Znojmo - Čeští hokejisté porazili ve Znojmě v prvním zápasovém testu před květnovým mistrovstvím světa na Slovensku Rakousko 3:1. V duelu Euro Hockey Challenge se o branky týmu kouče Miloše Říhy postarali David Tomášek, Lukáš Klok a debutant Tomáš Fořt.

Gólman Marek Langhamer při reprezentační premiéře přišel o čisté konto v čase 57:41, kdy Rakušané zmírnili porážku. Odveta se bude hrát v sobotu od 16:15 v Linci.

"Bylo to první utkání a bylo vidět, že někteří hráči dlouho nehráli, ale musím pochválit, že mužstvo zareagovalo na to, co jsme říkali. Rakušané velmi dobře bruslili, napadali nás až za bránou třemi hráči. My jsme z toho po první třetině velmi dobře vycházeli. Měli jsme šance a dali jsme góly," zhodnotil utkání Říha.

Premiéru v národním mužstvu si proti 14. týmu loňského mistrovství světa odbyli také útočníci Tomáš Fořt a Šimon Stránský. Hned po 100 sekundách nabídl domácím přesilovou hru Wolfův faul a ve čtvrté minutě ji zužitkoval Tomášek, který po Fořtově teči Jordánova pokusu doklepl puk do okryté branky.

Další možnost měl Mertl, gólman Kickert odolal i po průniku Radima Zohorny i Sekáče. V polovině třetiny zvýšil střelou z pozice za levým kruhem obránce Klok a v devátém reprezentačním startu se radoval z premiérové branky.

"Byla to situace, kterou trénujeme. Útočník dal z rohu nahoru přihrávku na obránce, Dvořka (Tomáš Dvořák) naznačil střelu, přehrál mi to a já jsem viděl, že tam výborně cloní Zohy (Radim Zohorna), tak jsem to pustil nahoru a byl to gól," popsal situaci Klok.

Říhův tým měl jednoznačnou převahu a rakouský gólman si poradil se Zdráhalovým pokusem. V 13. minutě Langhamerovu branku ohrozila ojedinělá tečovaná střela Hofera z ostrého úhlu. Při Maxově vyloučení našel Tomášek Mertla, který ale přestřelil. Gól nepřinesly ani pokusy Tomáše Zohorny a Dvořáka.

Český tým dominoval a Langhamer si připsal první zákrok až ve 25. minutě při Tomáškově vyloučení a střele Schlachera od modré čáry. Větší šanci měl po průniku v oslabení Jordán, Kickert ale zasáhl.

V polovině druhé části vysunul Tomáš Zohorna do úniku Sekáče, který také ztroskotal na gólmanovi Lince. Stav se nezměnil ani po střele Filipa Pavlíka, pokusu Radovana Pavlíka či možnostech Beránka a Radima Zohorny.

V úvodu závěrečného dějství ukryl Kickert Tomáškův bekhendový pokus v lapačce. V dobré pozici netrefil puk Beránek a průnik Radovana Pavlíka zlikvidoval rakouský gólman. Ve 44. minutě se dostal do šance Zwerger, ale Kundrátek mu ji zmařil.

Při vyloučení Filipa Pavlíka měl Langhamer práci, ale udržel čistý štít. V 50. minutě pomohla hostům po Sekáčově zakončení zblízka tyč a o dvě minuty později znovu po Dvořákově střele z pozice mezi kruhy.

V 53. minutě už Češi skórovali. Červený zpoza branky našel zcela volného Fořta, který pohotově překonal Kickerta. "Odrazilo se mi to tam, ale trošku jsem čekal, že to tam Ruda (Červený) vybojuje, takže jsme nebyl tak překvapený. Bylo to přesně tak, jak jsem potřeboval. Nebyl jsem ani daleko ani blízko od gólmana a trefil jsem to," řekl Fořt.

