kádr se v létě moc nezměnil. Novými tvářemi jsou obránci Erik de la Rose, Petr Šidlík (oba Jihlava), Tomáš Černý (Slovan Bratislava) a útočník Jan Schleiss (Plzeň). Naopak odešli zadáci Lukáš Klok (Slovan Bratislava), Karol Sloboda (Banská Bystrica) a útočníci Milan Bartovič (Trenčín) a Petr Kolouch (Olomouc).

"Kádr je celkově stabilizovaný. Jsou tam vazby a role v kabině i na ledě jsou dány. Základ je v defenzivě. Jsme rádi, že se povedlo udržet vyrovnanou dvojici brankářů," řekl Petr. Pochvaloval si, že setrval člen širšího reprezentačního kádru Patrik Bartošák, který tvoří dvojici s Danielem Dolejšem. "Je srdcař. Cítil jsem z něj, že chce sáhnout na úspěch. Jsem rád, že zůstává," připojil Petr.

Ostravané v minulé sezoně po čtvrtém místě v základní části vypadli ve čtvrtfinále s pozdějším mistrem Kometou Brno 0:4 na zápasy. K posunu výš ale nechtějí jít cestou drahých posil. "Není až tak důvod něco měnit jen proto, že jsme dostali 0:4 s Kometou. Zajímala by mě spousta jmen, co by týmu dala další sílu, ale filozofie se nemění. Operujeme v rámci rozpočtu. Chceme být konzistentní," uvedl Petr.

Do sezony půjdou Vítkovičtí v nových dresech - bílých pro domácí zápasy a modrých pro venkovní. Variantou pro vybrané duely je i červená sada. Nové trikoty zdobí číslo 90 připomínající výročí založení klubu a vrací se na ně symbol rytíře Vítka.

"Hodně se budeme chtít ohlížet do historie. Za tím, co hokej v regionu a v Ostravě za devět desetiletí znamenal. Budou čestná buly a autogramiády s osobnostmi. Věřím, že to bude sezona, která nás bude bavit nejen po sportovní, ale i po společenské stránce. A věříme, že arena bude co nejčastěji vyprodaná," řekl prezident klubu Petr Handl.

Plány možného pořádání utkání pod širým nebem nechtěl Handl konkretizovat. "Byli bychom rádi, kdyby se toho fanoušci dočkali. Je to projekt, který by Ostravě a regionu slušel, navíc v této jubilejní sezoně," uvedl.

"Ale zatím bych to nechal u tohoto komentáře. Pokud to bude možno fanouškům přinést, budeme moc rádi. Zda bude a v jakých dimenzích nebo termínech, to si necháme až na okamžik, kdy to budeme moci prezentovat se stoprocentní jistotou," dodal Handl.