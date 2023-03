Hokejisté Vítkovic a Brna se v sobotu utkají za stavu 2:2 o postupový mečbol

Praha - Za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy se odehraje v sobotu v Ostravě další bitva čtvrtfinálové série play off mezi hokejisty Vítkovic a Brna. Ostravané, kteří do ní vstupovali i díky druhému místu po základní části v pozici favorita, měli dvakrát navrch, Kometa však dokázala pokaždé odpovědět. V sérii hrané na čtyři vítězství si proto oba celky mohou nyní dovolit už pouze jediné zaváhání. Pátý duel o postupový mečbol začne v 17 hodin.

Vítkovičtí podobně jako před svými fanoušky vyhráli i v Brně první zápas a překlopili tak zpět na svou stranu výhodu domácího prostředí, jenže když pak měli soupeři odskočit do vedení 3:1, znovu selhali, a to především v ofenzivě. Za druhý a čtvrtý zápas v sérii vstřelili dohromady jediný gól.

Trenér Miloš Holaň viděl ale i jiné nedostatky. "Přišlo mi, že jsme měli spoustu zbytečných vyloučení, na to si musíme dávat velký pozor a doma už to nezopakovat. Každý zápas této série byl ale zatím velmi dobrý. Má to nasazení a šťávu. Je to play off boj. Jsem spokojený se všemi dosud odehranými zápasy. Hráči jdou nadoraz. Věřím, že nám domácí fanoušci pomůžou k tomu, abychom získali třetí bod," přál si Holaň.

"Věděli jsme, že série bude velmi vyrovnaná a je to zatím hlavně o detailech. Když se podíváte na každý zápas samostatně, tak vždy to bylo o jednom klíčovém gólu, bez ohledu na konečný výsledek. Takže zůstáváme klidní, je potřeba vydechnout a připravit se na sobotní zápas," uvedl pro klubový web obránce Juraj Mikuš.

Jihomoravané jako kdyby v sezoně ožili teprve až se začátkem vyřazovacích bojů. Poté, co vyprovodili z předkola Mladou Boleslav, výrazně trápí i Vítkovice. "Je to nejdůležitější část sezony. Jde o všechno. Je to buď, anebo. Nebude se na nic čekat. Jdeme si za tím, co jsme si nastavili. Když do toho dáme srdce a nasazení, ten hokej vypadá úplně jinak. Připravíme se na sto procent a budeme chtít zase vyhrát," řekl obránce Marek Ďaloga.

Ačkoliv se jeho týmu nepovedl zápas číslo tři, v tom čtvrtém zjednali nápravu výrazně zlepšeným výkonem. "Musíme dál pokračovat pořád stejně a jít si za tím. Je to jenom o nás. Když budeme hrát a bojovat jako tým, tak si myslím, že máme velkou šanci. Domino (brankář Dominik Furch) chytá perfektně. A já věřím, že když budeme hrát takhle jako v posledním utkání, tak šance na postup je velká," podotkl Ďaloga.

Oba celky budou kvůli disciplinárnímu trestu na dva zápasy postrádat důležité postavy obranných řad. V sestavě domácích nebude Kovář, na straně hostů nemůže hrát Kanaďan Holland.