Další možnost měli ještě Beránek a Řepík. Langhamerovi sebral nulu z dorážky po Wolfově pokusu osamocený Hofer. Ztracená nula českého gólmana, který si připsal jen 12 zákroků, ani nemrzela. "Chtěl jsem vyhrát a to se nám podařilo. Kluci fakt makali a bruslili. Rakousko přijelo fyzické dobře připravené. Koukalo se na to z branky dobře, ale bylo to samozřejmě těžké, protože střel moc nebylo. Musel jsem se soustředit a byl to spíš takový boj s hlavou," řekl Langhamer.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Bylo to první utkání a bylo vidět, že někteří hráči dlouho nehráli, ale musím pochválit, že mužstvo zareagovalo na to, co jsme říkali. Rakušané velmi dobře bruslili, napadali nás až za bránou třemi hráči. My jsme z toho po první třetině velmi dobře vycházeli. Měli jsme šance a dali jsme góly. Druhá třetina byla v tomto o něco slabší, protože už jsme to komplikovali. Jednoduchá přihrávka přes opěrný bod a do šířky už nám tolik nevycházela, protože jsme chtěli ještě něco vymyslet. Chtěli jsme to dávat do prázdné brány a jednoduchost v útočném pásmu nám chyběla. Splnili jsme ale práci do obrany a kromě toho gólu toho Rakušané moc neměli."

Tomáš Fořt (útočník ČR, debutant a autor třetí branky ČR): "Odrazilo se mi to tam, ale trošku jsem čekal, že to tam Ruda (Červený) vybojuje, takže jsme nebyl tak překvapený. Bylo to přesně tak, jak jsme potřeboval. Nebyl jsem ani daleko ani blízko od gólmana a trefil jsem to. Měsíc jsem nehrál zápas, takže jsme se cítil, jako když hrajete první přípravák. Udělal jsem dvě tři rovinky a cítil jsem, jak mi tuhnou nohy. Od druhé třetiny už to ale bylo dobré."

Lukáš Klok (obránce ČR, autor své první branky v reprezentaci): "Byla to situace, kterou trénujeme. Útočník dal z rohu nahoru přihrávku na obránce, Dvořka (Tomáš Dvořák) naznačil střelu, přehrál mi to a já jsem viděl, že tam výborně cloní Zohy (Radim Zohorna), tak jsem to pustil nahoru a byl to gól. Určitě to hodně potěší, ještě v prvním zápase po dlouhé pauze, protože jsme skončili 22. února. Jsem rád, že ten start byl takový, a samozřejmě se mi pak hrálo lépe."

Marek Langhamer (brankář ČR, debutant): "Koukalo se na to z branky dobře, ale bylo to samozřejmě těžké, protože střel moc nebylo. Musel jsem se soustředit a byl to spíš takový boj s hlavou. Ztracená nula mě ani moc nemrzí, chtěl jsem vyhrát a to se nám podařilo. Kluci fakt makali a bruslili. Rakousko přijelo fyzické dobře připravené."

ČR - Rakousko 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Tomášek (Fořt, Jordán), 10. Klok (Tomáš Dvořák), 53. Fořt (Červený) - 58. Hofer (R. Wolf). Rozhodčí: Hradil, Šír - Lederer, Tošenovjan. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4250 (vyprodáno).

Sestavy:

ČR: Langhamer - Kundrátek, Kolář, F. Pavlík, Jordán, Mozík, Krejčík, Klok, Tomáš Dvořák - Řepík, T. Zohorna, Sekáč - Tomášek, Fořt, Červený - Š. Stránský, Mertl, P. Zdráhal - R. Pavlík, R. Zohorna, O. Beránek. Trenéři: Miloš Říha a Robert Reichel.

Rakousko: Kickert - Maier, Lindner, Schlacher, R. Wolf, Vallant, Payr, Kernberger, Matzka, Steffler - Ulmer, Häussle, Ganahl - Hofer, Haudum, Zwerger - Wachter, Gaffal, Macierzynski - Pöschmann, Maxa, Antonitsch. Trenéři: Roger Bader, Alexander Mellitzer a Markus Peintner.