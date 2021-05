Hokejisté v Rize během izolace nezahálí, kondici si udržují i na pokojích

Riga - Čeští hokejisté přes individuální izolaci, která jim začala hned po příjezdu do dějiště mistrovství světa Rigy, na hotelových pokojích nezahálí. Mají za úkol splnit tréninkový plán, který jim připravil kondiční trenér Dominik Kodras. V úterý dopoledne by pak měli v Lotyšsku poprvé vyjet i na led.

'Bublina' pro český tým související s koronavirovými opatřeními, která šampionát provázejí, je nyní omezena výhradně na pokoje hotelu Radisson Blu. Hráči i další členové výpravy potřebují v tomto režimu překlenout dnešek a zítřek.

"Jediné, co může probíhat, je kondiční příprava, která pod dohledem kondičního trenéra Dominika Kodrase funguje velmi dobře. I já jsem dostal kondiční plán, stará se o nás skvěle. Sami hráči se chtějí nějak připravovat na pokojích, protože po dvou dnech ležení na gaučích by se asi necítili v úplně ideální formě," řekl dnes v on-line rozhovoru s novináři kouč Filip Pešán.

Pro hráče chystá i teoretickou část přípravy. "S videokoučem Alešem Vladykou dáváme do kupy materiály, které speciálně hráčům z NHL rozešleme, aby si mohli nastudovat alespoň malinko další systémové věci," přiblížil Pešán.

Jinak ale své svěřence nechává také odpočinout, nechce je zahltit informacemi. "Myslím, že si hráči v tomto ohledu zaslouží teď i nějaký odpočinek, hlavně ti, co byli pod palbou informací celé ty poslední týdny. Snažíme se teď připravit na to, aby ta další palba byla účinná za dva dny," doplnil Pešán.

Cesta, která národnímu týmu začala hned po posledním duelu na Českých hrách, jež dokázali bez porážky vyhrát, proběhla bez problémů. "Bál jsem se, že to bude trvat strašně dlouho, protože Rusové měli s sebou v Praze hodně bagáže, ale proběhlo to v pohodě a velmi rychle," pochvaloval si Pešán.

"My měli půlku letadla, Rusové obsadili druhou půlku, chvilku jsme se pobavili i s ruským trenérem Braginem, jaké nás čekají podmínky v Rize, že hala vypadá spíše jako dubajské nákupní centrum. Trošku jsme se zasmáli, ale pak už jsme si každý hleděli svých věcí. Vše bylo v pohodě a velmi rychle jsme pak dosedli v Rize," dodal Pešán.

Horší už to bylo v lotyšské metropoli. "Dlouho jsme bohužel museli čekat v lobby na kufry, na testy a podobně. Pak jsme se odebrali na pokoje a z nich už nebyla šance odejít. V osm ráno zaklepala pokojská, roznesla snídaně, ve dvanáct zaklepala znovu, dala nám obědy a od té doby koukáme z okna, já osobně jsem v sedmnáctém patře a výhled mám teda nádherný, na celou Rigu," prozradil trenér.

Že by ho přepadla nuda, se rozhodně neobával. "Mám ten kondiční trénink od Dominika. Nevím, zda si hostitelé mysleli, že si přivezu několik milenek, protože tu mám asi čtyři postele. Takže dvě jsem zatím zrušil, milenky odjely a začnu trénovat tady na koberci," popsal Pešán.

"Jinak jsem zatím nic moc nestihl, šel jsem spát kolem třetí hodiny. Zítra mám výkonný výbor, který bude celé dopoledne, odpoledne od pěti mám dvouhodinovou schůzku hlavních trenérů ohledně pravidel a pak už další den ráno bychom měli odjet do arény na první trénink. Určitě to není tak, že bych nevěděl, co dělat, to mě asi nepotká," uvedl Pešán.

Stejně tak jako s počtem postelí na pokoji ho zarazili hostitelé i přívalem jídla. "Dostal jsem stravu asi tak pro tři lidi, takže jsem od snídaně přešel rovnou plynule k obědu. Na ten jsme měli asi čtyři chody. Od polévky přes lasagne, steaky, dezerty, ovoce, saláty... Bylo tady asi pět tašek, asi jako kdybych dostal dárky k Vánocům. Vrátil jsem pak ty tašky ještě zpola plné na chodbu a večeři už si asi nedám," řekl s úsměvem Pešán.