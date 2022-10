Hokejisté Vítkovic budou hájit vedení v extralize v Brně

Praha - Hokejisté Vítkovic budou v úterním 12. kole extraligy hrát o udržení vedoucí pozice v extralize v Brně. Proti němu se poprvé postaví americký kanonýr Peter Mueller, který před letním přesunem do Ostravy strávil v Kometě čtyři sezony. Druhé Pardubice, které ztrácejí bod, se představí na ledě posledního Litvínova.

Kometě se v poslední době daří a vyhrála pět z posledních šesti duelů. Vítkovice vyhrály poslední tři zápasy a podle trenéra Miloše Holaně bude v Brně klíčem k prodloužení série disciplína. Kometa vévodí tabulce využití přesilových her s úspěšností 38,24 procenta.

"Disciplína je pro nás bod číslo jedna. Nemůžeme si dovolit pouštět je do přesilových her. Mají hráče, kteří je umí zakončit, ale také v nich umí přihrát. Myslím si, že speciální týmy mohou a budou tenhle zápas rozhodovat," podotkl Holaň. Všiml si také, že Brno má formu. "Hodně se mu teď daří, k tomu má domácí prostředí, ze kterého pramení velká síla. Musíme podat zodpovědný týmový výkon," dodal.

Litvínov se po úvodních pěti porážkách dvěma výhrami za sebou nenastartoval a teď už čtyřikrát v řadě nebodoval. Pardubice z posledních tří utkání vyhrály jen jednou a na plný zisk čekají tři zápasy. Kouč Radim Rulík nečeká v souboji týmů z opačných konců tabulky nic snadného.

"Je první čtvrtina a rozdíly mezi soupeři jsou úplně minimální. Jsou týmy, které mají méně bodů, a týmy s větším počtem bodů, ale ve hře žádný rozdíl není. Nikdo zatím není v pozici, do které se třeba v minulé sezoně dostal Zlín. Rozhodují maličkosti a každý může porazit každého. My jsme prohráli doma s Karlovými Vary, které byly v té době poslední, když my jsme byli první," prohlásil kouč Dynama Radim Rulík, který v roce 2015 dovedl Litvínov k historickému titulu.

Sparta se na ledě vítěze základní části minulého ročníku a osmifinalisty Ligy mistrů Hradce Králové pokusí prodloužit bodovou sérii ze vzájemných soubojů na devět utkání. Sedmkrát při této úspěšné šňůře vyhrála. Mountfield v neděli uspěl v Mladé Boleslavi (2:0) a vyhrál teprve podruhé z posledních pěti zápasů.

"Těším se na to hodně. Je to samozřejmě další zápas v dlouhodobé soutěži, ale samozřejmě bychom chtěli vyhrát. Zopakovat stejný výkon, vrátit se k tomu, co chceme hrát a co by nás mělo zdobit. Být silní na kotouči, rychlí, proměňovat velké šance a přesilovky. Je potřeba nebýt vylučovaní, protože Sparta má velice šikovné hráče a v přesilovkách si dokáže pomoct," uvedl asistent trenéra Hradce Králové Tomáš Hamara, který v minulém ročníku působil na stejné pozici ve Spartě.

Liberec bodoval ve všech deseti zápasech v této sezoně, z toho šestkrát vyhrál. Další zisk se pokusí přidat doma proti Karlovým Varům, které ale venku zvítězily ve čtyřech z posledních pěti duelů.

Vylepšit si bilanci pouhých dvou výher ze šesti domácích utkání se pokusí Plzeň, která přivítá Mladou Boleslav. Půjde o reprízu předkola play off z minulé sezony, kterou vyhráli Středočeši 3:2 na zápasy.

Předposlední Kladno přivítá dvanácté České Budějovice a pokusí se zastavit šňůru šesti zápasů bez bodů. Ve čtyřech z posledních pěti utkání navíc Rytíři neskórovali. Motor čeká na vítězství dokonce osm kol, během kterých dosáhl jen na tři body.

Duel Třince s Olomoucí byl po dohodě klubů kvůli marodce v týmu Hanáků odložen.

