Praha - Hokejisté vedoucího Třince uspěli ve 22. kole extraligy na ledě Sparty 3:1 a radovali se z osmé výhry za sebou. Naopak Pražané doma nedokázali zvítězit už popáté v řadě. Rozhodující gól vstřelil v 54. minutě v přesilové hře útočník Martin Růžička.

Třinec otevřel skóre ve třetí minutě z nenápadné akce. Obránce Roth si dojel do rohu kluziště pro odraženou střelu, nahodil puk před sparťanskou branku a domácí bek Dvořák ho nešťastně srazil za brankáře Machovského. Oceláři měli i přečíslení dva na jednoho, nedokázali však zakončit.

Sparta srovnala v desáté minutě. Pražané vyhráli vhazování, zadák Piskáček nabil Kudrnovi na střelu 'z první' a jeho dělovku usměrnil za záda gólmana Hrubce tečí ze vzduchu Buchtele.

Následně si Oceláři zahráli přesilovku, kterou ale nevyužili. Naopak prosadit se mohl Vrána, který se po opuštění trestné lavice vydal po levé straně do průniku, přešel přes Galvinše a dostal se až před Hrubce, který ale včas sklapl betony.

V první třetině se strhla i hromadná šarvátka a sparťané dostali k dispozici čtyřminutovou přesilovku, jenže v ní se vůbec nedokázali usadit v útočném pásmu a hosté se snadno ubránili.

Z první části mohl nakonec úspěšněji vyjít Třinec, ale útočník Růžička orazítkoval brankovou konstrukci. Totéž se přihodilo i Chmielewskému zkraje druhé třetiny.

Domácí se brance nejvíce přiblížili v polovině duelu, kdy gólman Hrubec vyjel proti kotouči, ale špatně odhadl situaci a útočník Forman se snažil z úhlu trefit odkrytou branku. Třinecký forvard Ciencala však v brankovišti zaskočil a nebezpečně vypadající situaci zachránil. Sparta se poté ubránila 75 vteřin v dvojnásobném oslabení, byť ji Oceláři po celou dobu drželi v obranném pásmu.

V poslední dvacetiminutovce byla Sparta mírně aktivnější. Gólově se však neprosadila. Dvořáček se poté nechal vyloučit a Růžička v 54. minutě pohotovou střelou z levého kruhu přisoudil Třinci plný bodový zisk. Ten stvrdil trefou do prázdné branky při power play Adamský.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Gratuluju Třinci ke třem bodům. V první třetině jsme hráli energicky a dostali Třinec pod tlak. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli. První branka padla po nešťastném odrazu, ale to se v hokeji stává. Při vyrovnaném počtu hráčů na ledě jsme hráli velmi dobře proti momentálně asi nejlepšímu mužstvu v soutěži. Daří se jim a nemají žádné zraněné hráče, jsou kompletní. Dobře jsme zvládli oslabení. Před jejich druhým gólem došlo ke zmatku, protože jsme na chvíli ztratili puk z dohledu. Byli jsme pasivní a umožnili jsme jim vytvořit si šanci a vstřelit branku. Pokud mám být kritický, musím říct, že se nám nepodařilo prosadit v přesilovce, na což spoléháte. Měli jsme dostatek příležitostí, ale na rozdíl od Třince se nám to nepovedlo. A to byl hlavní rozdíl. Celkově jsem na hru týmu pyšný, tvrdě jsme bojovali, blokovali střely a dali do toho všechno. Tohle mužstvo má hodně charakteru a dneska to dokázalo."

Václav Varaďa (Třinec): "Utkání se mi bude hodnotit dobře, naše série trvá dále. Zápas byl velmi vyrovnaný, nebylo to o hokejové kráse, ale spíše o urputné bojovnosti a ohromné důležitosti neudělat chybu, která by se odrazila na skóre. Po šťastném prvním gólu, který se nám podařilo dát, byla hra velmi vyrovnaná a bylo to o jediné brance, která se nakonec přesilovou hrou dostavila k nám. Ceníme si těchto tří bodů. Vnímáme to, že v Praze se jen tak nevyhrává. Pro nás jsou super další tři body do tabulky, které jsme po těžkém boji sebrali a jedeme s nimi domů."

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. Buchtele (Kudrna, Piskáček) - 3. Roth, 54. M. Růžička (Hrňa, Krajíček), 60. Adamský (Dravecký). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Lučan, Pešek. Vyloučení: 8:9, navíc Sill - Marcinko 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 10.589.

Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, Blain, T. Voráček, de la Rose, Tomáš Dvořák - Forman, Sill, Jarůšek - Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Rousek, Pech, Kumstát - Beran, Pšenička, Dvořáček. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Hrňa - Svačina, Polanský, Adamský - Dravecký, Werek, Roberts Bukarts - O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski - Hladonik. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.