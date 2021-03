Hokejisté Varů zachránili sezonu, otočili zápas s Pardubicemi

Krlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve třetím utkání předkola play off extraligy Pardubice 2:1 v prodloužení. V sérii hrané na tři vítězství tak snížili na 1:2. Západočeši otočili zápas díky dvěma gólům Martina Kohouta, který nejprve v čase 57:58 zachránil jejich sezonu a pak v 78. minutě rozhodl. Čtvrtý zápas se odehraje v neděli opět na karlovarském ledě a začne v 15 hodin.

Hned v úvodu mohl otevřít skóre domácí kapitán Skuhravý, který nastoupil ke svému 1000. extraligovému utkání. Zkušený útočník se dostal sám před brankáře Kloučka, ale ten jeho úmysl o zakončení bekhendovým blafákem přečetl.

Na začátku desáté minuty se naopak zaskvěl strážce karlovarské branky Novotný při dobrém pokusu Poulíčka. O chvilku později neuspěl Flek, na druhé straně byli blízko vedoucímu gólu Paulovič a krátce před přestávkou při pokusu zblízka i Kousal, Novotný však udržel bezbrankové skóre.

Už po 11 sekundách druhého dějství musel na trestnou lavici Nakládal a tým Energie měl k dispozici vůbec první přesilovku zápasu. Klouček během ní pokryl nahození Skuhravého, ale stav se neměnil. Přesně po 24 odehraných minutách se však provinil i domácí Kowalczyk a Dynamo si vedlo mnohem lépe: už po 34 sekundách byl na konci pěkné souhry Poulíček - 0:1.

Po polovině základní hrací doby pálil bez přípravy z úhlu Horký, jeho pokus ale zamířil jen do boční sítě. Ve 35. minutě se vřítil z levého křídla do zakončení Vondráček, ani on ale neprolomil Kloučkovo kouzlo. Zvýšit mohl naopak Pochobradský, Novotný byl proti.

Domácí gólman pak pohotově uhasil ošemetnou situaci před svou brankou ve 44. minutě, kdy zakončoval Camara. Jen pár vteřin nato pykal Skuhravý, Karlovarští se bez větších problémů ubránili a nedlouho poté, co už byli v pěti, měl obrovskou šanci tahoun domácí ofenzivy Flek. Po objetí pardubické branky však nedokázal dostat kotouč za čáru a ztroskotal na brankové konstrukci.

Západočeši se dál hnali za vyrovnáním, jenže hosté pozorně bránili. Šest minut před koncem základní doby zakončoval Flekovu akci zblízka Hladonik, Kloučka však nezaskočil. Na konci 56. minuty svitla Energii naděje s vyloučením Mikuše. Vondráček s tečí sice neuspěl, ale krátce po skončení trestu vyrovnal po Flekově nahrávce Kohout.

Na začátku prodloužení neuspěl ani na dva pokusy Ďaloga, v končící 63. minutě jel Kohout sám na Kloučka, ten puk se štěstím vytěsnil. Na trestnou lavici ale musel Vála a Flekův pokus v přesilovce skončil na tyčce za Kloučkovými zády. Novotný předvedl vleže zákrok zápasu proti Paulovičovi, další možnost spálil Kohout.

Pak ale vše napravil, když zastavil časomíru v 77:21. Poté, co skončil puk po Nakládalově teči na hřbetu Kloučkovy lapačky, Kohout si ho sundal rukavicí na led a ten po přetlačované v brankovišti skončil za čárou. Sudí gól po konzultaci s videorozhodčím uznali, hostující kouč Král ještě uplatnil trenérskou výzvu, ani ta ale porážku Pardubic neodvrátila.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Pešout (Karlovy Vary): "Měli jsme zase výborný vstup do utkání, ale ani potřetí v sérii se nám z toho nepodařilo vytěžit gól. Pardubice pak měly - hlavně ve druhé třetině - několik dobrých šancí a nás zachránil brankář Filip Novotný. Pro nás bylo dobré, že jsme celou sezonu ve třetích třetinách dokázali výsledky otáčet, takže i přesto, že jsme prohrávali 0:2 na zápasy a 0:1 dnes, tak jsme věřili. A myslím si, že jak jsme ve třetí části Dynamo přišpendlili k jejich bráně, tak jsme si to vyrovnání zasloužili. Prodloužení už bylo o štěstí, jsem rád, že jsme ho měli my."

Richard Král (Pardubice): "Podali jsme velmi dobrý výkon, byli jsme víceméně celý zápas lepší, pouze jsme dnes neproměnili své šance. To, co nám tam padalo ve druhém zápase, se nám dnes nedařilo. Při rozhodujícím gólu jsme si mysleli, že to nebude uznané, neboť tam hrál domácí hráč rukou, ale bohužel to uznané bylo."

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Kohout (Flek, T. Rachůnek), 78. Kohout (T. Rachůnek) - 25. Poulíček (Blümel, Paulovič). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Stav série: 1:2.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Weinhold, D. Mikyska, Kowalczyk, Pulpán, L. Zábranský ml. - Flek, Hladonik, T. Rachůnek - O. Beránek, Skuhravý, Vondráček - Kohout, Černoch, Koblasa - Šik, T. Mikúš, Redlich. Trenér: Pešout.

Pardubice: Klouček - Nakládal, Vála, Ďaloga, J. Mikuš, Hrádek, J. Kolář, Bučko - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - O. Rohlík, O. Roman, L. Horký - A. Kosticyn, M. Kratochvil, Pochobradský. Trenér: R. Král.