Statistické údaje před úterními zápasy 12. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Kometa Brno (v tabulce 6.) - HC Vítkovice Ridera (1.). Začátek zápasu: 17:00 (ČT sport). Nejproduktivnější hráči: Luboš Horký 11 zápasů/12 bodů (9 branek + 3 asistence) - Dominik Lakatoš 11/12 (7+5). Statistiky brankářů: Dominik Furch průměr 2,45 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,59 procenta, Marek Čiliak 2,67 a 92,59 - Aleš Stezka 2,12, 93,44 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 4,00 a 87,10. Zajímavosti: - Kometa vyhrála pět z posledních šesti zápasů. - Brňané doma zvítězili třikrát za sebou a ztratili jediný bod. - Vítkovice vyhrály třikrát za sebou a ztratily jediný bod. - Ostravané sehrají venku pátý z posledních šesti zápasů. Z uplynulých čtyř duelů mimo svůj led třikrát bodovali a z toho dvakrát vyhráli. - Vítkovice po vyřazení s Brňany v předkole play off v loňském roce (2:3 na zápasy po vedení 2:0) vyhrály v minulé sezoně všechny čtyři vzájemné zápasy a neztratily ani bod. - Kometa se s Vítkovicemi utkala dvakrát v přípravě a oba duely prohrála - venku 1:7 a doma 1:3. - Americký kanonýr Peter Mueller se v dresu Vítkovic poprvé utká s Brnem, kde strávil předešlé čtyři sezony. HC Verva Litvínov (14.) - HC Dynamo Pardubice (2.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Šimon Stránský 11/8 (4+4) - Tomáš Zohorna 11/14 (9+5). Statistiky brankářů: Šimon Zajíček 3,20 a 90,77, Matej Tomek 2,47 a 88,24, Denis Godla 4,10 a 86,44 - Roman Will 2,30 a 91,09, Dominik Frodl 1,44, 94,51 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov po dvou výhrách za sebou čtyřikrát v řadě nebodoval a celkově prohrál devět z jedenácti utkání v sezoně. - Verva vyhrála doma jediné z pěti utkání v tomto ročníku. - Pardubice bodovaly v deseti z jedenácti utkání v sezoně a z toho sedmkrát vyhrály. Poslední tři duely čekají na plný zisk a jen jednou zvítězily. - Dynamo bodovalo venku ve všech čtyřech utkáních v sezoně a z toho třikrát vyhrálo. - Pardubice vyhrály ve vzájemných soubojích čtyřikrát za sebou a ztratily jediný bod. HC Škoda Plzeň (11.) - BK Mladá Boleslav (4.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Aleksi Rekonen 11/12 (5+7) - Pavel Kousal 10/9 (3+6). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,71, 91,85 a jednou udržel čisté konto, Dominik Pavlát 3,04 a 88,89 - Filip Novotný 1,64, 93,37 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 1,33 a 94,59. Zajímavosti: - Plzeň po dvou zápasech bez bodu v neděli doma zdolala Litvínov 4:3 a vyhrála čtvrtý z posledních šesti duelů. - Škoda doma zvítězila zatím jen ve dvou ze šesti zápasů v sezoně. - Mladá Boleslav prohrála tři z uplynulých šesti utkání. - Bruslařský klub venku vyhrál dva z posledních tří zápasů. - Mladá Boleslav, která v minulé sezoně vyřadila Plzeň v předkole play off po vítězství 3:2 na zápasy, vyhrála osm z posledních dvanácti soubojů. - Plzeň se s Mladou Boleslaví utkala dvakrát v přípravě - venku vyhrála 3:2 a doma podlehla 1:2 v prodloužení. Rytíři Kladno (13.) - HC Motor České Budějovice (12.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Matěj Beran 11/6 (5+1) - Milan Gulaš 11/13 (8+5). Statistiky brankářů: Landon Bow 2,83 a 91,64, Adam Brízgala 2,36 a 93,58 - Dominik Hrachovina 3,01, 89,78 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 5,63 a 82,35. Zajímavosti: - Kladno po sérii tří vítězství šestkrát za sebou nebodovalo. Ke čtyřech z posledních pěti utkání naskórovalo. - Rytíři doma prohráli čtyři z pěti duelů v sezoně. - České Budějovice po úvodních třech utkáních bez ztráty osmkrát za sebou prohrály a získaly jen tři body. - Motor venku pětkrát za sebou nebodoval. - Rytíři v minulé sezoně vyhráli nad Českými Budějovicemi oba duely v pozici domácího týmu při působení v azylu v Chomutově. - Kladno se utkalo s Českými Budějovicemi v srpnu v přípravě a vyhrálo v Příbrami 7:2. - Útočník Jakub Klepiš z Kladna si odpyká druhý díl ze čtyřzápasového disciplinárního trestu za faul na Davida Vitoucha ze Sparty. - Útočník Albert Michnáč z Kladna, který je aktuálně kvůli zranění na marodce, oslaví v úterý 24. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (5.) - HC Energie Karlovy Vary (10.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Uvis Janis Balinskis 10/8 (3+5) - Petr Koblasa 10/9 (6+3). Statistiky brankářů: Petr Kváča 1,81 a 93,52, Jakub Neužil 2,90 a 90,91, Daniel Král 1,85 a 88,89 - Vladislav Habal 2,73 a 91,06, Štěpán Lukeš 3,51, 88,77 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec bodoval ve všech deseti zápasech v této sezoně a z toho šestkrát vyhrál. Celkem osmkrát už dovedl duel do prodloužení, v nichž čtyřikrát uspěl. - Bílí Tygři doma naplno bodovali dvakrát za sebou a vyhráli před vlastním publikem tři z pěti utkání. - Karlovy Vary vyhrály tři z posledních čtyř zápasů. - Energie venku zvítězila ve čtyřech z posledních pěti duelů. - Bílí Tygři vyhráli ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a neztratili ani bod. Karlovy Vary uspěly jen v jednom z posledních sedmi soubojů. - Liberec se utkal s Karlovými Vary dvakrát v přípravě - doma prohrál 1:3 a venku zvítězil 2:0. Mountfield Hradec Králové (9.) - HC Sparta Praha (7.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 10/8 (2+6) - David Tomášek 10/10 (2+8). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 1,73, 92,78 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,01 a 92,26 - Jakub Kovář 2,70, 90,91 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 3,00 a 88,46. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál v neděli v Mladé Boleslavi 2:0 a připsal si teprve druhé vítězství z posledních pěti zápasů. - Mountfield doma prohrál dva ze čtyř duelů v tomto ročníku. - Sparta se představí počtvrté za sebou venku, kde po sérii tří vítězství neuspěla v neděli v repríze posledního finále proti mistrovskému Třinci (2:4). - Pražané vyšli naprázdno poprvé po sérii šesti zápasů s bodovým ziskem, z kterých pět vyhráli. - Sparta ve vzájemných zápasech osmkrát za sebou bodovala a z toho sedmkrát vyhrála.