Hokejisté Vítkovic budou útočit na historický obrat a Hradec na první finále

Ostrava/Hradec Králové - Druhého finalistu hokejové extraligy po dnešním vyvrcholení série Pardubic s Třincem určí v sobotu v Ostravě souboj Vítkovic s Hradce Králové. Rozhodující duel vyrovnané série, která už přinesla čtyři prodloužené zápasy včetně čtvrtečního nejdelšího v historii, začne v 15:30. Domácí svěřenci trenéra Miloše Holaně se mohou stát prvním celkem extraligy, který by otočil nepříznivý stav 0:3 na zápasy. Hradecký Mountfield má zase čtvrtý pokus na dovršení své první účasti ve finále.

Vítkovice sice prohrály s Hradcem Králové i v součtu se základní částí pět utkání za sebou, ale teď se vezou na vítězné vlně. A díky brance kapitána Dominika Lakatoše v oslabení v čase 138:51 mohou dosáhnout na první finále od obhajoby stříbra v roce 2011. "Ještě to nekončí. Musíme zapomenout, co nejrychleji zregenerovat a připravit se zase na domácí utkání," řekl Holaň.

V nastavení se už v sérii odehrálo 139 minut a 49 sekund, takže hráči mají k šesti zápasům v nohách dalších sedm třetin. "Musím říct, že hráči jsou výborně připravení. Je to výborná práce kondičního trenéra Igora Horyla a kluci mají pořád dost sil," uvedl Holaň.

Vítá, že se zápasy od 5. duelu hrají do rozhodnutí. "Já už jsem při prvním zápase doma říkal, že v play off by to mělo být až do konce, až se rozhodne gólem a ne individuální dovedností. Je to samozřejmě spoustu sil, ale to k tomu patří. Ten východ emocí pak, to jsou legální léky na obnovu sil," konstatoval vítkovický kouč.

Jeho svěřenci jsou odhodlaní udělat poslední krok. "Máme radost, že jsme dokázali sérii vrátit na rozhodující zápas do Ostravy. Od stavu 0:3 si říkáme, že to bude válka a boj do konce. Podařilo se nám to. My se teď musíme rychle připravit na sobotu," uvedl Lakatoš.

"Pro oba týmy je to stejné. Budeme se snažit zregenerovat co nejlíp a nejrychleji a připravit se. Je to 3:3 na zápasy a vítěz příštího postoupí. Věřím, že my budeme ti šťastnější," doplnil gólman Aleš Stezka.

Trenér Východočechů Tomáš Martinec věří, že jeho mužstvo se z poslední prohry oklepe. "Teď se ukáže znova charakter týmu, jak se dokážeme semknout a vytěsnit takovou porážku z hlavy. Musíme si odpočinout a vyčistit si hlavu. Samozřejmě se Vítkovice v tuhle chvíli stávají favoritem série, ale my se je pokusíme zaskočit a sedmý zápas vyhrát," burcoval.

Hradecký Mountfield je v semifinále potřetí, jeho největším úspěchem je bronz z roku 2017. "Vytvořili jsme si dobrý náskok, ale podařilo se jim to srovnat na 3:3. Pevně věříme, že už neprohrajeme a sérii posledním bodem zvrátíme na naši stranu," řekl obránce Filip Pavlík, který udělal chybu před rozhodující Lakatošovou brankou v šestém semifinále.

"Každý je dost chytrý, aby se dobře připravil. Buď celou sezonu vyhodí někam, kde jsme ještě nikdy s klukama tady nebyli, nebo bude po všem. Není co vymýšlet. Zase to bude hodně vyrovnaný zápas, kde znovu rozhodnou detaily. Pojedeme do Ostravy odhodlaní. Odpočineme si a snad jim tam ten jejich mejdan zkazíme," dodal kapitán Radek Smoleňák.

Statistické údaje před sobotním zápasem semifinále extraligy: HC Vítkovice Ridera (po základní části 2.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek: 15:30 (O2 TV Sport). Stav série: 3:3. Výsledky zápasů v sérii: 0:1 po sam. nájezdech, 2:3 v prodl., 2:4, 2:1, 3:2 v 2. prodl., 2:1 v 4. prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Dominik Lakatoš - Graeme McCormack oba 5 zápasů/5 bodů (3 branky + 2 asistence). Nejproduktivnější hráči v play off: Petr Gewiese 11/9 (0+9) - Oliver Okuliar 11/7 (2+5). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Roberts Bukarts 52/47 (21+26) - Jakub Lev 52/39 (15+24). Statistiky brankářů v sérii: Aleš Stezka průměr 1,00 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 96,85 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,25 a 93,75 - Matěj Machovský 1,44, 95,43 a jednou udržel čisté konto, Henri Kiviaho 1,82 a 94,23. Statistiky brankářů v play off: Matěj Machovský 1,67, 94,17 a jednou udržel čisté konto, Henri Kiviaho 2,66 a 91,76 - Aleš Stezka 1,37, 95,15 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Henri Kiviaho 1,85, 92,45 a sedmkrát udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,03 a 91,49 - Aleš Stezka 2,14, 92,44 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,05 a 92,99. Zajímavosti: - Vítkovice jsou v semifinále podesáté a poprvé od roku 2011, kdy obhájily stříbro. Uspěly dosud pětkrát a druhé skončily také v letech 1993, 1997 a 2002. V letech 1998 a 2001 dosáhly na bronz a v letech 1992 a 2005 skončily čtvrté. Tituly získaly v letech 1952 a 1981, kdy se play off nehrálo. - Ostravané v případě vyřazení získají medaili jen za předpokladu, že vítěz základní části Pardubice postoupí do finále přes Třinec. Dosud vybojovali Ostravané 15 cenných kovů. Dvakrát to bylo zlato (1952 a 1981), devětkrát stříbro (1950, 1951, 1953, 1983, 1993, 1997, 2002, 2010 a 2011) a čtyřikrát bronz (1958, 1979, 1998 a 2001). - Hradec Králové je v semifinále potřetí a na první finálovou účast čeká. V roce 2017 získal bronz a o rok později skončil čtvrtý. - Nepříznivý stav z 0:3 na zápasy ještě nikdo v play off domácí nejvyšší soutěže neotočil. - V sériích na čtyři vítězné zápasy se zatím podařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj a postoupit z 15 případů jen jednomu: v roce 2019 to dokázal Třinec v semifinále proti Plzni (4:3). - Vítkovice absolvovaly sedmý zápas v play off pětkrát. V roce 2001 v něm vyhrály v Pardubicích 4:3, o čtyři roky později prohrály v semifinále ve Zlíně 1:4, v roce 2009 podlehly ve čtvrtfinále na ledě Slavie 1:2, o rok později ve čtvrtfinále uspěly doma proti Spartě (3:1) a v roce 2012 ve čtvrtfinále prohrály v Pardubicích 4:5 v prodloužení. - Hradec Králové hrál rozhodující sedmý duel zatím jednou a ve čtvrtfinále 2018 doma zdolal Liberec 2:1. - Vítkovice vyhrály pět z posledních osmi duelů. - Ostravané doma prohráli tři z uplynulých pěti duelů. - Hradec Králové po sérii sedmi vítězství prohrál třikrát za sebou. - Mountfield venku zvítězil ve čtyřech z posledních pěti duelů. - Vítkovice ve vzájemných zápasech po sérii pěti porážek třikrát za sebou vyhrály. - Útočník Jan Eberle z Hradce Králové může sehrát 700. zápas v extralize. - Americký útočník Peter Mueller z Vítkovic dnes slaví 35. narozeniny.