Hokejisté Vegas vyhráli v Edmontonu a postoupili do finále Západní konference

New York - Hokejisté Vegas v šestém zápase série druhého kola play off NHL vyhráli na ledě Edmontonu 5:2 a postoupili do finále Západní konference. Čtvrtou výhru Golden Knights hattrickem zařídil Jonathan Marchessault. Vegas je v semifinále zámořské ligy počtvrté v šestileté historii klubu.

Utkání začalo ve strhujícím tempu. Neuběhly ani tři minuty a Edmonton vedl 2:1. Oilers dvěma góly odpověděli na úvodní branku z 24. sekundy zápasu. Ještě v první minutě srovnal nejproduktivnější hráč play off Connor McDavid a skóre otočil Warren Foegele.

Druhá třetina ale patřila Marchessaultovi. Kanadský útočník během 14 minut vstřelil tři branky a zkompletoval druhý hattrick ve vyřazovacích bojích. Bodový zisk v aktuálním play off zaokrouhlil na deset.

"Když si vzpomenu na první sezonu, tak cítím, jak skvělé naše tažení do finále Stanley Cupu bylo. Když to ale srovnám s aktuálním play off, jsme ještě o úroveň výš. Atmosféra v týmu je nyní neuvěřitelná. Nejde jen o výkony na hřišti, ale i o to, jakým způsobem tým funguje mimo něj. Jsme však teprve v půlce naší cesty," uvedl Marchessault, jenž je s 26 góly nejlepší střelec klubu v bojích o Stanley Cup.

V závěrečném dějství se Oilers snažili odvrátit vyřazení. Soupeře přestříleli 12:5, na Adina Hilla v brance ale žádný z hráčů nevyzrál. V závěru naopak Golden Knights přidali pátý gól. Při hře Edmontonu bez gólmana zpečetil postup William Karlsson.

Hill, jenž ve druhém zápase série nahradil zraněnou týmovou jedničku Laurenta Brossoita, měl na postupu Golden Knights výrazný podíl. K rozhodující výhře přispěl 38 zásahy. "Celý život tvrdě pracuji, abych došel až sem. Je skvělé být součástí tak dobrého týmu. Jsem za to moc rád," řekl sedmadvacetiletý brankář.

Po Winnipegu a Torontu opustil play off NHL i třetí kanadský klub. Čekání na kanadského vítěze Stanley Cupu se tak protáhne minimálně o další rok. Zatím posledním šampionem ze země javorového listu byl Montreal v ročníku 1992/93.

"Je těžké najít správná slova. Bolí to," řekl německý útočník Leon Draisaitl. "Do sezony vždycky vstupujete s vidinou vítězství a my jsme to opět nedotáhli. Cítím, že je to neúspěch. Skoro bych řekl, další ztracený ročník," litoval zklamaný kanonýr.

Jeho gólový příspěvek Edmontonu v druhé části série chyběl. Zatímco v prvních dvou zápasech se prosadil šestkrát, ve zbylých čtyřech už vyšel naprázdno a zaznamenal pouze jednu asistenci. Rozhodující šestý duel mu nevyšel vůbec. Zakončil jej se čtyřmi zápornými body ve statistice plus minus a byl v tomto ohledu nejhorším hráčem zápasu.

Golden Knights rozhodli sérii při hře pět na pět. V plném počtu hráčů na ledě Edmontonu dali o sedm branek víc a měli skóre 17:10. "Myslím, že dnes jsme ve hře v pěti byli lepší než ve zbytku série, ale nedokázali jsme dát góly," řekl lídr produktivity v play off McDavid a poukázal na střeleckou převahu Oilers. Kanadský celek při plném počtu hráčů na ledě přestřílel soupeře 35:20.

Ve finále západní konference Golden Knights narazí na jednoho z dvojice Dallas, Seattle. O postupu rozhodne sedmý zápas v noci na úterý. V případě postupu Seattlu by se utkaly dva nejmladší kluby v NHL.

Výsledek play off NHL - 2. kolo:

Západní konference - 6. zápas:

Edmonton - Vegas 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Branky: 1. McDavid, 3. Foegele - 25., 28. a 39. Marchessault, 1. R. Smith, 60. W. Karlsson. Střely na branku: 40:22. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Hill (oba Vegas), 3. Foegele (Edmonton). Konečný stav série 2:4.

Kanadské bodování play off NHL

1. McDavid (Edmonton) 12 20 (8+12) 2. Draisaitl (Edmonton) 12 18 (13+5) 3. Hintz (Dallas) 12 18 (8+10) 4. Bouchard (Edmonton) 12 17 (4+13) 5. M. Tkachuk (Florida) 12 16 (5+11) 6. Eichel (Vegas) 11 14 (6+8) 7. Marner (Toronto) 11 14 (3+11) 8. Mark Stone (Vegas) 11 12 (5+7) 9. Verhaeghe (Florida) 12 12 (5+7) 10. Rielly (Toronto) 11 12 (4+8) 54. Palát (New Jersey) 12 7 (3+4) 69. Nečas (Carolina) 11 6 (4+2) 87. Zacha (Boston) 7 6 (0+6) 88. Pastrňák (Boston) 7 5 (5+0) 123 Krejčí (Boston) 4 4 (1+3) 129. Chytil (NY Rangers) 7 4 (1+3) 157. Faksa (Dallas) 12 3 (1+2) 167. Kämpf (Toronto) 11 3 (0+3) 171. Gudas (Florida) 12 3 (0+3)

Střelci:

1. Draisaitl (Edmonton) 13 branek, 2. Pavelski, Hintz (oba Dallas), McDavid (Edmonton) všichni 8, 5. Rantanen (Colorado) 7, 6. Eichel, Stephenson (Vegas), Montour, Reinhart (oba Florida), Kreider (NY Rangers), J. Hughes (New Jersey), Eberle (Seattle) všichni 6, 13. Pastrňák (Boston) 5.